Mokate - rozwój mimo pandemii

- Pandemia Covid wstrząsnęła światową i polską gospodarką. Dla nas, handlu, producentów to był i dalej jest trudny czas – mówi dr Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate, który zapewnia jednocześnie, że nie składa broni, tylko myśli o ekspansji i rozwoju.

Adam Mokrysz nie wyklucza akwizycji na rynkach zagranicznych (fot. Mat.pras)

Chociaż branża spożywcza jest stosunkowo niewrażliwa na kryzysy, to pandemia stanowiła wyzwanie również dla Mokate

Konieczny były zmiany organizacyjne, a także reakcja na zmianę zachowań konsumenckich

Firma myśli o rozwoju - rozbudowuje moce produkcyjne i myśli o dalszej ekspansji zagranicznej.

- Najważniejsza dla mnie jest perspektywa rozwoju firmy i ekspansja międzynarodowa. Czasem żartuję, że jest to rodzaj trudnej biznesowej „futurologii”: rozpoznawanie możliwości na przyszłość – na podstawie dogłębnej analizy trendów. To pasjonujące pole, bo tak naprawdę nic mnie nie ogranicza. Sky is the limit – stwierdził Adam Mokrysz w wywiadzie dla portalu dlahandlu.pl.

Prezes Mokate przyznaje jednak, że chociaż – jak twierdzi - branża spożywcza w niewielkim stopniu jest podatna na kryzysowe sytuacje na świecie pandemia dała się we znaki także jego firmie – zarówno ze względu na konieczność dostosowania organizacji do nowych warunków, zmiany zachowań konsumenckich, ale też kłopoty niektórych kanałów dystrybucji.

- Pandemia boleśnie doświadczyła nasz kanał HoReCa. Wielu z naszych Partnerów Handlowych dotkliwie odczuwa skutki ograniczeń. Jako producent oferujący produkty dedykowane branży HoReCa oczywiście obserwujemy negatywne skutki tej sytuacji – twierdzi Adam Mokrysz.

Zakupy rzadziej, ale większe

Podkreśla jednocześnie, że w okresie pandemii zauważalna jest tendencja do ograniczania liczby wizyt w sklepie do niezbędnego minimum, co przekłada się na koszyk zakupowy. - Zauważamy wybieranie przez konsumentów produktów o dużych pojemnościach. Czyli coraz częściej preferują sprawdzony produkt w korzystniej cenie w opakowaniu o dużej zawartości, tak aby nie musieli szybko ponawiać zakupów. Można to potraktować jako zabezpieczenie na ewentualny lockdown – powiedział prezes Mokate.

Opowiadał również o zmianach organizacyjnych jakie wymusiła pandemia: W tym trudnym okresie byliśmy przygotowani na różne scenariusze. Sprecyzowaliśmy, jak powinien wyglądać kontakt pracowników z kontrahentami i partnerami biznesowymi, praca na obszarze produkcji, realizacja wysyłek dla naszych klientów i sposoby przyjęcia dostaw. Oczywiście wszystko zweryfikowało życie, wiele rzeczy udało się znakomicie, inne mniej, aczkolwiek cały rytm funkcjonowania przedsiębiorstw nie został zaburzony. Nowe projekty, nowe rynki Prezes Mokate deklarował również dalszy rozwój firmy. - Nieustannie inwestujemy w nasze fabryki, zwiększając moce produkcyjne. W ostatnich dniach podpisaliśmy duży kontrakt na rozbudowę naszej fabryki produktów instant w Żorach. Powstanie kolejny nowoczesny zakład produkujący wysoko wyspecjalizowane produkty, które będą eksportowane na cały świat - stwierdził. - Poszukujemy również możliwości akwizycyjnych w Polsce i poza jej granicami. Jeśli chodzi o kolejne kierunki ekspansji międzynarodowej Mokate, to wiele z szans widzę poza Europą. Mam tutaj na myśli Bliski Wschód czy Afrykę - dodał. Mokate to dziś jeden z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ponad 70 rynków zagranicznych. Obecnie przychody firmy przekraczają miliard złotych rocznie, a 70 proc. z nich pochodzi z rynków zagranicznych. W firmie pracuje ponad 1500 osób na całym świecie. Do najbardziej znanych marek Mokate należą: LOYD, NYCoffee, Mokate, Minutka, Marilla, Marizzi, Alpino, Babcia Jagoda.

