Nadchodzą ciężkie czasy. Pracownicy muszą się na nie przygotować

Słowo "kryzys" ekonomiści na całym świecie odmieniają teraz przez wszystkie przypadki. Pracownicy powinni przeanalizować swoją sytuację pod kątem stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Nawet jeśli miałoby to oznaczać niższe zarobki, lepiej zdecydować się na stałe zatrudnienie w polskiej fabryce niż sezonową pracę za granicą. Pogorszenie nastrojów przedsiębiorców na świecie wynika z kilku głównych czynników (Fot. Pixabay)

W Niemczech wartość indeksu nastrojów przedsiębiorców spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, a w Polsce Miesięczny Indeks Koniunktury pokazuje przewagę nastrojów negatywnych.

Wybór stabilizacji i bezpieczeństwa powinien być teraz dla pracowników priorytetem.

W trudniejszej sytuacji są pracownicy turystyki, hoteli i restauracji, gdzie nagminne są umowy zlecenia. Bezpieczniej jest w sektorze motoryzacyjnym, AGD/RTV i magazynach.

Wartość indeksu obrazującego nastroje niemieckich przedsiębiorców spadła w lipcu br. do poziomu 88,6. To najniższy poziom od ponad dwóch lat. To też niższy odczyt, niż oczekiwał rynek. Natomiast Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spadł w sierpniu br. o 3,8 pkt., do poziomu 98,6 pkt. Po raz pierwszy od lutego 2022 r. odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę nastrojów negatywnych.

Pogorszenie nastrojów przedsiębiorców na świecie wynika z kilku głównych czynników. Przede wszystkim z niepewności i nieprzewidywalności warunków gospodarczych oraz wojny w Ukrainie, która skutkuje wzrostem cen energii, a także osłabieniem wyników sprzedażowych i popytu na dobra i usługi.

- Przed nami trudniejszy gospodarczo moment, który będzie dotyczył praktycznie całego świata. Przypomnę, że prof. Krzysztof Piech przedstawił ostatnio pesymistyczną wizję przyszłości, mówiąc, że wiele krajów zbankrutuje, w tym państwa Afryki i Ameryki Łacińskiej. Trudności dotkną też Ukrainę oraz Białoruś. Wiele mówi się o tym, że państwa przestaną tak mocno skupiać się na opiekuńczości wobec swoich obywateli, a te siły przerzucą na obronność i energetykę. W Polsce fundamenty gospodarki są mocne, ale to nie znaczy, że kryzys nas nie dotknie. Dlatego jest to idealny moment dla pracowników na przemyślenie tego, co naprawdę ważne. Nie powtarzajmy błędów z pandemii, która pokazała, że w najgorszej sytuacji były te osoby, które pracowały na umowach zlecenia czy w szarej strefie – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Coraz mniej ofert pracy

Choć rynek pracy zwykle reaguje z pewnym opóźnieniem na pogorszenie koniunktury gospodarczej, pewne oznaki recesji obserwujemy od jakiegoś czasu. Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu ponownie spadł (o 15,9 pkt). Po raz ostatni wartość wskaźnika malała w ciągu dwóch miesięcy z rzędu na początku ubiegłego roku podczas nasilenia epidemii koronawirusa. Od tamtej pory wskaźnik znacznie wzrósł. Jak wyjaśniają analitycy BIEC, głównym zwiastunem spadków było najpierw wyhamowanie tempa napływu nowych ofert pracy, a obecnie ich wyraźny spadek. Wysoka inflacja oraz restrykcyjna polityka monetarna będą oddziaływały w kierunku ograniczenia aktywności inwestycyjnej, co przełoży się na wyhamowanie tempa kreacji etatów. Pojawia się również problem spadku realnych dochodów społeczeństwa, gdyż wzrost wynagrodzeń nie nadąża za inflacją, co obniża zdolność konsumencką i w konsekwencji popyt krajowy, który w ostatnich latach był motorem napędowym polskiej gospodarki. Podczas pandemii najczęściej pracę traciły osoby, które były zatrudnione w ramach umów zlecenia czy umów o dzieło (Fot. Shutterstock) Czas na stabilizację i bezpieczeństwo Wybór stabilizacji i bezpieczeństwa powinien być teraz dla pracowników priorytetem. Zwłaszcza po doświadczeniach pandemii, która pokazała, że w branżach najmocniej dotkniętych restrykcjami, czyli m.in. hotelarstwie, turystyce, usługach, rozrywce czy gastronomii, prawie co dziesiąta osoba straciła pracę – wynika z raportu PIE. Analizy pokazywały również, że najczęściej pracę traciły osoby, które były zatrudnione w ramach umów zlecenia czy umów o dzieło. Żeby teraz nie powtórzyć tych samych błędów, pracownicy powinni zadbać o swoją sytuację na rynku pracy i poszukiwać bezpieczeństwa oraz stabilizacji. - Najlepszym rozwiązaniem jest umowa o pracę w firmie o stabilnej pozycji. Jeżeli mamy pokusę, żeby pracować za granicą, ale sezonowo i bez umowy, to teraz nie jest dobry moment na taki krok. Lepiej zatrudnić się w polskiej fabryce, nawet za mniejsze pieniądze, ale ze zdecydowanie większą pewnością zatrudnienia. Nie warto też godzić się na wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” czy pracę na czarno. Te dodatkowe pieniądze nie ochronią nas przed skutkami ochłodzenia gospodarki – mówi Krzysztof Inglot. Branża ma znaczenie Poza dopilnowaniem kwestii umowy o pracę, warto też przyjrzeć się sektorowi, w którym pracujemy. Turystyka to przykład branży, która zależy mocno od koniunktury gospodarczej. Stąd osoby w niej zatrudnione, zwłaszcza w ramach umów zlecenia, powinny pomyśleć o alternatywie. Podobnie w sektorze HoReCa, który nagminnie oferuje umowy zlecenia. Pracownicy z tych sektorów mogą poszukać pracy m.in. w takich sektorach jak automotive, AGD, RTV, branża spożywcza, logistyka czy produkcyjna. Na baczności powinny się też mieć osoby, które zamiast stałej pracy wybierają prace sezonowe za granicą. A jak wynika z raportu europa.jobs co roku ok. 3 mln Polaków czasowo wyjeżdża do pracy sezonowej do innego kraju. Najpopularniejsze kierunki to Niemcy, Holandia oraz Francja. Aktualnie jednak wybranie polskiej firmy daje większą stabilizację, zwłaszcza, gdy oferowana jest umowa o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami. Poza tym kryzys dotknie wszystkich krajów, co powoduje, że nasza sytuacja może być niepewna.

