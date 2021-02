Motywacja pracowników i zarządzanie. Oto największe wyzwania pracodawców

Motywowanie pracowników zdalnych w 2021 roku będzie największym wyzwaniem dla 48 proc. pracodawców – wynika z badania zrealizowanego przez Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers. Problemem dla firm pozostaje także brak regulacji prawnych dotyczących home office.

Z powodu pandemii, wiele firm stanęło przed wyzwaniami, z którymi dotychczas nie miały okazji się mierzyć. Koronawirus odcisnął piętno także na rynku pracy, w rezultacie na znaczeniu straciły niektóre z kluczowych problemów towarzyszących pracodawcom przez ostatnie lata.

- W zeszłorocznej edycji naszego badania, realizowanego przed wybuchem pandemii, ponad 70 proc. respondentów wskazało, że kluczowym wyzwaniem jest dla nich rekrutacja i utrzymanie zespołu. Obecnie pracownicy, w obliczu niepewnej sytuacji na rynku, dużo mniej chętnie zmieniają pracodawców, bardziej doceniając stabilność i bezpieczeństwo miejsca pracy – mówi Magdalena Aleksandrowicz, prezes Contract Administration na Polskę, Czechy i Słowację.

Obecnie kluczowe dla pracodawców stały się natomiast kwestie związane z powszechnym wykorzystaniem pracy zdalnej. Blisko połowa badanych firm wskazuje, że największą trudnością jest dla nich utrzymanie motywacji pracowników wykonujących pracę spoza biura (48 proc.), niewiele mniej jako kluczowe wyzwanie wskazuje zarządzanie zdalnym zespołem (37 proc.).

Z raportu "Polski biznes w sytuacji pandemii" przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego wynika, że model home office oceniany jest jako demotywujący i nudny. W znacznie mniejszym stopniu pracownicy identyfikują się także ze swoim pracodawcą. Dlatego coraz więcej firm, mając na względzie dobrostan pracowników, sygnalizuje swoje wsparcie i wdraża nowe rozwiązania, które mają na celu zacieśnić więzi społeczne i podnieść morale w zespole. Jakie są sposoby na integrację pracowników w pandemicznej rzeczywistości, jaką jest home office? O tym przeczytasz tutaj.

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią pracodawcy wciąż mierzą się także ze zmianami w prawie, które nakładają na nich nowe obowiązki. 44 proc. firm negatywnie ocenia wprowadzenie w 2020 roku obowiązku utworzenia PPK dla małych i średnich firm, a 28 proc. jest niezadowolonych z podniesienia płacy minimalnej i rosnących kosztów pracy.

Dużo lepiej przez pracodawców zostały ocenione rozwiązania pomocowe w ramach tzw. tarczy antykryzysowych, w szczególności możliwość zmiany systemu lub rozkładu pracy (80 proc. ocen pozytywnych), wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego (70 proc. ocen pozytywnych) czy możliwość wykorzystania zaległego urlopu bez zgody pracownika (68 proc. ocen pozytywnych).

Źródło: „Wyzwania pracodawców 2021”, Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers

Implementacja zmian z obszaru prawa pracy i prawa podatkowego często sprawia firmom dużo trudności, szczególnie kiedy na dostosowanie się do nowych regulacji jest niewiele czasu. W 2020 roku wielu pracodawców zgłaszało się do nas z pytaniami dotyczącymi uzyskania pomocy z tarcz antykryzysowych, ponieważ przepisy nie były do końca precyzyjne i rodziło to wiele wątpliwości. Istotnym problemem wciąż pozostaje brak uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy – tłumaczy Wojciech Marczyszyn, CEO TGC Corporate Lawyers.

W 2021 roku firmy czekają kolejne wyzwania związane z wejściem w życie nowych regulacji, takich jak obowiązek rejestrowania wszystkich umów o dzieło, konieczność zapewnienia ochrony tzw. sygnalistom czy ostatnia faza PPK dla najmniejszych przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Warto również przypomnieć, że tylko w II kwartale 2020 roku uchwalono 339 stron specustawy, której zapisy miały chronić m.in. biznes i miejsca pracy. Co zostanie z tych rozwiązań w przyszłości? Szczegóły znajdziecie tutaj.