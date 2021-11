Muszą tłumaczyć się rodzinie, ale i tak lubią swoją pracę

Termin public relations (PR) ulega zniekształceniom i często kojarzony jest z nieetycznymi i niegodnymi praktykami komunikacyjnymi, takimi jak dezinformacja, manipulacja, propaganda czy wręcz oszustwo i kłamstwo, które są całkowitym zaprzeczeniem etosu zawodu PR-owca. Blisko 84 proc. osób musiało tłumaczyć się bliskim z bycia PR-owcem i wyjaśniać, na czym tak naprawdę polega ich praca. Mimo to specjaliści z tego sektora lubią swoją profesję i polecają ją osobom rozpoczynającym karierę zawodową.

Związek Firm Public Relations wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów, firmą analityczno-badawczą Zymetria, a także przedstawicielami agencji członkowskich ZFPR przygotował raport „PR to nie propaganda”.

Autorzy badania zapytali przedstawicieli branży o nadużywanie określenia PR oraz o sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Aż 65 proc. ankietowanych bardzo często lub często spotyka się z wykorzystywaniem terminu public relations do nazywania nieetycznych i niegodnych praktyk komunikacyjnych, takich jak manipulacja, dezinformacja, propaganda, oszustwo czy kłamstwo.

Nieco ponad połowa uczestników badania usłyszała taką opinię na temat swojego zawodu z ust najbliższych sobie osób. Blisko 84 proc. osób musiało tłumaczyć się bliskim z bycia PR-owcem i wyjaśniać, na czym tak naprawdę polega ich praca.

- Choć moi najbliżsi znajomi i rodzina wiedzą już, że PR to komunikacja firm i marek, wciąż zdarza mi się słyszeć od dalszych znajomych pytania o to, co to tak naprawdę oznacza, z wyczuwalnym podejrzeniem, że chodzi o działania na granicy prawa, rodzaj inżynierii społecznej czy spin doctoring. Termin „czarny PR” jest na tyle popularny, że nawet gdy rozwiewam ich złudzenia, czuję, że czasem są nie do końca przekonani. Dlatego częściej wykorzystuję określenie, które, jak mi się wydaje, dobrze wyjaśnia, na czym polega moja praca, tj. komunikacja. Opisuję, w jaki sposób i poprzez jakie narzędzia firmy i marki mogą komunikować się ze swoimi odbiorcami, jakie mogą być grupy odbiorców i czym komunikacja różni się od marketingu czy reklamy - mówi Urszula Frąckiewicz-El Ghaouati, account manager w agencji Grayling Poland.

Wielu badanych (33,7 proc.) przyznało jednak, że na co dzień krzywdzące komentarze pod adresem branży puszcza mimo uszu, a spośród tych, którzy podejmują w takich sytuacjach działanie, aż 74,2 proc. potwierdziło, że ich reakcja ogranicza się do dyskusji z kolegami i koleżankami z pracy lub do umieszczania komentarzy na portalach społecznościowych.

PR-owcy zadowoleni z pracy

Jednak, co bardzo pozytywne, aż 85 proc. badanych nigdy nie wstydziło się przyznać, że zajmuje się PR-em. A 81 proc. poleciłoby pracę w branży PR osobom rozpoczynającym karierę zawodową.

- Praca w public relations może dawać wiele satysfakcji, ale będzie to odpowiednia ścieżka kariery przede wszystkim dla osób, które dobrze czują się w szybko zmieniającym się środowisku, a jednocześnie potrafią patrzeć szerzej i znajdywać nieoczywiste rozwiązania. Tu naprawdę nie ma czasu na rutynę. W pracy PR-owca nigdy nie ma dwóch takich samych dni. Różnorodność podejmowanych zagadnień stwarza nieograniczone możliwości poznawania świata i poszerzania horyzontów - wyjaśnia Patryk Wojcieszek, PR menedżer w agencji Komunikacja Plus PR.

- Nasza praca jest pełna wyzwań, ale daje również ogromną satysfakcję i swobodę realizacji własnych pomysłów oraz wpływu na otaczający nas świat. Te możliwości doceniam najbardziej. Dlatego ciągle szlifuję umiejętności, eksperymentuję z nowymi narzędziami i odkrywam nowe rozwiązania. Wybór PR-u jako drogi zawodowej polecam ludziom otwartym i ciekawym świata, oni z pewnością będą czerpać z niej przyjemność i wielką satysfakcję – dodaje.

Co ważne, aż 85,6 proc. ankietowanych często lub bardzo często spotyka się z przykładami pracy profesjonalistów PR, które zasługują na uznanie i podziw, a ponad 66 proc. osób promuje dobre praktyki.

Ponadto większość ankietowanych (blisko 70 proc.) zna treść Kodeksu Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations oraz Kodeksu Etyki PR i wierzy, że wbrew stereotypowym opiniom istnieje etos pracy PR-owca.

