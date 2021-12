Monitorowanie pracy zdalnej. Co wolno, a czego nie wolno pracodawcy

Zaufanie do zespołu to podstawa. Nie oznacza to jednak, że efekty pracy zatrudnionych nie powinny być kontrolowane - także na home office. Jak robić to skutecznie?

Prawo pracy nie narzuca określonego sposobu rozliczania pracowników z efektów pracy zdalnej lub hybrydowej. Radca prawny Grzegorz Orłowski zauważa, że jest to domena zarządzania, a nie prawa. Stosowane przez pracodawców rozwiązania zależą od wielu czynników - rodzaju pracy, jej właściwości czy kultury organizacyjnej.

- W modelu zadaniowym pracodawcy nie koncentrują się na monitorowaniu przebiegu pracy. Ustalają pracownikom skonkretyzowane zadania (dzienne, tygodniowe, miesięczne itp.) i okresowo rozliczają z nich (albo na podstawie przesłanych przez pracownika raportów czy dokumentów potwierdzających wykonanie określonych prac) – mówi Grzegorz Orłowski.

- Inaczej ta sprawa wygląda w przypadkach, gdy ustalanie z góry na pewien okres skonkretyzowanych zadań jest albo utrudnione albo wręcz niemożliwe. Zadania są powierzane w miarę potrzeb na bieżąco, a pracodawca koncentruje się również na monitorowaniu dyspozycyjności pracownika w ustalonych godzinach pracy, np. przy pracy polegającej na bieżącej obsłudze klientów, interesantów itp. - dodaje.

Wśród najbardziej rozpowszechnionych narzędzi rozliczania pracowników z efektów pracy Grzegorz Orłowski wymienia stosowanie programów, w których pracownicy na bieżąco zapisują efekty dzienne czy tygodniowe (np. w postaci raportów) przy zadaniach, w których pracownik ma ustalone skonkretyzowane zadania i terminy ich wykonania. Innym przykładem jest odnotowywanie zalogowania i wylogowania się przez pracownika do lub z systemu informatycznego albo SMS-owe zgłoszenie rozpoczęcia, przerwania lub zakończenia pracy. Zdarza się też, że pracodawcy monitorują aktywności w systemach informatycznych w celu ustalenia, czy pracownicy faktycznie wykonują pracę.

W podobnym tonie wypowiada się Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jak zaznacza, pracodawca nie ma prawa do kontroli miejsca zamieszkania pracownika podczas pracy zdalnej bez uzyskania jego zgody. Może natomiast nakazać pracownikowi ewidencjonowanie zadań, w formie elektronicznej lub papierowej. Ponadto, może monitorować aktywność na służbowym komputerze w pełnym zakresie - od poczty e-mail po analizę nagrań zdalnego pulpitu. Jednak aby to robić, zobowiązany jest wprowadzić do regulaminu lub zbiorowego układu pracy odpowiednie przepisy, które wskażą cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu.

- Co istotne, pracodawca, który nie ma regulaminu pracy ani układu zbiorowego, informuje o tym w obwieszczeniu. Wpływ na zakres monitoringu mają też oczywiście przepisy o ochronie danych osobowych i dóbr osobistych. Z tego powodu ryzykowne byłyby formy monitoringu, które mogą rejestrować nawet w sposób niezamierzony życie prywatne pracowników, np. z użyciem kamerki internetowej albo mikrofonu – ocenia Kacper Nosarzewski.

Badanie firmy ExpressVPN, przeprowadzone wśród 2000 pracodawców i 2000 pracowników pracujących zdalnie bądź hybrydowo, potwierdza, że do najczęstszych działań monitorowanych przez pracodawców należą: historia przeglądanych stron internetowych i czas spędzony na tych stronach (66 proc.), używane aplikacje i czas spędzony na korzystaniu z tych aplikacji (53 proc.), a także monitorowanie zawartości ekranu w czasie rzeczywistym (53 proc.).

Dodatkowo firmy sprawdzają "aktywne godziny pracy" i "czasy logowania" (46 proc.), stosują "okresowe przechwytywanie ekranu" (33 proc.) oraz czaty i dzienniki wiadomości (30 proc.). Regularnie rejestrowane źródła komunikacji to poczta elektroniczna (94 proc.), rozmowy telefoniczne (87 proc.), wiadomości (85 proc.) i wideo (87 proc.).

(fot. Shutterstock)

Nosarzewski zwraca także uwagę na ograniczenia techniczne - na to, jak mogą się one zmieniać w przyszłości.

- Wprowadzenie na wyposażenie pracowników np. okularów rozszerzonej rzeczywistości (AR) lub zestawów VR wiązać się może z poszerzeniem pola monitoringu, ponieważ pracodawca będzie mógł zbierać i analizować - również maszynowo - dane wizualne praktycznie z całego dnia pracy. Choć wydaje się to pieśnią przyszłości, wyzwania z tym związane są bliżej niż oczekiwano - Microsoft i Meta (d. Facebook) zapowiadają komercjalizację takich usług dla pracowników biurowych już w przyszłym roku – komentuje Kacper Nosarzewski.

Monitoring w praktyce

Jakie praktyki stosują pracodawcy? Dla przykładu w Capgemini stosowane są narzędzia projektowe, które monitorują zadania i ich realizację, ale nie każdy projekt tego wymaga.

