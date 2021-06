Na pierwszy rzut oka wygląda jak praca marzeń. Rzeczywistość nie jest tak różowa

Dużo cierpliwości oraz wyjątkowa umiejętność posiadania "oczu dookoła głowy". To cechy, które powinien posiadać dobry wychowawca kolonijny. Lato za pasem, a w internecie oferty pracy dla wychowawców kolonijnych doczekały się dopiski "PILNE!".

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 16 cze 2021 0:01





Wyjaśniamy, kto może zostać wychowawcą kolonijnym i jakie musi spełniać warunki. (Fot. Shutterstock)

Odmrożenie gospodarki spowodowało, że w tym roku wyjazdy kolonijne czy obozy znów wróciły do łask.

W związku z tym pilnie poszukiwani są wychowawcy kolonijni, którzy będą organizowali naszym dzieciom czas podczas wyjazdu oraz sprawowali nad nimi opiekę.

Kto może zostać wychowawcą kolonijnym i jakie trzeba spełniać warunki, by myśleć o pracy sezonowej w czasie wakacji? Wyjaśniamy.

Dwa miesiące wakacji nad morzem czy jeziorem, zimowe ferie spędzone obowiązkowo w górach. Wszystko połączone ze zwiedzaniem najważniejszych atrakcji regionu, no i jeszcze nocleg i wyżywienie za darmo. Co najważniejsze - zamiast wydawać, człowiekowi jeszcze za to zapłacą. Tak w skrócie można opisać pracę wychowawcy kolonijnego. Wydawać by się mogło, że to praca marzeń, jednak w praktyce nie jest tak różowo. To wymagający i odpowiedzialny zawód, który - jeśli okaże się zajęciem dla nas - przyniesie ogrom satysfakcji i da mocny wpis w CV.

Oczy dookoła głowy

Małgorzata Gajos na co dzień pracuje w miejskim ośrodku kultury. Uczy tańca, prowadzi zajęcia z fitnessu. Zaś w czasie wakacji wyjeżdża na kolonie i obozy jako wychowawca.

- Dla mnie praca z dziećmi od zawsze była samą przyjemnością. Jednak opieka nad podopiecznymi na koloniach czy obozach nie jest prostym zadaniem. Trzeba być w ciągłej gotowości non stop, mieć spore pokłady cierpliwości i najważniejsze - mieć oczy dookoła głowy. Bez tego nie ma co myśleć o pracy jako wychowawca kolonijny - opowiada Małgorzata Gajos.

Przyznaje też, że praca z dziećmi ogólnie uczy dużej cierpliwości. Natomiast wychowawca kolonijny powinien umieć też słuchać i nie tracić nerwów, kiedy jedno i to samo polecenie powtarza się kilka razy. Przydaje się też poczucie humoru i charyzma. Dzieci i młodzież lubią osoby żywiołowe, takie, które zachęcają ich do działania już samą osobowością, charakterem, przykładem.

- Oprócz tego wychowawca musi być dobrze zorganizowany. Praca na koloniach czy obozach to zajęcie przez 24 godziny na dobę, non stop na wysokich obrotach, dlatego dobre zaplanowanie dnia jest bardzo ważne - wymienia dalej cechy i umiejętności, jakie powinien posiadać dobry wychowawca kolonijny - dodaje Małgorzata Gajos.

Kto może zostać wychowawcą kolonijnym

Kwestie prawne związane z wykonywaniem zawodu wychowawcy kolonijnego reguluje rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży opracowane przez resort edukacji. Zgodnie z nim, wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: - nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

- ukończyła 18 lat;

- posiada co najmniej wykształcenie średnie;

- ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. Przy czym są wyjątki od tych zapisów. I tak, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej. Z kolei kurs na wychowawcę wypoczynku nie jest konieczny m.in. w przypadku osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, czyli nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach dziennego wsparcia lub opiekuńczo-wychowawczych posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej. Kursy dla wychowawcy kolonijnego Jeśli osoby zainteresowane dorobieniem sobie w czasie wakacji nie spełniają powyższych warunków, powinny przygotować się do ukończenia kursu na wychowawcę kolonijnego, którego program ma być zgodny z wytycznymi MEiN. Czas trwania szkolenia to około 40 godzin. Ceny kursów zaczynają się od 130 zł, zaś firmy je organizujące nieraz oferują przyszłym wychowawcom od razu pracę. To rozwiązanie, z którego najczęściej korzystają ludzie młodzi - uczniowie czy studenci - którzy chcą dorobić sobie w czasie wakacji. Co ciekawe, istnieje możliwość zdobycia uprawnień wychowawcy kolonijnego bez wychodzenia z domu. Niektóre ośrodki czy firmy szkoleniowe organizują je online czy w wersji hybrydowej (to praktyka stosowana na długo przed pandemią). Coraz częściej w ofercie pojawiają się pakiety szkoleniowe. W ich zakres wchodzą na przykład kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, animatora czasu wolnego oraz wychowawcy kolonijnego. Ceny? Zaczynają się od 300 zł. Zarobki wychowawcy kolonijnego - Z tymi zarobkami różnie bywa, to w dużej mierze zależy od pracodawcy. Jednak wydaje mi się, że przy całodobowej, wymagającej opiece i ogromnej odpowiedzialności, jaka się z nią wiąże, nie są one wcale duże. Powiedziałabym, że są przeciętne - przyznaje Małgorzata Gajos. Jak prezentują się w tym roku? Ofert pracy dla wychowawców kolonijnych nie brakuje. Wiele ogłoszeń ma w tytule dopisek "PILNE!". Wraz z ogłaszaniem kolejnych odmrożeń, wzrasta bowiem zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci na letni wypoczynek. Tym samym wychowawcy kolonijni są pilnie poszukiwani. Jednak nie jest to zawód, który spowoduje, że na naszym koncie pojawi się sześć zer. Organizatorzy wypoczynku oferują pracę najczęściej na podstawie umów zleceń. Proponują wynagrodzenie rzędu 1000-2500 zł brutto za 10-dniowy czy dwutygodniowy turnus. Wymagają od kandydatów: odpowiedzialności, aktywności, punktualności, dokładności, kreatywności, sumienności czy komunikatywności. Mile widziane jest też doświadczenie w zawodzie.

