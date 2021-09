Nadchodzi schyłek starego modelu biznesowego centrów handlowych

Fizyczny sklep stanie się jedynie punktem ekspozycyjnym marki, który pomoże klientom lepiej poznać brand. Umowy najmu będą musiały być zawierane na krótsze okresy czasu, mieć elastyczne stawki czynszowe i w ogóle zawierać mniej zobowiązań - uważa Mark Pilkington, ekspert rynku handlowego i strategii budowania marki, prelegent Property Forum 2021.

Książkę „Terapia handlu. Dlaczego branża ma kłopoty. Co trzeba zrobić, by to naprawić” napisał pan co prawda przed pandemią, ale ponieważ ona tylko przyspieszyła wcześniejsze trendy, to pańska recepta powinna być aktualna. Chyba, że jednak trzeba było ją uaktualnić?

Mark Pilkington, ekspert rynku handlowego i strategii budowania marki: Rzeczywiście, pandemia w niewielkim stopniu zmieniła moją wizję tego, co się dzieje z handlem. Po prostu, jak to już zostało wspomniane, znacznie przyspieszyła obserwowane zmiany. Na przykład w Wielkiej Brytanii rynek sprzedaży online z poziomu 19 proc. wzrósł w trakcie lockdownu o ponad 30 proc. Obecnie nadal balansuje na wysokim poziomie - ponad 20 proc. Zatem jest to znaczne przyspieszenie.

Sądzę, że nawet możemy mówić o 10 latach postępu dokonanego w ciągu jednego roku. W krótkiej perspektywie czasu, to może oznaczać znaczne pogorszenie sytuacji handlowców. Natomiast w dłuższej perspektywie, tak naprawdę to oznacza coś w rodzaju przebudzenia, przełomu. Sklepy całkowicie zamknięte przez rząd podczas lockdownu musiały bardzo szybko się zmienić. I tak się stało. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rozwój i transformacja handlu zmierza w dobrą stronę. Dlatego napisałem nową książkę „Retail Recovery”. Jestem optymistą i uważam, że w najbliższej przyszłości będziemy obserwować proces odrodzenia handlu detalicznego i wielu marek.

Według jednej z pańskich teorii galerie handlowe powinny zmienić swój stary model, bo wszystkie są takie same i nudne. Jednocześnie właściciele, przy pomocy technologii, muszą uelastycznić swoje powierzchnie, czyniąc z nich bardziej przestrzenie wystawiennicze niż sklepy. Jak to miałoby wyglądać?

Sądzę, że nadchodzi schyłek starego modelu biznesowego centrów handlowych, który opiera się m.in. na długoterminowych umowach z najemcami wielkopowierzchniowymi i sztywnych stawkach czynszowych. Mówiąc szczerze, w wielu krajach już jest sporo takich powierzchni do wynajęcia, bo znaczna grupa najemców zbankrutowała, bądź wkrótce tak się stanie.

Moim zdaniem nie otworzą podobnych sklepów w przyszłości. W tej chwili mamy taką sytuację na rynku, że w świecie online funkcjonuje wiele ekscytujących, nowych i innowacyjnych marek, które niekoniecznie potrafią funkcjonować w warunkach handlu stacjonarnego, a nawet nie chcą w nich zaistnieć w tradycyjny, stary sposób. Zatem, jeśli właściciele centrów handlowych i ich zarządcy chcą mieć w pełni wynajętą powierzchnię, muszą się dopasować do wymagań tych nowych brandów. Powinni zmienić formułę, ponieważ te podmioty inaczej wykorzystują kanały sprzedaży. Dla nich najważniejsza jest kampania marketingowa, dlatego będą chciały wynająć przestrzeń w galerii na krótszy okres, by zachęcić klientów do korzystania z własnych systemów funkcjonujących online, w tym dokonywania transakcji przez internet.

Fizyczny sklep stanie się zatem jedynie punktem ekspozycyjnym marki, który pomoże klientom lepiej poznać brand. Umowy najmu będą musiały być zawierane na krótsze okresy czasu, mieć elastyczne stawki czynszowe i w ogóle zawierać mniej zobowiązań. W porównaniu do tego, co jest w starym modelu, skróci się czas wypowiedzenia umowy oraz ewentualnej rekomercjalizacji sklepów. Sądzę, że rynek nieruchomości handlowych musi się zmieniać podążając właśnie w tym kierunku. Ten nowy model oczywiście wymaga od handlowców więcej pracy w porównaniu do tego, co robili do tej pory. Jednak, dzięki bardziej elastycznym warunkom, pozwala wkroczyć nowym markom do centrum handlowego.