- Takie narzędzia wspierają menedżerów i liderów w ocenie, czy obciążenie pracą w zespole jest prawidłowo rozłożone albo czy każdy członek zespołu poświęca czas na te zadania, które są kluczowe dla efektu pracy pod koniec dnia - wyjaśnia cytowana w raporcie Talent Place Aleksandra Szelest-Tarapata Recruitment Service Delivery Manager z Capgemini.

Z kolei w Credit Suisse czas pracy zdalnej jest określony w umowie bądź zgłaszany w systemie raportującym. Na poziomie narzędziowym pracę zdalną w firmie wspiera wewnętrzny system komunikacji. Pracownicy korzystają z poczty oraz komunikatora w trybie wideo. Pracę zdalną wspiera też oprogramowanie, ułatwiające pracę na dowolnym komputerze.

Dawid, który pracuje w międzynarodowej firmie z branży IT, opowiada, że jego szefowie monitorują postęp pracy pracownika za pomocą raportów, które mogą wygenerować. Nie przeszkadza mu to jednak.

- Praca zdalna u nas bardzo się sprawdza. Cały proces przejścia z biura do domów był bardzo szybki, a produktywność pracowników pozostała taka sama - na pewno nie spadła. O ile początki były dla niektórych ciężkie, tak teraz mały odsetek osób chce wrócić do biura na stałe. Wydaje mi się, że menedżerowie też uważają, że wszystko dobrze funkcjonuje, bo nie zwracają nam uwagi, że musimy być lepsi bądź szybsi – ocenia Dawid.

Zuzanna pracuje z kolei w księgowości w branży spożywczej. Na początku pandemii, gdy cała część biurowa firmy przeniosła się na pracę zdalną, pracownicy otrzymali wiadomość z informacją, że ich aktywność będzie sprawdzana. Kontrolowany miał być czas logowania do systemu oraz aktywność. Nie podano jednak żadnych szczegółów, jedynie informacje, że kontrole będą wyrywkowe.

- Dla mnie sama świadomość tego, że ktoś może zdalnie kontrolować, czy jestem aktywna, bo poruszam myszką odpowiednią ilość razy była mało komfortowa. To ile razy kliknę lub poruszę myszką nie jest przecież wyznacznikiem tego, czy dobrze pracuje - komentuje Zuzanna.

- Uważam, że dobry pracownik ma świadomość, co należy do jego zadań i swoją pracę wykonuje w taki sposób, by wszystkie obowiązki były wypełnione możliwie najlepiej. Jeśli pomiędzy jednym a drugim zadaniem wstawi pranie, to świat się nie zawali. Sprawdzanie ilości wykonanych zadań nie zawsze jest odpowiednią formą kontroli pracy. Czasem pracownik przy wykonywaniu jakiegoś zadania musi poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do tego niż na jego samo wykonanie – dodaje księgowa.

Uwaga na sprawy prywatne

Grzegorz Orłowski ostrzega, że w przypadku monitoringu pracodawcy muszą uważać na bardzo ważną granicę, jaką jest ochrona prywatności pracownika. Metody i środki kontroli pracowników powinny być adekwatne do celów takiego monitoringu.

- Jeżeli niosą ze sobą zagrożenie dla pracownika, np. dla jego prywatności i innych dóbr osobistych, trzeba zawczasu sprawdzić, czy tych celów nie można osiągnąć innymi mniej dolegliwymi metodami. I tak przykładowo jeżeli pracodawca chce monitorować korespondencję mailową pracownika, a w firmie tolerowana jest praktyka prowadzenia ze służbowej skrzynki również korespondencji prywatnej - a jest to rzeczywistość spotykana u wielu pracodawców - to dobrym rozwiązaniem jest zakomunikowanie pracownikom, że skrzynka może być używana wyłącznie do celów służbowych, w celu uniknięcia zarzutów o naruszenie prywatności czy tajemnicy korespondencji - wyjaśnia Grzegorz Orłowski.

- No i rzecz podstawowa. Zakres i formy monitorowania powinny być znane pracownikowi (zasada transparentności). Stosowanie ukrytego monitoringu to niemal pewny konflikt – dodaje Orłowski.

Sposoby rozsądnego monitoringu efektów w oparciu o realizowane cele dominują nad wyrywkowym sprawdzaniem (Fot. Shutterstock)

Zaufanie do pracowników

Wszystko jednak wskazuje na to, że sposoby rozsądnego monitoringu efektów w oparciu o realizowane cele dominują nad wyrywkowym sprawdzaniem. Zaufanie menedżerów do pracowników podczas pandemii wzrosło. Z badania Antal i Cushman & Wakefield wynika, że w ciągu roku (z 30 proc. do 35 proc.) wzrosła liczba pracowników, którzy nie odczuwają monitoringu ze strony przełożonego. Znacznie zmniejszyła się liczba tele- i wideokonferencji, które w pierwszych miesiącach pandemii były formą kontroli 45 proc. pracowników. Obecnie doświadcza ich 34 proc. Wzrosła za to popularność kontroli tzw. KPI (kluczowych wskaźników efektywności) – z 29 proc. do 32 proc. oraz niezapowiedzianych telefonów z prośbą o status zadań (z 9 proc. do 12 proc.).

- Menedżerowie monitorują inaczej pracę zatrudnionych - w sposób bardziej dojrzały – mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal. – Widzimy też, że firmy dużo chętniej wysyłają pracowników na pracę zdalną w porównaniu do tego, co miało miejsce na początku pandemii. Wtedy połowa firm była na to gotowa, teraz nawet 75 proc. pracodawców umożliwia pracę zdalną lub hybrydową. Zaufanie rośnie w miarę upływu czasu po obu stronach - dodaje.