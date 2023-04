Na świat patrzą inaczej niż "normalna" osoba, a to plus dla firm

Autyzm to jedno z zaburzeń neurorozwojowych, które wpływają na to, że te dotknięte nimi osoby postrzegają świat inaczej. (fot. Unsplash/Levi Jones)

To nietypowe z punktu widzenia "normalnej" osoby zachowanie może być objawem autyzmu. Mózg takiej osoby pracuje inaczej, a to jest przyczyną wielu nieporozumień, do jakich może dochodzić m.in. na płaszczyźnie zawodowej.

Wyobraźmy sobie spotkanie biznesowe. Kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa kontrahent. Jeden z pracowników firmy, który stara się o podpisanie umowy, wchodzi do sali, wita się, wypowiadając coś, co bardziej przypomina burknięcie pod nosem niż "dzień dobry". Siada gdzieś z tyłu i patrzy w ekran komputera. Zapytany o coś niezwiązanego z tematem spotkania, odpowiada półsłówkami, kołysze się na krześle. Każdy centymetr jego ciała pokazuje, że nie najlepiej czuje się w miejscu, w którym się znalazł. Jego zachowanie pozostawia niesmak. Efekt rozmowy możemy przewidzieć.

- Kiedy mówimy o osobach neuroróżnorodnych, to mówimy o innej od neurotypowej, czyli charakterystycznej dla większości osób uchodzących za "typowe", ścieżce

rozwojowej i poznawczej. Pod płaszczykiem neuroróżnorodności kryją się nie tylko zaburzenia ze spektrum autyzmu, o którym w świecie biznesu mówi się najczęściej, ale również m.in. ADHD, dysleksja czy Zespół Tourette’a. Są to zaburzenia neurorozwojowe, które wpływają na to, że te osoby postrzegają świat inaczej - tłumaczy Patrycja Olchowska, która działa na rzecz podniesienia świadomości o autyzmie w biznesie oraz potencjale neuroróżnorodnych zespołów, zwłaszcza w obszarze innowacji, prywatnie matka dziecka w spektrum autyzmu.

Wachlarz i nasilenie objawów, jakie występują u osób w spektrum, są bardzo szerokie. Najczęściej dotyczą kwestii społecznych. Takie osoby komunikują się inaczej niż większość społeczeństwa, inaczej wyrażają emocje, inaczej nawiązują relacje ze współpracownikami czy zachowują się, np. nie zawsze wiedzą, co wypada powiedzieć, a czego nie. Najczęściej ich zachowanie odbiega od przyjętych w społeczeństwie norm, a próby dostosowania się do nich sprawiają im wiele problemu, dlatego nieraz uchodzą za ignorantów, osoby przemądrzałe, niemiłe, niekulturalne czy gburowate. Mogą też zmagać się z nadwrażliwością słuchową, wzrokową czy zapachową. Zbyt wysoka czy zbyt niska temperatura też mogą wywoływać u nich dyskomfort.

Te firmy zatrudniają osoby neuroróżnorodne, tłumaczą dlaczego

Mimo tych cech, wiele firm decyduje się zatrudnić osoby neuroróżnorodne. Mają je u siebie m.in. EY, Procter & Gamble. Dlaczego? Przez to, że na świat patrzą inaczej. Ich tok myślenia jest inny od klasycznego, który charakteryzuje większość społeczeństwa. Do tego wyróżniają ich ponadprzeciętne umiejętności analityczne i matematyczne. Zdolność logicznego myślenia mają na bardzo wysokim poziomie. Mają wysoko rozwiniętą umiejętność dostrzegania szczegółów i nie mają problemu, by na złożonych zadaniach skoncentrować się przez dłuższy czas. Często wyłapują wzorce, schematy, których inni - mimo największych starań - nie są w stanie zauważyć. Koncentrują się na innych rzeczach niż te, na których swoją uwagę skupiają osoby neurotypowe.