Media o public relations

Jak wynika z analizy, jaką na potrzeby raportu „PR to nie propaganda” przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów, w okresie od września 2020 roku do sierpnia roku 2021 w prasie drukowanej oraz internecie (w tym na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie) pojawiło się aż 9089 publikacji, w których fraza „czarny PR” występuje zazwyczaj jako synonim dyskredytacji, manipulacji, propagandy czy dezinformacji.

- Od wielu lat określenie „czarny PR” jest stosunkowo popularne w polskiej publicystyce, a także wśród odbiorców mediów, szczególnie tych cyfrowych. Jak wskazują nasze dane, w okresie od września 2020 do sierpnia 2021 w portalach internetowych i social mediach pojawiło się ponad 9 tys. materiałów z użyciem tego terminu. Potwierdza to, że niestety sformułowanie „czarny PR” na stałe weszło do narracji medialnej, będąc jednocześnie krzywdzącym elementem przekazu wobec osób, które profesjonalnie działają w branży PR. Każdy komentarz zawierający to stwierdzenie jest niczym innym jak zarzutem wobec ekspertów odpowiedzialnych za dane działania public relations. „Czarny PR” stał się synonimem kłamstwa i manipulacji, co oczywiście negatywnie wpływa na postrzeganie branży przez odbiorców mediów – powiedział Paweł Sanowski, prezes Instytutu Monitorowania Mediów, IMM.

Zdaniem pracowników branży PR to bardzo krzywdzące, gdyż, jak twierdzą, w swojej pracy nie zajmują się szerzeniem dezinformacji, hejtu i fake newsów, jakie kojarzone są z tzw. „czarnym PR-em”. Należy więc otwarcie powiedzieć, że „czarny PR” nie jest niewinnym związkiem frazeologicznym, który na swój sposób ubogaca polszczyznę. To termin utrwalający krzywdzące stereotypy, czyli fałszywe i nieuzasadnione przekonania stygmatyzujące tych, którzy związali swoje życie zawodowe z branżą public relations.

Społeczeństwo o public relations

Wbrew medialnym stereotypom i doświadczeniu samych PR-owców okazuje się, że w oczach społeczeństwa branża public relations nie ma jednoznacznie negatywnego wizerunku. Wskazują na to badania przeprowadzone w październiku 2021 roku we współpracy z firmą analityczno-badawczą Zymetria.

- Konsumenci są dosyć świadomi tego, na czym polegają działania PR, stąd dość pozytywnie oceniają całą branżę. Doceniają też wagę działań PR w informowaniu społeczeństwa o istotnych sprawach i inicjatywach, a także działania PR-owca w charakterze obrońcy, który pokazuje racje drugiej strony. Oczywiście pojawiają się osoby krytyczne, dla których PR jest synonimem oszustwa i kłamstwa. Jednak większość, bo ponad 60 proc., nie miałaby nic przeciwko temu, aby w tej branży znalazło zatrudnienie ich dziecko. PR-owiec kojarzy się bowiem z osobą otwartą na ludzi i ambitną – powiedziała Edyta Czarnota, managing partner w firmie analityczno-badawczej Zymetria.

Aż 84 proc. ankietowanych podkreśla, że ma pozytywne skojarzenia z branżą PR. Większość respondentów (59 proc.) wskazało również, że ich zdaniem wizerunek społeczny public relations w Polsce jest dobry lub bardzo dobry.

Zapytani o swoje pierwsze skojarzenia z branżą, respondenci najczęściej wskazywali następujące hasła: „reklama”, „wizerunek”, „marketing”, „relacje”, „publiczność”. Poproszeni o scharakteryzowanie osób zajmujących się public relations, najczęściej wskazywali cechy takie jak: „otwartość na ludzi”, „ambitność” czy „pracowitość”. Znacznie rzadziej opisywano PR-owców jako osoby „nieetyczne”, „nieuczciwe” czy „bez zasad moralnych”. Co ciekawe, negatywne skojarzenia są domeną mężczyzn, którzy częściej niż kobiety nieprzychylnie odnosili się do przedstawicieli PR-u.

Aż 84 proc. ankietowanych podkreśla, że ma pozytywne skojarzenia z branżą PR (Fot. Shutterstock)

Czas na nowe kompetencje

Tymczasem PR jest interdyscyplinarnym zawodem łączącym wiele cennych kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy. Jak wynika z „World PR Report 2020”, w perspektywie nadchodzącej dekady najbardziej pożądanymi umiejętnościami będą m.in. research i planowanie (44 proc.) oraz analiza danych i mierzenie efektów działań PR-owych (42 proc.). Branża spodziewa się jednak problemów z rekrutowaniem specjalistów o takich kompetencjach.

- Agencje PR stają się połączeniem agencji komunikacyjnych i doradczych w kwestii zarządzania. Ewolucja w branży PR polega na przejściu od relacji z mediami w kierunku doradztwa, bazowania na wnioskach z analiz behawioralnych oraz działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Na całym świecie agencje PR dążą do poszerzenia swojej oferty dla klientów, ponieważ tradycyjna rola public relations podległa przekształceniom za sprawą technologii, a podmioty z branży starają się do nich dostosować – mówi w rozmowie z serwisem Newseria.pl John Dalton, założyciel London School of Public Relations.