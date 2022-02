Na rynek pracy wchodzi 6 milionów osób, które ani myślą się przepracowywać

Generacja Z w Polsce liczy już ponad 6 mln ludzi (to jedna szósta całej Polski). Ta olbrzymia grupa młodych osób zasila właśnie rynek pracy. Jakie mają oczekiwania wobec potencjalnych pracodawców i czego nie poświęciliby dla obowiązków służbowych?

Autor: KDS

• 20 lut 2022 0:01





Generacja Z w Polsce liczy już ponad 6 mln ludzi (Fot. Pixabay)

Tylko 27 proc. studentów w Polsce uważa, że praca jest wartością samą w sobie i źródłem największej satysfakcji.

To cenna informacja dla pracodawców, ponieważ "Zetki" to obecnie 6 milionów Polaków.

O czym warto pamiętać, rekrutując ich do pracy? Czego się po nich spodziewać?

Pokolenie Z, Zetki, post-milenialsi to młode osoby urodzone po 1995 r., które jeszcze się uczą lub wchodzą właśnie na rynek pracy. Stanowią już 6 mln obywateli naszego kraju. Trzeba pamiętać, że to osobliwa grupa, która wychowała się całkowicie w erze internetu, co w dużej mierze ukształtowało jej światopogląd i postawy zawodowe.

- Zachęcamy, by uważnie wsłuchać się w to, co mówią najmłodsi pracownicy i jakie wyznają wartości. Wierzę, że nasza inicjatywa da pracodawcom wiele cennych refleksji i pozwoli przychylniej spojrzeć na młodych ludzi, szczególnie gdy w przestrzeni społecznej pojawia się wiele niesprawiedliwych i stereotypowych opinii - mówi Artur Leśniak, marketing manager portalu pracy RocketJobs.pl, który właśnie rozpoczął kampanię digitalową o GenZ.

Pierwsze, o czym warto pamiętać, to fakt, że młodzi pracownicy chcieliby mieć realne wsparcie ze strony swoich przełożonych i widzieć, że ich praca jest ważna. Nic dziwnego - dla 44 proc. przedstawicieli generacji Z najważniejszą cechą dobrego lidera jest wspieranie rozwoju pracowników.

Generacja Z chce pracy dla życia, a nie życia dla pracy

Jednym z elementów, o jakim powinni pamiętać pracodawcy myślący o powiększeniu zespołów o młodych ludzi, jest odejście przez nich od kultury pracoholizmu.

Z raportu Deloitte “Pierwsze kroki na rynku pracy” wynika, że jedna trzecia polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych. Dlaczego młodzi nie tolerują wyzysku w środowisku pracy?

Za bardzo cenią swój czas. Pracy po godzinach nie uważają za dowód braku zaangażowania, a brak szacunku dla własnego zdrowia i potrzebnego wszystkim balansu między życiem prywatnym a zawodowym.

Tylko 27 proc. studentów w Polsce uważa, że praca jest wartością samą w sobie i źródłem największej satysfakcji. Pracodawcy krytykują młodych Takie podejście jest często krytykowane przez pracodawców i przez osoby publiczne. Podkreśla się ich roszczeniowość, niechęć do poświęcania wolnego czasu na pracę. Jednym z krytyków jest profesor Marcin Matczak, ostatnio znany też jako Tata Maty. Kilka miesięcy temu w tekście opublikowanym na łamach tygodnika "Polityka" pochwalił ciężką pracę po 16 godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces. - Wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Indywidualne niepowodzenia bardzo często służą im potem jako uzasadnienie zmian systemowych - napisał znany prawnik. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jednym z pierwszych, który zareagował, był Adrian Zandberg z partii Razem. - Umowa o pracę w wymiarze 16 godzin dziennie? Państwo prawa jak w mordę strzelił... Nie dziwię się, że musi pan szukać praktykantów na Twitterze - komentował. Zapracowany jak Polak Na komentarze w tonie prof. Matczaka młodzi mają jedną odpowiedź - Polska jest jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata. Czas to zmienić. A ile dokładnie pracujemy? Z danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynika, że w 2019 r. Grecy przepracowali 1949 godzin. To najwięcej wśród badanych europejskich krajów. Zaraz za nimi znaleźliśmy się właśnie my - Polacy. Przepracowaliśmy 1806 godzin. Na drugim końcu zestawienia znajdują się Duńczycy, którzy pracowali średnio 1380 godzin, Niemcy 1386, Holendrzy i Szwedzi, którzy w pracy spędzali odpowiednio 1434 i 1452 godziny. To, co może pocieszać, to fakt, że z roku na rok pracujemy mniej. W 2016 r. przeciętny Kowalski spędził w pracy 1832 godziny. Rok wcześniej liczba ta była większa - wyniosła 1963 godziny, z kolei w 2013 r. statystyczny Polak przepracował 1918 godzin. Natomiast 13 lat temu pracowaliśmy średnio 1994 godziny rocznie. Młodzi oberwali najmocniej w czasie pandemii COVID-19 Na razie poglądów ludzi młodych nie zmienia fakt, że to oni najmocniej oberwali w czasie pandemii. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę od początku pandemii COVID-19. Z tych, którzy dalej pracują, 23 proc. miało skrócone godziny pracy, co odbiło się bezpośrednio na ich wynagrodzeniu. Jak zaznacza Peter Szewczyk, ekspert ds. analiz ekonomicznych w Deloitte, młodzi pracownicy znacznie częściej niż inne osoby pracują w najbardziej narażonych segmentach gospodarki. Aż 30 proc. aktywnych zawodowo młodych osób w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje związane z pandemią. Do tych sektorów wliczamy branżę hotelową, usługi gastronomiczne, jak i handel detaliczny i hurtowy. Dla porównania, ten sam odsetek zatrudnienia dla osób powyżej 24. roku życia wynosi w Polsce 16 proc. Czytaj więcej: Rewolucji na rynku pracy nie będzie. Ale młodym ludziom pandemia mocno zaszkodzi Zdaniem eksperta Deloitte obecna sytuacja nie wróży zatem dobrze młodym osobom. W Polsce już przed pandemią znaczna ich część nie była pewna, co do swoich planów zawodowych. W raporcie Deloitte "Pierwsze kroki na rynku pracy", z 2018 roku, co trzecia osoba przed 25. rokiem życia zadeklarowała, że jest niezdecydowana co do rodzaju firmy, w jakiej chciałaby pracować. Prawie 50 proc. osób w wieku 18-26 lat twierdziło, że nie do końca wie, jak realizować swoje plany zawodowe (raport Deloitte i Coca-Coli #MłodziPrzyGłosie). Sytuacja pandemiczna i spadek koniunktury gospodarczej szczególnie ogranicza ten kluczowy moment, w którym młode osoby mogą zapoznać się z rynkiem pracy.

