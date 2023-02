Nadchodzą rewolucyjne zmiany. Wywrócą rynek pracy do góry nogami

2023 rok przyniesie wiele zmian na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce – wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Cpl „CEE Salary Guide 2023”.

Cięcia etatów w ramach poszukiwania oszczędności w firmach, zrównoważony rozwój oraz równe szanse bez względu na płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność - to tylko niektóre z wyzwań i trendów, wymienionych w raporcie.

Złotym środkiem pozostaje znalezienie kompromisu pomiędzy rosnącymi oczekiwaniami płacowymi pracowników a trudną sytuacją gospodarczą w wielu krajach, przekładającą się na kondycję finansową pracodawców.

Rok 2022 był dla wielu pracowników czasem powrotu do biura po największych obostrzeniach wprowadzonych z powodu pandemii Covid-19. Nie wszyscy byli jednak z tego powodu zadowoleni. Jak wynika z raportu Cpl, decyzje pracodawców o rezygnacji z pracy zdalnej po zakończeniu lockdownu często były przyczyną ogromnej frustracji pracowników.

Ci ostatni, jak wynika z raportu, oczekują nie tylko hybrydowego lub zdalnego modelu pracy. W stosunku do roku poprzedniego podwoiła się bowiem liczba osób wnioskujących o elastyczne godziny wykonywania obowiązków służbowych. Co więcej, w 2023 roku pracodawcy będą mierzyć się z trendem, jakim jest wprowadzenie 4-dniowego trybu pracy.

Czterodniowy tydzień pracy wprowadzą pionierzy na rynku

– Kolejna radykalna zmiana, jaką jest 4-dniowy tydzień pracy, będzie stanowiła szczególne wyzwanie. Wielu pracodawców – mimo sukcesu odnotowanego w związku z wdrożeniem go w Islandii i Wielkiej Brytanii – wciąż podchodzi do tej kwestii sceptycznie. Mimo to 2023 rok z pewnością będzie tym, w którym pionierzy z regionu CEE zdecydują się na ten ruch, by pozyskać największe talenty. Elastyczni w tym obszarze pracodawcy będą mieli przewagę na rynku, szczególnie w sektorach, gdzie odnotowywany jest niedobór specjalistów – mówi Lucie Matznerová, HR business partner w Cpl Czech Republic.