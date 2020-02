Na firmową imprezę z rodzinami czy bez?

Każdy kto kiedykolwiek spotkał się z ideą imprezy firmowej, spotkał się także z pytaniem - z osoba towarzyszącą czy nie. Jak podkreślają firmy zajmujące się organizacją tego typu eventów, wszystko zależy od charakteru imprezy i celu, jaki chce osiągnąć pracodawca.

Wątpliwości nie ulega fakt, że atmosfera w pracy (budowana m.in. dzięki imprezom) wpływa w znaczący sposób na pracowników. Blisko 67 proc. przebadanych przez Kiwi Jobs pracowników zrezygnowało w swoim życiu z pracy, własnie z powodu negatywnej atmosfery. Jak pokazuje badanie Show Service Events Marketing - 70 proc. pracowników wysoko ceni sobie dobre relacje budowane z kolegami z pracy.

Jeśli organizując służbową imprezę, chcemy skupić się na zintegrowaniu zespołu, zbudowaniu i poprawieniu relacji czy znalezieniu kreatywnych sposób rozwiązywania problemów, zapomnijmy o imprezie z osobami towarzyszącymi. 85 proc. tego typu imprez to te o charakterze team building, a do tego potrzebne jest całkowite zaangażowanie zespołu.

Podczas tego typu wyjazdów zespół powinien się integrować i poznawać lepiej, w czym nie pomagałaby obecność zaproszonych osób towarzyszących. Wyjazd z osobami towarzyszącymi skończyłby się oczywiście poświęcaniem uwagi wyłącznie im.

O zaproszeniu dodatkowych osób powinni zapomnieć również Ci, którzy podczas wyjazdu planują skoncentrować się na podsumowaniu wyników sprzedaży lub mówieniu o kolejnej kampanii marketingowej. Zaproszone osoby mogą w tej sytuacji zniechęcić pracowników do aktywnego uczestniczenia i tworzenia rozwiązań, a dla osób niebędących pracownikami jest to po prostu nudne.

- Organizując wyjazd firmowy dla pracowników i ich rodzin warto rozważyć opcję zorganizowania wydarzeń dla członków rodzin, którzy nie będą uczestniczyć w zebraniach firmowych. Już na etapie zadania sobie pytania „gdzie zorganizować wyjazd firmowy” należy sprawdzić, jakie atrakcje na imprezy są dostępne w ofercie organizatora wydarzenia - podpowiada Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

Chcesz poznać prywatną twarz pracownika, postaw na rodziny

Zaproszenie pracowników z rodzinami czy bliskimi osobami może sprawdzić się w momentach, w których chcemy postawić na motywację pracowników. Włączenie bliskich do firmowego „kręgu”, wpływa na poczucie przynależności, lojalność pracowników, skutkuje także wzrostem motywacji do pracy.

Dobrym sposobem jest także zorganizowanie jednodniowego integracyjnego pikniku. Okazja by spotkać rodziny lub bliskich osób pracowników, może pomóc lepiej ich zrozumieć. Jest to także dobra okazję, by spojrzeć na pracownika oczami jego rodziny. To z kolei umacnia relacje również między pracownikami, pokazując „prawdziwą twarz” pracownika, którą nie zawsze będzie w stanie okazać zza komputera.

Dobrym momentem za zaproszenie pracowników z osobami towarzyszącymi są także imprezy świąteczne.

