Nadchodzi trudny czas dla firm, ale kryzys pracowników nie dotknie tak mocno

Choć stopa bezrobocia nadal utrzymuje się na tym samym poziomie, to analitycy Konfederacji Lewiatan nie mają wątpliwości, że nadchodzą ciężkie czasy dla przedsiębiorców.

W piątek 23 grudnia GUS opublikował dane na temat sytuacji na rynku pracy w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, wyniosła 5,1 proc. i była o 0,7 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Jednak w końcu listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 800,2 tys. bezrobotnych, czyli nieco więcej niż w październiku (o 4,2 tys., tj. o 0,5 proc.).

Zmniejszyła się też liczba zgłaszanych do UP ofert pracy. Wpłynięto tam 78,9 tys. ofert, tj. mniej niż przed miesiącem (o 10,8 proc.) oraz mniej niż przed rokiem (o 30,5 proc.). Spory spadek - o 11,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 9,1 proc. mniej niż przed rokiem - dotyczył również nowo utworzonych miejsc pracy. W 3 kwartale 2022 utworzono ich 120,6 tys.

Zdaniem Nadii Kurtievy, ekspertki Konfederacji Lewiatan, choć liczba bezrobotnych utrzymuje się na stabilnym poziomie, to w najbliższych miesiącach, sytuacja na rynku pracy nie będzie już tak optymistyczna.

Czytaj więcej: Branża rozgrzana do czerwoności. Trzeba wybrać między mieć a być

- Trudne warunki prowadzenia firm mogą natomiast spowodować wzrost liczby bezrobotnych w następnym roku. Przy utrzymującej się presji płacowej i wysokich kosztach prowadzenia działalności część firm będzie zmuszona do wstrzymania nowych rekrutacji, wygaszania kontraktów terminowych - wskazuje Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jej zdaniem pogarszająca się sytuacja gospodarcza nie odbije się znacząco na poziomie bezrobocia. Stopa bezrobocia wzrośnie, ale nieznacznie.

- Zdecydowana większość pracodawców (74 proc.) w najbliższych miesiącach planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie (46 badanie Plany Pracodawców, zrealizowane przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk). Pojawiają się pewne sygnały o zwolnieniach grupowych. Natomiast jak podaje GUS, w listopadzie przeprowadzono ich 197– o 125 mniej niż rok temu. Nie wszystkie zwolnienia podyktowane są problemami wynikającymi z trwającego osłabienia gospodarki. W jakimś stopniu są efektem wdrażanych programów restrukturyzacji (np. sektor finansowy) - zwraca uwagę Nadia Kurtieva.