Na rynku pracy jest dobrze, ale z szampanem poczekajmy. Przed nami kluczowe dni

W czerwcu zaczęła wygasać ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarcze PFR. - Na tę chwilę nie widać, by zakończenie okresów ochronnych pociągnęło za sobą wzmożone zwolnienia grupowe czy chęć do redukcji zatrudnienia - tłumaczy w rozmowie z portalem PulsHR.pl Andrzej Kubisiak. Jednak na otwieranie szampana jest zdecydowanie za wcześnie.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 23 lip 2021 0:01





W czerwcu zaczęła wygasać ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarcze PFR (fot. Pixabay)

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podkreśla, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być konsekwencje zakończenia okresów ochronnych.

Optymistyczne informacje płynące z rynku pracy tłumi zapowiadana 4. fala zachorowań na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze poinformował o wzroście wskaźnika R (wskaźnik reprodukcji wirusa).

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka kluczowy może okazać się właśnie potencjalny jesienny lockdown. - Przerwanie aktualnych trendów będzie nieść ze sobą duże konsekwencje dla rynku pracy - mówi.

Gdy ponad rok temu ogłoszono pierwszy lockdown, przewidywania ekspertów dotyczące rynku pracy nie napawały optymizmem. Wskazywano wówczas, że konsekwencją mocnego zablokowania gospodarki może być wzrost bezrobocia do poziomu 10 proc. pod koniec 2020 roku.

By zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych obostrzeń i ochronić miejsca pracy, wprowadzono programy pomocowe - Tarczę Antykryzysową i działającą w jej ramach Tarczę Finansową PFR.

Okresy ochronne "zamrażające etaty" zaczynają wygasać. Jeszcze kilka miesięcy temu ten moment określany był przez specjalistów jako jedno z zagrożeń dla rynku pracy. Dziś, jak podkreślają przepytani przez nas eksperci, nic nie zwiastuje, że koniec programów pomocowych spowoduje nagłą falę zwolnień.

Rynek pracy bez ostrych reakcji

- Nie ma jednej, zero-jedynkowej odpowiedzi. Na tę chwilę nie widać, by zakończenie okresów ochronnych pociągnęło za sobą wzmożone zwolnienia grupowe czy chęć do redukcji zatrudnienia. To w dużej mierze wynika z dobrego otoczenia makroekonomicznego, w jakim aktualnie jesteśmy. Warunki i otoczenie makro dla funkcjonowania przedsiębiorstw są pierwszy raz od dość dawna dobre. Kluczowe parametry odpowiadające za popyt – sprzedaż detaliczna, handel międzynarodowy – są na fali wznoszącej. Dobre dane płyną z przemysłu. Nie mamy jeszcze pełnych danych dotyczących PKB, jednak po wynikach szczątkowych można wnioskować, że one też będą pozytywne. To wszystko przekłada się na rynek pracy - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl.

