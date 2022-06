Na ich miejscu chciałoby być 25 proc. Polaków. Kuszą zarobki i swoboda pracy

IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy. Nic nie wskakuje, by miało się to szybko zmienić (fot. Unsplash/ CoWomen)

IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy. Nic nie wskakuje, by miało się to szybko zmienić (fot. Unsplash/ CoWomen)

Pracownicy z sektora IT od dawna znajdują się na liście tych najpilniej poszukiwanych. Potwierdzają to najnowsze dane firmy technologicznej Element przygotowane we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton.

W kwietniu 2022 roku, podobnie jak w marcu, największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowano wśród zawodów z branży IT – o 51 proc. więcej niż w kwietniu 2021 roku. Administrator IT, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i programista – w przypadku tych stanowisk wzrost był największy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Trudną sytuację kadrową w tym sektorze pogłębiła pandemia, w czasie której każdy z nas - czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy prywatnej - został zmuszony do wykonania mocnego zwrotu w kierunku nowych technologii. Bowiem braki są, mimo że, jak podaje Eurostat, łączna liczba osób pracujących w branży IT w Polsce wynosi 585,7 tys., co oznacza wzrost o 6 proc. w ciągu roku.

Chętni do pracy w IT znaleźliby się od ręki. Z badania “Praca w IT”, które przeprowadziła firma Evolution (globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online) wynika, że już blisko 1/4 Polaków myśli o zmianie branży na IT.

Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że chętnych do pracy w IT przyciągają dobre zarobki (78,9 proc.), potem kolejno możliwość pracy zdalnej (64 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,5 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,8 proc.) i obcowania z nowymi technologiami (54,1 proc.). To pokazuje, jak bardzo ambitni są inżynierowie w naszym kraju.

Czytaj więcej: Polska firma IT szuka programistów w Kenii, Nigerii i Ghanie

– Atrakcyjne wynagrodzenie, premie czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Co oczywiście staramy się zapewnić naszym pracownikom – komentuje Konrad Brominski, senior HR manager z Evolution.

Ile zarabia się w IT

Jak więc wyglądają stawki w IT? Z przygotowanego przez No Fluff Jobs raportu "Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku" wynika, że mediana górnych widełek wynagrodzeń w ubiegłym roku wyniosła 18,4 tys. zł netto, co oznacza wzrost o 9,5 proc. w stosunku do roku 2020.

Źródło: No Fluff Jobs

W przypadku umowy B2B na największe zarobki netto (+VAT) mogli liczyć specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa (18,5-25 tys. zł), inżynierowie DevOps (16,8-23,5 tys. zł) oraz Big Data (16-22 tys. zł). Poza podium, na miejscu czwartym, znaleźli się specjaliści od Business Intelligence (15,1-21 tys. zł), Backendu (14,7-20,1 tys. zł), Fullstacka i Mobile (14-20 tys. zł w obu kategoriach).

W przypadku umowy o pracę, mediany wynagrodzeń w trzech najpopularniejszych kategoriach - Security, DevOps i Big Data - kształtowały się podobnie, w granicach 12-18 tys. zł brutto. Zaraz za nimi znalazł się Mobile (12-17 tys. zł brutto), Backend (11-16,5 tys. zł brutto) i Business Intelligence (10,2-16 tys. zł brutto).

Czytaj więcej: Branża IT w Polsce może łatwiej przyciągać informatyków ze Wschodu

Najnowsze dane wskazują, że presja płacowa w branży nadal się utrzymuje. W kwietniu 2022 roku wynagrodzenia specjalistów pracujących w oparciu o umowę B2B plasowały się w granicach 13,4-20,1 tys. zł, zaś w ubiegłym między roku był to zakres 14-19 tys. zł. Z kolei dla tych, których wybór padł na umowę o pracę w kwietniu 2022 roku mediana widełek kształtowała się między 9,8 a 15 tys. zł brutto.

Mało kobiet w IT

Inny problem, na jaki zwracają uwagę analitycy sektora, to bardzo mała obecność kobiet na polskim rynku IT. Na 585,7 tys. pracowników tej branży jedynie niecałe 91 tys. to kobiety. Udział Polek wynosi 15,5 proc. i jest jednym z najniższych w Europie (24. miejsce wśród krajów opisanych przez Eurostat). Średnia w Unii Europejskiej to nieco ponad 19 proc.

Czytaj więcej: Polska na szarym końcu. W IT mają sporo do nadrobienia

Mimo wyników poniżej średniej unijnej struktura zatrudnienia w polskim IT zmienia się. - Branża IT przez długi czas była domeną mężczyzn, ale obserwujemy, że ten trend się zmienia i kobiety coraz chętniej wkraczają w świat nowych technologii - powiedziała Ewa Zarębska z firmy informatycznej Webcon.

Niedostateczna reprezentacja płci pięknej w IT to efekt między innymi wieloletniego systemowego problemu, jakim jest stereotypowe podejście do edukacji dziewczynek i kobiet. Z badań publikowanych m.in. w naukowym magazynie PNAS amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk wynika, że już sześciolatki żywią przekonanie, jakoby dziewczynki nie interesowały się komputerami i techniką tak bardzo jak chłopcy.