- Te umiejętności sprawdzają się w zawodach wymagających bardzo dużej dokładności, powtarzalności, w których występują różnego rodzaju powiązania. Osoby w spektrum doskonale dają sobie radę również w zawodach z obszaru tzw. STEAM, czyli science, technology, engineering, and mathematics. Dobrym przykładem jest analityka finansowa czy testowanie. Są dobrymi inżynierami, mają ścisłe umysły, dlatego często zatrudniani są w firmach z sektora IT - wylicza Patrycja Olchowska.

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że bez autyzmu czy zespołu Aspergera nie byłoby Doliny Krzemowej, czyli światowego centrum zaawansowanych technologii, gdzie swoje siedziby mają takie firmy, jak Apple, Amazon, Tesla, Google i Meta (do niedawna Facebook). Profesor Temple Grandin, działająca na rzecz osób z autyzmem, stwierdziła kiedyś, że ponad połowa Doliny Krzemowej jest w spektrum.

W polskim oddziale EY inspiracją dla rozpoczęcia projektu "Neuroróżnorodności w EY Polska" była wizyta kolegów z firmy, którzy na co dzień pracują w USA. Miała ona miejsce jeszcze przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa.

- Nasze działania rozpoczęliśmy na początku 2021 roku. Przez kolejne miesiące przechodziliśmy szereg szkoleń, w trakcie których szeroko omawialiśmy wszystkie kluczowe zagadnienia związane z procesem wprowadzania osób neuroróżnorodnych jako nowych członków zespołu. To była nasza odpowiedzialność, aby stworzyć im możliwie jak najbardziej przyjazne miejsce do pracy. W efekcie zyskaliśmy 6 nowych koleżanek i kolegów - opowiada Andrzej Gab, dyrektor, menedżer operacyjny, Neurodiversity Center of Excellence w EY Polska.

Jak dodaje, ten projekt zmienił i zmienia wiele. - Nasi neuroróżnorodni koledzy i koleżanki oraz działanie polskiego Neurodiversity Center of Excellence spowodowało, że ja, jak i wiele osób z zespołu Cyber Security, zmieniliśmy sposób patrzenia na świat i na drugiego człowieka. Zauważalnie zwiększyła się nasza uważność, świadomość, budujemy lepszą komunikację ze wszystkimi, mając przy tym o wiele większą cierpliwość - podkreśla.

Coraz więcej osób ma zdiagnozowane spektrum autyzmu

O włączaniu osób ze spektrum w rynek pracy mówi się coraz głośniej (choć przed nami nadal jest ogrom pracy). Z jednej strony dlatego, że rośnie świadomość posiadanych przez nich unikatowych cech, które pozwalają rozwijać biznes, z drugiej – osób z diagnozą jest po prostu coraz więcej, a ich liczba będzie rosła.

Autorzy opublikowanego na początku 2022 roku raportu "Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych", przygotowanego przez Fundację JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym, podają, że w latach 80. występowanie spektrum autyzmu diagnozowano u jednego dziecka na 2 tys. (0,05 proc.), obecnie ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może ono występować u jednego dziecka na 100 (1 proc.). Ten wzrost - jak zaznaczają - doskonale widać na przykładzie uczniów z Polski, u których rozpoznano autyzm.

W ciągu ostatnich pięciu lat szkolnych liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera, zwiększyła się o 20 tys. Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w roku szkolnym 2017/2018 taką opinię posiadało 16 098 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 było to już 36 189 osób. Trzeba tu zaznaczyć, że dane te mogą być niepełne, gdyż nie wszyscy rodzice, którzy otrzymają diagnozę dziecka, decydują się potem zgłosić do poradni po wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Musimy mieć świadomość, że za kilka czy kilkanaście lat ci młodzi ludzie zaczną stawiać pierwsze kroki na rynku pracy i wysyłać swoje CV do firm. Wiele takich osób, często nawet niemających świadomości, że są w spektrum, już na nim aktywnie działa. Jak się przygotować, by współpraca z nimi przebiegała jak najlepiej?

