Musimy wyciągnąć z bierności zawodowej pół miliona kobiet

Wskazała, że mamy więcej kobiet w Polsce, ale ich aktywność zawodowa jest mniejsza. Przyczyny tego między innymi systemowe.

- Nie mamy odpowiednio zorganizowanej opieki nad dziećmi do lat 3 zwłaszcza. Mamy patriarchat. To tkwi w naszej mentalności - nie tylko mężczyzn, również w umysłach kobiet i to jest ogromna praca, żeby to zmienić. Ale mamy też programy socjalne od kilku lat bardzo mocno rozbudowane, które też nie zachęcają kobiet do tego, żeby wychodziły z domu. W ostatnich latach traciliśmy kobiety z rynku pracy, a niektóre młode kobiety w ogóle na ten rynek pracy nie weszły – podkreśliła wiceprezes zarządu, kanclerz Lóż Częstochowskiej i Małopolskiej Business Center Club.

W Polsce co trzecia firma została założona przez kobietę

W jej opinii najważniejsza jest zmiana w umysłach kobiet.

- To jest wyjście z tego stereotypu, że kobieta jest bardziej zobowiązana do opieki na dziećmi, że jest bardziej zobowiązana do zajmowania się obowiązkami domowymi i przede wszystkim osiągnięcie niezależności ekonomicznej kobiet. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ w Polsce co trzecia firma jest założona przez kobietę – to jest naprawdę sporo, tylko te firmy to są mikrofirmy i małe firmy, a potem im firma jest większa, to już jest nam trudniej. Potem zaczynają się szklane sufity i mówimy o tym, że w zarządach dużych firm, dużych spółek kobiety są niedoreprezentowane, co dyrektywa UE pewnie zmieni – zaznaczyła Katarzyna Woszczyna.

I podsumowała: - Polki są przecież jednymi z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Unii Europejskiej. To nie jest teza z kosmosu, są badania w tym zakresie i potwierdzenie w danych.

