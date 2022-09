Nadchodzi kolejna, technologiczna rewolucja na rynku pracy

Autor: ZWI

• 22 wrz 2022 7:35





Nowe technologie coraz mocniej wkraczają na rynek pracy. Kolejną rewolucję wywoła metawersum i inne technologie, takie jak blockchain, czy sztuczna inteligencja. W niedalekiej przyszłości nowym miejscem pracy, rekrutacji i szkoleń najprawdopodobniej stanie się metawersum. fot. Shuttestock

REKLAMA

W dobie pandemii większość pracowników biurowych realizowała zadania zdalnie, poprzez komunikatory odbywały się również rozmowy rekrutacyjne.

Choć sytuacja epidemiczna jest już mniej poważna, to pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i hybrydowej i nie chcą z niej rezygnować. Działy HR nie przestają też umawiać kandydatów na spotkania zdalne.

W niedalekiej przyszłości nowym miejscem pracy, rekrutacji i szkoleń najprawdopodobniej stanie się metawersum.

Według raportu Accenture Technology Vision 2022 ponad 70 proc. kadry kierowniczej uważa, że metawersum pozytywnie wpłynie na ich organizację. Eksperci podkreślają, że spektrum takich technologii jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, przetwarzanie brzegowe czy cyfrowy bliźniak daje szereg możliwości biznesowych w obszarze m.in. budowania relacji z klientami, poprawy efektywności produkcji i świadczenia usług czy docierania do grup odbiorców. Ale to także możliwość zmiany modeli pracy. Przykładowo Accenture działa we własnej przestrzeni w metawersum, N-te piętro, w której pracownicy uczestniczą w warsztatach zorientowanych na rozwój zawodowy, zdobywają nowe kompetencje oraz spotykają się i integrują. Firma szacuje, że w tym roku w metawersum będzie pracować ponad 150 tys. nowych pracowników – już od pierwszego dnia pracy.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja nie może zastępować człowieka w medycynie, a powinna go wspomagać

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Firmy i pracownicy mogą się przygotować na kolejną rewolucję technologiczną, na pewno śledząc bieżące trendy na rynku technologicznym, czy to w kontekście metawersum, blockchainu, czy sztucznej inteligencji, która będzie grała coraz większą rolę w pracy przyszłości – prognozuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Jakub Jóźwicki, director of operations, EU & Asia w CIC.

Nowe technologie wymagają nowych kompetencji

Przeprowadzone przez Microsoft badanie „AI & Skills” pokazuje, że kluczem do wydobycia wartości z technologii w firmach jest zapewnienie pracownikom właściwych umiejętności. Wraz z rozwojem takich trendów jak metawersum czy sztuczna inteligencja będzie rosło także zapotrzebowanie na kompetencje w tych obszarach. Badanie Microsoftu wskazuje, że udział pracowników umiejących wykorzystywać mechanizmy AI wzrośnie z 22 proc. w 2020 roku do 55 proc. w 2030 roku. Cpektrum takich technologii jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, przetwarzanie brzegowe, AI czy cyfrowy bliźniak daje szereg możliwości biznesowych fot. Pixabay Pandemia przyspieszyła rewolucję Technologie już dziś zmieniły sposób, w jaki pracujemy, na co niewątpliwy wpływ miała pandemia i przejście na home office. – Pandemia pokazała, że da się rekrutować w pełni zdalnie. Pokazała też, że bardzo trudno jest znaleźć nowych pracowników, ale na szczęście powstaje też coraz więcej rozwiązań, które to ułatwiają. Chyba nikt już nie wyobraża sobie przeglądania ofert pracy w gazetach, jak jeszcze dekadę temu mogło mieć to miejsce – ocenia Jakub Jóźwicki. Z raportu „State of Online Events”, przygotowanego przez ClickMeeting, wynika, że w 2020 i 2021 roku ponad 54 proc. rozmów rekrutacyjnych odbyło się w pełni zdalnie, a niemal 34 proc. – hybrydowo. To niewątpliwy wpływ pandemii, bo przed jej wybuchem ponad 58 proc. rekrutowanych nie brało udziału w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych zdalnie. Czytaj także: Prezesi chcą pracowników w biurach, ale to nie działa Z raportu „Dwa lata nowej normalności”, sporządzonego przez Pracuj.pl, wynika, że 60 proc. badanych wybiera pracę hybrydową jako preferowany model realizacji obowiązków. Nowe narzędzia cyfrowe mają tę pracę umożliwić i ułatwić. Chodzi m.in. o platformy do spotkań online, które w czasie pandemii zyskały rekordową popularność, aplikacje służące automatyzacji sporządzania notatek ze spotkań czy kontrolowaniu efektów pracy osób na home office. Narzędzia komunikacyjne, które umożliwiły w dobie pandemii realizowanie zadań służbowych w trybie zdalnym, choć okazały się wygodne dla części pracowników, miały również negatywne skutki. – Badania pokazują, że długotrwała praca zdalna ma negatywny wpływ na psychikę pracowników i firmy skupiają się obecnie bardziej na hybrydowych modelach, a wręcz zachęcają pracowników do powrotu do biura. Kwestie bezpieczeństwa na pewno są też istotne. Bardzo często przy włamaniach do systemów najsłabszym czynnikiem okazuje się czynnik ludzki i to socjotechniki pomagają hakerom zdobywać czułe dane czy hasła – wskazuje director of operations, EU & Asia w CIC. Czytaj także: Sztuczna inteligencja przyspiesza, a prawo nie nadąża. Gdzie jest granica? Dla dobra pracownika Z drugiej strony technologia pomaga też dbać o dobrostan pracowników. – Organizacje będą próbować wdrażać rozwiązania technologiczne związane również z szeroko pojętym wellbeing pracowników, a nie tylko nastawionym stricte na pracę i ich efektywność. Są to trendy, które są już obserwowane. Jest bardzo wiele aplikacji, które pomagają pracownikom i które są wdrażane na przykład jako dodatkowy benefit – konsultacje psychologiczne, medytacje czy innego rodzaju techniki relaksacyjne – wymienia ekspert. O zmianach, jakie technologia wprowadziła na rynku pracy, ich pozytywnych i negatywnych aspektach, eksperci rozmawiali podczas jednego z Thursday Gathering, cyklicznych imprez, które w każdy czwartek przyciągają do CIC Warsaw w Varso społeczność innowatorów. Organizatorem spotkań jest Fundacja Venture Café Warsaw. Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU