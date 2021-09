Może dopaść każdego, a objawy bywają mylące. I w tym momencie firmy robią błąd

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w wyniku pandemii zwiększyła się liczba osób cierpiących na wypalenie zawodowe. Niezmiennie jednak problem ten dotyczy w takim samym stopniu menedżerów, jak i pracowników. Pracodawcy mogą im pomóc, ale powinni uważać: wprowadzanie możliwości korzystania z porad psychologa czy terapeuty dla pracowników bez wstępnego etapu edukacji psychologicznej to duży błąd. Czasami firmy próbują zastosować zbyt mocne rozwiązania, na które pracownicy nie są gotowi.

Wypalenie zawodowe to zaburzenie, które jest wielowymiarowe i składa się z szeregu nieprawidłowości psychologicznych, występujących w trzech obszarach. Przede wszystkim jest to wyczerpanie emocjonalne objawiające się zaburzeniami psychosomatycznymi, takimi jak ból głowy, bezsenność, poczucie ciągłego zmęczenia. Następna jest depersonalizacja (obojętny, bezduszny stosunek do klienta/pacjenta/członka zespołu). Osoba wypalona unika kontaktu z innymi, zachowuje duży dystans, a jakość wykonywanej pracy ulega zdecydowanemu obniżeniu. Na końcu występuje obniżona ocena własnych możliwości. Praca staje się źródłem udręki i cierpienia. Ta faza może zakończyć się rezygnacją z pracy lub „ucieczką” w uzależnienia.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy z Randstad Polska (2020 r.), 31 proc. pracowników umysłowych w Polsce twierdzi, że są wypaleni zawodowo. Najczęściej na liście możliwych przyczyn wyczerpania emocjonalnego i obniżenia oceny własnych możliwości, pracownicy wskazują dużą odpowiedzialność przy niskim wynagrodzeniu (54 proc.), potrzebę rozwoju zawodowego przy małych szansach na awans (43 proc.) oraz dużą ilość pracy przy małej ilości czasu (41 proc.). Jak deklarują niektórzy respondenci (28 proc.), w obecnym miejscu pracy zdecydowanie brakuje im nowych wyzwań, a obowiązki stały się nużące i powtarzalne.

Mimo że większa część badanych nie uważa się za wypalonych zawodowo, wielu z nich przyznaje się do pojedynczych symptomów, które negatywnie wpływają na ich komfort psychiczny, a tym samym mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Niektórzy pracownicy, zapytani o samopoczucie, odpowiadają, iż są stale zmęczeni (22 proc.), przygnębieni (21 proc.) oraz brak im wiary we własne możliwości (18 proc.), a w pracy mają poczucie marnowania czasu (17 proc.).

Pandemia nie pomogła

Jak wyjaśnia psycholog Patryk Wójcik, pandemia to sytuacja kryzysowa, podczas której na wielu płaszczyznach doświadczyliśmy problemów, które najczęściej wywoływały w nas trudne emocje. Baliśmy się utraty pracy, ogólne napięcie wpływało na nasze relacje z bliskimi, martwiliśmy się o własne zdrowie i najbliższych.

- Pandemia jeszcze się nie skończyła i doszły nam kolejne zmartwienia: powrót do biur, powrót dzieci do szkoły. Tak więc w tym kontekście mówimy o skrajnych emocjach, które bywają męczące i trudne do zniesienia, kiedy czas ich trwania się wydłuża – wyjaśnia psycholog.

Zdaniem Wójcika pandemia może wpływać na wypalenie zawodowe. Z jednej strony były osoby, które uciekając od emocji rzuciły się w wir pracy, z drugiej pojawiło się tak wiele sytuacji niekontrolowanych, że w końcu można było stracić ten zapał.

- Trzeba pamiętać, że wypalenie zawodowe jest procesem długotrwałym. To nie jest tak, że w kilka dni czy tygodni się wypalimy. Chronią nas przed tym różne mechanizmy psychologiczne, np. wsparcie bliskich jest ważne (poszukiwanie zrozumienia w relacjach). Jednak to właśnie te mechanizmy ochronne zostały zaatakowane w czasie pandemii i wielu z nas musiało z nich zrezygnować. Przykładowo wiele osób na początku pandemii zrezygnowało ze swojego hobby czy pasji. A przecież taka odskocznia jest nam potrzebna, żeby zachować równowagę. Widać to wyraźnie po wewnętrznych badaniach w firmach. Kto miał jakąś odskocznie (bezpieczną przestrzeń poza pracą), radzi sobie dużo lepiej z wypaleniem – komentuje psycholog.

Według Agnieszki Kolendy, dyrektor wykonawczej w Hays Poland, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w wyniku pandemii zwiększyła się liczba osób cierpiących na wypalenie zawodowe. Jak podkreśla, to problem złożony, który bardzo często pozostaje niezdiagnozowany.