Dodaje, że z opracowywanego przez PIE Miesięcznego Cyklu Koniunktury wynika, iż firmy chcą dziś raczej zatrudniać niż zwalniać (dane z początku lipca). - Około 1/5 firm w Polsce planuje rekrutacje. To są dane z początku lipca. Największe plany rekrutacyjne są w budownictwie i usługach. Do tego dochodzi trend sezonowy. W tych warunkach i w tym otoczeniu decyzje o zwolnieniach byłyby nieracjonalne. Tym bardziej, że firmy dziś muszą brać pod uwagę czynnik rosnących niedoborów kadrowych na rynku. To są warunki, w których firmy, nawet jeśli miały takie plany, nie będą masowo redukować zatrudnienia - dodaje. Zobacz: Polskie firmy chcą zatrudniać, ale nie chcą więcej płacić I jak podkreśla, choć oficjalne dane za drugi kwartał 2021 roku poznamy dopiero w sierpniu, to analiza dostępnych informacji nie wskazuje, że zakończenie obowiązywania okresów ochronnych przełoży się na spadki zatrudnienia. fot. Shutterstock Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, również zwraca uwagę na potrzeby pracodawców. - Zakończenie tarcz antykryzysowych (czy to rządowych, czy tych dystrybuowanych za pośrednictwem PFR) budziło obawy o zwiększone zwolnienia i w konsekwencji znaczący wzrost bezrobocia. Jednak patrząc na obecną sytuację na rynku pracy, wydaje się, że te obawy były na wyrost - obecnie polski rynek pracy potrzebuje pracowników, zarówno tych wysoko wykwalifikowanych (tu głownie sektor ICT, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne), jak i pracowników do prac stosunkowo prostych (na przykład intensywnie pracowników poszukuje branża gastronomiczna i hotelarska). Rekrutuje również branża logistyki i transportu, m.in. w związku z rozwojem sektora e-commerce - wyjaśnia. Wskazuje jednocześnie, że nawet jeśli doszłoby do zwolnień związanych z zakończeniem programów pomocowych, pracownicy nie powinni mieć problemów ze znalezieniem nowego zatrudnienia. - Pracodawcy, konkurując o pracowników, oferują również coraz wyższe zarobki. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób było wyższe niż rok temu o 9,8 proc. Wydaje się więc, że nawet jeśli dojdzie do zwolnień w wyniku zakończenia tarcz antykryzysowych, osoby te znajdą dość szybko pracę. Niemniej jednak zwolnienia, a szczególnie zwolnienia grupowe, wydają się być mało prawdopodobne w tej sytuacji - mówi Monika Fedorczuk. Przeczytaj: Pensje rosną jak szalone i ani myślą przestać. A będzie jeszcze lepiej Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, zauważa, że pandemia sprawiła, iż pracodawcy docenili potencjał pracowników. - Najnowsze dane i analizy wskazują, że rynek pracy wraca do stanu przedpandemicznego. Pandemia pokazała też, że firmy korzystające z pomocy określonej w tarczach antykryzysowych nie dokonywały masowych zwolnień pracowników. Doceniły potencjał i doświadczenie tych, którzy pozostawali w zatrudnieniu. Priorytetem była ochrona miejsc pracy, a rekrutacje były ograniczone do minimum, za wyjątkiem sektorów, których udział w rynku znacząco wzrósł, np. w logistyce - komentuje. Zwolnienia oczywiście będą Dobre dane płynące z rynku pracy nie oznaczają oczywiście, że firmy nie będą dokonywały cięć kadrowych. - Nawet w tych najlepiej rozwijających się sektorach sytuacja może być różna. Zwolnienia grupowe nie znikną. Pamiętajmy, że one występują nawet w okresach bardzo dobrego funkcjonowania gospodarczego. Firmy z powodów czysto biznesowych decydują się na pewne zmiany modeli biznesowych - wyjaśnia Andrzej Kubisiak. - Jeśli spojrzelibyśmy dziś na sektory, które mogą mieć trochę gorszą sytuację, to z naszych badań wynika, że może być to przemysł (około 7 proc. chce zmniejszać poziomy zatrudnienia, ale 17 proc. chce je zwiększać). Najmniejsze plany dotyczące nowych rekrutacji (około 10 proc.) występują w handlu. Logistyka, budownictwo i usługi mają trend wzrostowy - dodaje. W rozmowie z naszym portalem podkreśla, że ewentualne zwolnienia w dużej mierze wynikać mogą z postpandemicznych przeobrażeń, jakie zachodzić będą w poszczególnych sektorach. - Ci, którzy się świetnie rozwijali podczas pandemii - e-commerce, logistyka detaliczna - mogą mieć trochę mniejsze wolumeny zamówień. Zmiany wprowadzane w placówkach handlowych, np. wprowadzanie kas automatycznych, także mogą wpływać na zatrudnienie - wyjaśnia. Optymistyczne nastroje studzi także Katarzyna Siemienkiewicz: - Aktualna sytuacja napawa optymizmem, ale należy ją traktować jako krótkotrwałą. Fluktuacja pracowników związana jest w dużej mierze z tzw. pracami sezonowymi, które potrwają jeszcze kilka miesięcy. Dużą niepewność na rynku powoduje zewsząd zapowiadana i realnie możliwa kolejna fala zakażeń COVID-19. Kolejny lockdown może odbić się na stopie bezrobocia. W pewnym stopniu skalę mogą zrekompensować jesienne prace w rolnictwie. Kluczowa jesień Optymizm tłumi zapowiadana 4. fala zachorowań na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze poinformował o wzroście wskaźnika R (wskaźnik reprodukcji wirusa). Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13% wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1. pic.twitter.com/2UHLU9R5fd — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) July 19, 2021 Jeśli wartość wskaźnika jest wyższa od 1, oznacza to, że jeden zakażony może zakazić więcej niż jedną osobę. Gdy wartość współczynnika reprodukcji spada poniżej 1, wtedy można mówić, że pandemia jest w odwrocie. Na niepewną przyszłość, w rozmowie z naszym portalem, uwagę zwraca Andrzej Kubisiak: - Mniej obawiałbym się zakończenia okresów ochronnych wynikających z funkcjonowania programów osłonowych, a bardziej tego, czy na jesieni utrzyma się trend, z którym mamy do czynienia aktualnie. Wariant Delta i potencjalna 4. fala mogą pokrzyżować proces odbudowy rynku. Zauważa, że skala ewentualnie wprowadzanych obostrzeń związanych z kolejną falą zachorowań będzie dla rynku kluczowa. - Jeśli uda nam się utrzymać aktualny stan, to z perspektywy rynku pracy jest to bardzo ważna informacja. Może być sygnałem, że wskaźniki związane z rynkiem pracy w 2022 roku znajdą się na poziomach przedpandemicznych. Jesień okaże się kluczowa, bo może okazać się, że przerwanie aktualnych trendów będzie nieść ze sobą duże konsekwencje dla rynku pracy - dodaje. fot. Shutterstock Na obawy związane z niepewną jesienią zwraca uwagę także Katarzyna Siemienkiewicz. - Na przykładzie gastronomii i hotelarstwa należy zauważyć, że pracownicy zdążyli się przekwalifikować i nie chcą wracać do wykonywania dotychczasowych profesji w związku z obawą o kolejny potencjalny lockdown jesienią. Również zatrudnienie w sektorze przemysłu może wyhamować z uwagi na braki w dostawach komponentów, które już teraz są widoczne i mogą zostać spotęgowane kolejnym lockdownem. Nadal funkcjonujemy w reżimie epidemicznym, a aktualnie dobre informacje na temat. bezrobocia nie dają gwarancji stabilności na rynku pracy w późniejszym okresie - tłumaczy.