Również handlowcy i ich sklepy stacjonarne, jeśli chcą przetrwać, muszą się zmienić. Pańska recepta to brand exploratorium zamiast sklepu. Jak zbudować taką przestrzeń?

Sklepy były używane głównie do przeprowadzania transakcji. Tymczasem dzisiaj kanał online jest bardziej efektywny pod tym względem. W internecie można o wiele więcej rzeczy pokazać, łatwiej jest ujednolicić i uporządkować asortyment oraz magazynowanie produktów jest o wiele tańsze. Poza tym kanał online pozwala na szybkie wyszukiwanie produktów, informacji o nim oraz porównanie go z innym artykułami. Do tego dochodzi szybka płatność i wygodna dostawa zakupów do domu. Zatem do przeprowadzenia transakcji kanał online jest o wiele lepszy.

Dlatego sklepy stacjonarne nie będą już najważniejszym miejscem do kupowania. Wypełnią lukę, której internet nie może zapełnić, czyli posłużą do kreowania ciekawego doświadczenia zakupowego. W tym procesie pomoże świetna obsługa klienta. To ważne, ponieważ klienci chcą chodzić po sklepach i odkrywać w nich nowe marki. Dlatego sklepy muszą przeorganizować swoją przestrzeń i skończyć z niepotrzebnym magazynowaniem w niej produktów na sprzedaż. Lepiej urządzić w nich atrakcyjne przestrzenie do obsługi klientów. Pracownicy powinni przestać zajmować się czynnościami administracyjnymi i w całości poświęcić się obsłudze klientów. Mogą używać technologii, by sklep był bardziej ekscytujący i dostarczał ciekawych doświadczeń wizualnych. Technologia jest ważna także z edukacyjnego punktu widzenia oraz możliwości śledzenia ścieżek zakupowych klientów.

Zatem sklepy stacjonarne, konkurując z e-commerce, muszą postawić na coś, czego nie ma internet. Pańskim zdaniem, tym wyróżnikiem może być bardziej wyrafinowany personel. Jednak to niełatwy warunek do spełnienia, ponieważ wciąż pokutuje stereotyp, że praca sprzedawcy jest raczej podrzędnym zajęciem...

To się musi zmienić, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. Sprzedawca, pracownik handlu był w przeszłości szanowanym zajęciem. W latach 40-tych, czy 50-tych całe rodziny zajmowały się handlem z pokolenia na pokolenie, stając się prawdziwymi ekspertami. Niestety z czasem praca handlowca, wraz ze wzrostem liczby coraz większych sklepów, stawała się coraz bardziej administracyjna i mechaniczna.

Dzisiaj głównie polega na wykonywaniu prostych czynności: przestawianiu produktów z miejsca na miejsce, albo na obsługiwaniu kasy. W sumie pozostaje niewiele czasu na obsłużenie klienta. Poza tym każdy sklep ma tak duże zatowarowanie, że potrzebuje wielu pracowników, więc pensje nie są zachęcające. Wartością dla sklepu byliby eksperci, personalni asystenci zakupowi, osoby z aktorskimi zdolnościami, które nie koncentrowałyby się na konkretnej transakcji, lecz na pięciogwiazdkowej obsłudze klienta. Naprawdę dobra załoga wprowadzałaby klientów w świat marki, czyniąc z nich entuzjastów i lojalnych członków społeczności zgromadzonej wokół brandu. To przywiązanie wyrażałoby się wzrostem transakcji przeprowadzanych online przez całe życie klienta. Zatem benefitem bardzo dobrej interakcji z marką, zbudowanej przez załogę jest wzrost przychodów zapewniony przez silnie i długoterminowo przywiązanych do marki klientów. Aby to osiągnąć wystarczy zatrudnić tylko kilka osób, ale za to lepszych. Oczywiście środowisko pracy musi się zmienić tak, aby pracownicy nie tracili czasu na wykonywanie różnych administracyjnych czynności, lecz umiejętnie zabawiali klientów i uczyli się, jak zaspokajać ich potrzeby.