Świadomość, czyli kluczowy element do skutecznej współpracy z osobami w spektrum

- Kluczową rolę w tym zadaniu odgrywa świadomość. Zarówno każdego z nas, jak i otoczenia, w którym osoby w spektrum będą funkcjonować. Bo jeśli pracodawca i pracownicy są świadomi tego, czym jest autyzm, przed jakimi wyzwaniami stoją osoby w spektrum, wtedy są dobrze przygotowani do współpracy z nimi i mogą reagować w odpowiedni sposób - tłumaczy Błażej Knapik, koordynator projektów w asperIT, organizacji, która szkoli firmy chcące zatrudnić osoby neuroróżnorodne. - Wtedy będą wiedzieć, że muszą porozmawiać z pracownikiem w spektrum, poznać jego potrzeby, dowiedzieć się, co zmienić, by ułatwić mu pracę. Będą zdawały sobie sprawę, że problemy, które mogą wystąpić, nie wynikają ze złej woli czy braku kultury, ale są pokłosiem bycia w spektrum - dodaje.

A to jest wyzwaniem, bowiem każda osoba w spektrum jest inna, jej objawy są różne i występują w różnym natężeniu.

- Autyzm często zestawia się z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli ktoś porusza się na wózku, to może to robić w określony sposób i istnieje uniwersalny zestaw prawideł, który mówi o tym, jak zaprojektować przestrzeń, by była ona przyjazna. Praktycznie 90 proc. rodzajów wózków będzie do niej pasowało. Z autyzmem nie da się tak zrobić. Zestaw prawideł może pokryje 20 proc. cech wspólnych, wszystkie pozostałe są już inne u każdej osoby - wyjaśnia.

Błażej Knapik podkreśla też, że przygotować się do współpracy musi nie tylko szef, ale cały zespół. Dlatego asperIT, jako organizacja wspierająca osoby z autyzmem, nie tylko rozmawiają z menedżerami, ale również uświadamiają wszystkim pracownikom, jak może przebiegać współpraca z osobami w spektrum. Tłumaczą, jak funkcjonują one na co dzień, odpowiadają na wszelkie pytania i rozwiewają wątpliwości. A co, kiedy jest świadomość, a nie ma chęci?

- W takich sytuacjach prowadzimy w firmach tutoring i mocno liczymy na to, że wszystko da się rozwiązać poprzez mediacje, rozmowy, szkolenia. Oczywiście z sytuacji, kiedy ktoś będzie się zapierał rękami i nogami, nie ma wyjścia, na to nie mamy wpływu, jednak z naszego doświadczenia wynika, że każdy problem da się rozwiązać - podkreśla Błażej Knapik.

Zaznacza też, że świadomość, otwartość i zrozumienie dla osób w spektrum nie oznaczają przyzwolenia na obrażanie czy wyzywanie. Kiedy więc dochodzi u nich do wybuchów gniewu, trzeba o takich sytuacjach rozmawiać i od razu je wyjaśniać.

- Krytykę można wyrazić, nawet trzeba. Można się z kimś nie zgodzić, ale trzeba to wyrazić odpowiednim językiem i kulturalnie. Wiadomo, że jest to trudne, emocje robią swoje, a my jesteśmy tylko ludźmi. Jednak, kiedy zdamy sobie sprawę, że ta grubiańskość może wynika z tego, że osoby w spektrum nie wiedzą, że coś wypada powiedzieć, a czegoś nie, sprawa wygląda inaczej. Nieraz po rozmowie dopiero zdają sobie sprawę, że ich zachowanie mogło innych zranić. Czują się z tym źle i przepraszają. Dlatego osobom w spektrum trzeba pokazywać alternatywne ścieżki rozwiązywania problematycznych sytuacji - wyjaśnia Błażej Knapik.