- Z pewnością jednak w czasie lockdownów i powszechnej pracy zdalnej, gdy firmy próbowały odnaleźć się w nowej, niepewnej rzeczywistości, pracownicy znajdowali się pod większą presją. Nie pozostało to bez wpływu na ich satysfakcję z pracy i ogólny dobrostan. Jak wynika z ubiegłorocznego badania Hays Poland, pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w wyniku pandemii doświadczył co trzeci pracownik. W konsekwencji długotrwałego stresu, często połączonego z przeciążeniem dodatkowymi obowiązkami, pracownicy zaczęli odczuwać przemęczenie, obniżenie samopoczucia, spadek motywacji i wiary w sens wykonywanych obowiązków. Są to zatem objawy, które składają się m.in. na syndrom wypalenia zawodowego – komentuje ekspertka Hays Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Aneta Czernek, business unit manager w HRK Financial Markets. Jej zdaniem trudno ocenić, jak wyglądają obecne statystyki, ponieważ wiele osób pracuje nadal w systemie zdalnym i nie zgłasza pracodawcom problemu.

- Z drugiej strony przełożony nie ma możliwości zauważenia niepokojących sygnałów, będąc z pracownikiem jedynie w kontakcie mailowym i telefonicznym – dodaje Czernek.

Liderzy pod presją

Problem wypalenia zawodowego może dotykać każdego - mężczyzn, kobiet, menedżerów, pracowników. Jak zauważa Patryk Wójcik, w ostatnim czasie głównym problemem był przewlekły stres wynikający z sytuacji niepewności oraz bardzo utrudnione zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Wszyscy byliśmy na to narażeni.

- W przypadku menedżerów problem może być inny. Dla wielu liderów wypalenie zawodowe jest bardziej wstydliwym problemem niż dla pracowników. Pracownik (w dobrej firmie) ma pewne możliwości podzielić się swoim problemem (w pandemii wiele firm zapewniało wsparcie psychologiczne i psychoedukacyjne). Jednak liderzy mają trochę mniejsze możliwości ze względu na presję, która związana jest z ich stanowiskiem. Wydaje się, że przecież są to osoby, które nie znalazły się na kierowniczych stanowiskach przez przypadek i muszą być silniejsze psychicznie. Dodatkowo pracownicy obdarzają lidera często swoimi problemami, a lider często dusi wszystkie problemy w sobie – wyjaśnia Patryk Wójcik.

Wójcik ocenia, że problem wypalenia zawodowego dotyczy w takim samym stopniu menedżerów, jak i pracowników. Różnica polega na tym, że nie każdy ma takie same możliwości się z nim uporać.

- Liderzy są w trudniejszej sytuacji, jeżeli firma nie zapewni im odpowiedniego wsparcia w ramach dbania o higienę psychiczną. Przykładowo wiele webinarów i szkoleń online było kierowanych do pracowników, ale już niewiele liderów miało możliwość skorzystać z takich programów samopomocowych. Tu potrzebujemy zmiany – podkreśla psycholog.

Agnieszka Kolenda zwraca uwagę na inny aspekt. Jej zdaniem paradoksalnie pracownikami szczególnie narażonymi na wypalenie zawodowe są osoby najbardziej zaangażowane.

- Dążąc do realizacji swoich ambicji i identyfikując się z pracodawcą, mają tendencję do przedkładania dobra firmy nad swoje własne, co prędzej czy później może prowadzić do wypalenia. Do grona tych osób standardowo można zaliczyć osoby pełniące funkcje kierownicze, które osiągnęły wysokie stanowiska właśnie dzięki determinacji i skuteczności w biznesie. Co więcej, w czasie pandemii to na menedżerach spoczywała odpowiedzialność za przeniesienie działalności firmy do świata online i przeprowadzenie swoich zespołów przez trudny czas. Są to zatem czynniki, które w ostatnim czasie zwiększyły podatność liderów na wypalenie zawodowe – mówi Kolenda.

- Wypalenie to jednak przypadłość, która w równym stopniu dotyka pracowników średniego szczebla. Im również zależało na tym, aby dać z siebie wszystko i w czasie kryzysu wspólnymi siłami zmniejszyć skalę konsekwencji odczuwanych przez firmę, a tym samym - przez nich samych – dodaje ekspertka Hays Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Aneta Czernek, która tłumaczy, że na wypalenie zawodowe narażeni są w tym samym stopniu wszyscy pracownicy. Nie jest to kwestia stanowiska, a odpowiedzialności na nim.

