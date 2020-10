Motywacja rodem z japońskiego przemysłu pomoże firmom przetrwać pandemię?

- Podstawą zachowania wysokiego poziomu motywacji jest odpowiednie planowanie połączone z wyobrażeniem sobie całego procesu realizacji celu - mówi Anna Skoczylas, mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, wykładowca SGH i Brian Tracy International.

Jedną z podstawowych zasad budowania motywacji, jaką podają eksperci, jest zachowanie optymistycznej postawy. Dla optymistów niepowodzenia czy przeciwności losu mają charakter chwilowy i ograniczony. Stanowią nawet źródło ich rozwoju na drodze w myśl powiedzenia „człowiek uczy się na błędach”. Optymizm to również elastyczność i aktywna, a nie bierna postawa. Przystosowanie się do nowych warunków i wyznaczenie nowych, realnych celów pozwala na odniesienie sukcesu. Jak zachować pozytywne myślenie w obecnych czasach?

Dobrym przykładem postępowania w trudnych sytuacjach jest filozofia Kaizen, która wywodzi się z japońskiego przemysłu (Toyota, Mazda, Sony, Honda). Sposób myślenia w niej zawarty ma wpływ na poprawę wydajności, wzrost produktywności, optymalizacje działań pracowników i eliminację marnotrawstwa. Każdy najmniejszy krok przybliża do sukcesu. Potrzebna jest: pracowitość, dążenie do doskonałości i zaangażowane zespoły wspierane przez świadomego lidera. Sprawdzi się tutaj działanie zgodnie z mottem: „Przeszłości nie zmienisz, ale możesz zmienić jej postrzeganie i kreować przyszłość jakiej pragniesz. A ja pokażę Ci jak, bo „Jak siedzisz w słoiku to nie widzisz etykiety.”

- Definicji motywacji z pewnością jest wiele. Najbardziej cenię definicję prof. Wiesława Łukaszewskiego, który przyjmuje ją za zbiór mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania. To określenie sprowadza się do kilku ważnych kwestii, branych pod uwagę przy uruchamianiu nowych projektów czy pomysłów, jak np. rzucę palenie, schudnę, nauczę się nowego języka, itd - mówi Anna Skoczylas, mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, praktyk holistyczny, wykładowca SGH i Brian Tracy International, autorka książki „Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów”.

Jak dodaje, oprócz skupienia się na tych czterech elementach warto skupić się również na tym, aby postawiony cel został zrealizowany w sposób dopasowany do mocnych stron, talentów, rytmu biologicznego, sytuacji prywatnej, zawodowej i środowiska. Ponadto, należy przyjrzeć się motywatorom, a przynajmniej tym trzem, najważniejszym, które przytacza Daniel H. Pink w książce „Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację”. Są to: autonomia, czyli możliwość wykonania zadania po swojemu, jasny cel, czyli świadomość tego, jak ten cel przekłada się na realizację moich mniejszych, wewnętrznych celów i cele firmy, a nawet świata oraz rozwój kompetencji, czyli inaczej dążenie do mistrzostwa, ale w takiej dziedzinie, która jest dla mnie pasją, która mnie naprawdę interesuje.

- Podstawą zachowania wysokiego poziomu motywacji jest odpowiednie planowanie połączone z wyobrażeniem sobie całego procesu realizacji celu. To podtrzymuje naszą motywację. Planowanie i zobrazowanie sobie procesu pozwala nam z jednej strony wykluczyć zbędne dystraktory, które nas odciągają od realizacji celu, a z drugiej przemyśleć, to co nas w osiągnięciu celu może wspierać. Pod uwagę należy brać również to, że na wszelki wypadek warto przygotować plan B. Realizacja celów powinna odbyć się podczas tzw. górki energetycznej, czyli zgodnie z naszym rytmem wydajności energetycznej. Jeśli możemy sobie pozwolić na to podczas pracy zdalnej, zadania wymagające skupienia pozostawmy na pory dnia, w których czujemy się najbardziej efektywni. Ważna jest również lista zadań LRN, którą warto robić każdego dnia wieczorem, żeby być przygotowanym na kolejny dzień.

Keizen w praktyce

Przykładem firmy, która zastosowała u siebie filozofię Keizen jest PKP Energetyka. Firma zdecydowała się na wdrożenie Kaizen w 2017 r., pod hasłem Krok po kroku. W zeszłym roku program obejmował ok. 4 tys. pracowników, czyli ok. 80 proc. wszystkich osób zatrudnionych w firmie.

- Nasi pracownicy wskazują, że dzięki Kaizen czują większą motywację do pracy. Widzą też, że lepsze uporządkowanie, regularne spotkania, poukładane procesy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Rośnie efektywność - bo każdy członek brygady dokładnie wie, co powinien zrobić i czego oczekują od niego koledzy. To wzmacnia wzajemne zaufanie, poprawia komunikację i sprzyja integracji zespołu. Efekty widzimy chociażby w rosnącym wskaźniku zaangażowania z 46 proc. w 2015 do 55 proc. w 2018 roku - mówi Wojciech Smardz, dyrektor Biura Doskonalenia Procesów w PKP Energetyka, koordynator Programu Krok po kroku.