Przytacza też przykład jednego z ich podopiecznych. Został zaproszony na jedno z ważnych spotkań w firmie, w którym udział brali szefowie kilku zespołów projektowych. Jednak długo na nim nie wysiedział, w jednej chwili wstał i powiedział wprost, że to, czym się aktualnie mają zajmować, jest po prostu głupie i bezsensowne. On wychodzi, bo ma na głowie dużo ważniejsze projekty do dokończenia i nie będzie marnował tu czasu.

- Pierwsza reakcja szok, tym bardziej że wypowiedział swoją opinie w sposób, który nie należał do kulturalnych. Jednak po chwili okazało się, że inni myśleli dokładnie to samo, co on, jednak bali się głośno o tym powiedzieć. Okazało się, że po tym komentarzu uczestnicy zaczęli rozmawiać o konkretach - podsumowuje.

Jak usprawnić w firmie współpracę z osobami neuroróżnorodnymi?

Są jednak pewne zasady, które pomagają usprawnić pracę osób w spektrum. Nieraz to drobne rzeczy, o których w ogóle byśmy nie pomyśleli. Po pierwsze openspace mówimy stanowcze nie. Duża część osób w spektrum nie lubi być narażona na tzw. ekspozycje społeczne, czyli sytuacje, w których mogą być potencjalnym obiektem uwagi innych. Nie są w stanie pracować, kiedy wydaje im się, że ktoś zagląda im przez ramię i patrzy w monitor komputera.

Dla osób, które mają nadwrażliwość dźwiękową czy wzrokową warto zadbać o dostęp do słuchawek wygłuszających, pomyśleć o zamontowaniu oświetlenia led o zmiennym natężeniu światła. Nasi rozmówcy opowiadają, że w jednym z przypadków, z jakim mieli do czynienia, okazało się, że aby osoba w spektrum mogła swobodnie wykonywać swoje obowiązki, wystarczyło przenieść ją do biura, które znajdowało się daleko od kuchni. Miała ona bowiem tak silną nadwrażliwość na zapachy, że nie była w stanie pracować z biura sąsiadującego z zakładową kuchnią. Gdyby firma o tym nie wiedziała, to zapewne wszyscy dalej by się ze sobą męczyli - ona pracując z biura przy kuchni, oni z nią, bo jej zadania byłyby przez to niezrobione na czas.

Osoby w spektrum nie lubią chaosu, lubią pracować według swojego porządku, planu, oczekują jasno wydawanych poleceń, choć nie mówią o tym wprost, chcą otrzymywać feedback (pozytywny i negatywny), dlatego warto wdrożyć system organizacji pracy, w którym na stałe wpisane będą w kalendarz najważniejsze punkty dnia, np. spotkania z zespołem tego samego dnia o tej samej porze.

Wiele osób z autyzmem, choć mają świetną pamięć, to w momencie, kiedy trzeba na raz wykonać 3-4 zadania, wykonują tylko część, a o reszcie zapominają. Dlatego system pracy, gdzie wszystkie zadania są wypisane, zaznaczone są terminy realizacji, można odhaczyć, co już się zrobiło, jest bardzo potrzebny. Zresztą wszystko, co umożliwia uporządkowanie i usprawnienie pracy jest warte zastosowania. Oczywiście nie mówimy o momentach zapalnych, gdzie coś się sypie i trzeba szybko reagować. Wtedy i pracownicy w spektrum rozumieją, że muszą działać.

Patrycja Olchowska zauważa, że na wprowadzeniu tych zmian zyskują nie tylko pracownicy w spektrum, a wszyscy pracownicy.

- Większość udogodnień wprowadzonych dla pracowników neuroróżnorodnych jest dobra również dla pracowników neurotypowych. Każdy chce, by w firmie cele były określane w jasny sposób, by udzielano im informacji zwrotnej, by istniała spójna komunikacja wewnętrzna - podkreśla.