- Wypalenie jest dość specyficznym zjawiskiem. Jeśli nie wiemy, na co zwracać uwagę, możemy przez długie tygodnie myśleć, że mamy zwykłego lenia. W moim bezpośrednim otoczeniu spotkałam się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego i oznaki były bardzo mylące. Osoba wykazywała nadal to samo zaangażowanie i determinację; jedyne co się zmieniło, to radość z wykonywanej pracy. Dlatego tak ważne jest, aby systematycznie wypoczywać i nie zakłócać work-life balance, co w pracy zdalnej jest szalenie trudne – mówi Czernek.

Pracodawcy mogą przeciwdziałać

Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, pracodawcy powinni budować kulturę organizacyjną opartą na work-life balance i wellbeingu. Jak wskazuje Agnieszka Kolenda, zatrudnieni powinni mieć poczucie, że nie oczekuje się od nich pracy w nadgodzinach, w dniach wolnych od pracy czy w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu każdy zyskuje szansę na odpoczynek i odcięcie się od spraw zawodowych, co odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu temu problemowi.

- Wiele zależy tutaj od postawy bezpośredniego przełożonego, który powinien dawać swoim podwładnym dobry przykład i zachęcać ich do odpoczynku. Ważne jest również uświadamianie pracowników, jakie są syndromy wypalenia zawodowego, co powinno wzbudzić ich niepokój i jak na co dzień radzić sobie ze stresem. W tym celu firmy coraz częściej wdrażają programy wellbeingowe, zawierające np. webinary z ekspertami, regularne treści z zakresu dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, a także konsultacje z psychologiem. W sytuacji, gdy problem wypalenia zawodowego już się pojawił, najczęściej niezbędna jest pomoc psychologiczna – mówi Agnieszka Kolenda.

Aneta Czernek zwraca z kolei uwagę, że pracodawca powinien być czujny. Dodaje, że to bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem i reagowanie w takich sytuacjach. Powinien uświadamiać swoich zarządzających o symptomach wypalenia i w jaki sposób postępować z pracownikiem, u którego te symptomy zaobserwowano.

- Na rynku niestety nie ma dedykowanych szkoleń z tego obszaru dla kadry menedżerskiej i wciąż jeszcze stosunkowo mało się o tym mówi – zaznacza Czernek.

Patryk Wójcik krytykuje wprowadzanie możliwości korzystania z porad psychologa czy terapeuty dla pracowników bez wstępnego etapu edukacji psychologicznej. Jego zdaniem to duży błąd.

- W firmach, w których taka pomoc została wprowadzona bez przygotowania gruntu, wsparcie to jest nieskuteczne, bo pracownicy nie chcą z niego skorzystać (nie chcą być postrzegani jako osoby, które same nie potrafią sobie poradzić). Czasami firmy próbują zastosować zbyt mocne rozwiązania, na które pracownicy nie są gotowi – komentuje Wójcik.

Psycholog dodaje jednak, że jest zwolennikiem edukacji psychologicznej i wprowadzania do firmy kultury opartej o wzajemną pomoc koleżeńską.

- Warto jednak na ten krok się zdecydować dopiero wtedy, kiedy sami rozumiemy swoje trudności i wiemy, że warto o nich rozmawiać, możemy wprowadzać dodatkową pomoc zewnętrzną – mówi Patryk Wójcik. - Wprowadzanie psychologów/terapeutów do firm to bardzo ciekawy pomysł, ale w wielu sytuacjach nie jesteśmy na to gotowi. Boimy się opinii innych, dlatego unikamy kontaktów ze specjalistami – dodaje.

Właśnie dlatego Patryk Wójcik zachęca firmy do działań na mniejszą skalę, ale bardziej systematycznych. Co proponuje? Inspiracyjne spotkania cykliczne o zdrowiu psychicznym, dobrostanie i sposobach na radzenie sobie ze stresem będą lepsze, niż jednorazowa oferta skorzystania z pomocy specjalisty.

- Chodzi o to, aby trochę zainteresować pracowników tematem troski o zdrowie psychiczne. Takie cykliczne spotkania w formie webinarów mogą być krótkie (od 45 do 90 min). Na początku będą pojawiały się na nich osoby bardziej zainteresowane i zmotywowane, ale jeśli spotkania będą ciekawe, to wiadomość o nich rozniesie się po firmie – wyjaśnia psycholog.

- Jedyny sposób przeciwdziałania wypaleniom na większą skalę w kontekście pandemii to działania systematyczne i przemyślane (dostosowane do gotowości naszych pracowników). Program, który sprawdzi się w jednej firmie może nie sprawdzić się w innej, bo panuje tam inna atmosfera i kultura. To trzeba wyczuć i się do tego dostosować. Inaczej pojawi się opór i dodatkowy stres. Znam firmy, których pracownicy zareagowali dodatkowymi obawami po wprowadzeniu dostępu do konsultacji psychologicznych, bo nikt im nie wyjaśnił konkretnie jaki jest cel takiego wsparcia i pojawiły się plotki. – komentuje Patryk Wójcik.