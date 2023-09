Mogłyby ułatwić wszystkim pracę, ale pracodawcy wprowadzają je zbyt wolno

Choć gospodarka amerykańska jest dużo bardziej zaawansowana od polskiej, to nie wszystkie tamtejsze organizacje decydują się na technologiczną transformację. Zdaniem 74 proc. ankietowanych z USA ich firma zaczęła wdrażać lub w pełni wdrożyła co najmniej jedną nową technologię w ciągu ostatnich trzech lat. To oznacza, że co czwarty przedsiębiorca na razie z nich nie korzysta, co nie jest pozytywnie odbierane przez pracowników. Niemal połowa z nich (48 proc.) jest zdania, że kadra wyższego szczebla nie widzi wartości we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

EY zapytał ponad tysiąc amerykańskich pracowniczek i pracowników, którzy zadeklarowali znajomość choć jednej nowoczesnej technologii (m.in. sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe, VR/AR, metaverse, blockchain, internet rzeczy, cyfrowy bliźniak), o to, jak oceniają wprowadzanie tego typu rozwiązań do swoich organizacji.

– Aby zapewnić sprawne i pomyślne zaadaptowanie nowych rozwiązań, należy najpierw spełnić szereg wymagań, począwszy od kwestii finansowych, procesowych, wyszkolenia pracowników, a na zasadach bezpieczeństwa kończąc. Mniejsza chęć transformacji cyfrowej wśród kadry wyższego szczebla może wynikać z patrzenia na nią przez pryzmat długofalowych wyzwań, a nie korzyści końcowych – komentuje Radosław Frańczak, partner, lider obszaru technology consulting w EY Polska.

– Efektywne wdrożenie nowej technologii wiąże się z przekwalifikowaniem lub podnoszeniem kompetencji pracowników. To dla nich konkretna wartość, która przekłada się na entuzjazm wobec nowych rozwiązań. Zazwyczaj pracownicy są niechętni zmianom, jednak przykład USA pokazuje, że obawiamy się tego, czego nie znamy. Pracownicy zaznajomieni z najnowocześniejszymi technologiami widzą w nich korzyści zarówno dla samych siebie, jak i dla firmy – dodaje.

Sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w realizacji powtarzalnych zadań

Ankietowani z USA wskazują, które technologie są już dobrze zaadaptowane lub przynajmniej powoli rozwijane w ich miejscu pracy. Wśród najczęściej wprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat wymieniono chmurę (75 proc.), edge computing (70 proc.) oraz internet rzeczy (62 proc.). Na drugim biegunie znalazły się VR/AR (24 proc.), metaverse (28 proc.) oraz AI/ML (35 proc.), które podbijały nagłówki gazet, ale medialna popularność nie poszła w parze z faktycznym biznesowym wykorzystaniem.

Co ciekawe, zdaniem połowy respondentów sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zaczną być szeroko stosowane w ciągu najbliższych 3 lat.

Wykres: Technologie wprowadzane do firm w przeciągu ostatnich 3 lat, źródło: EY

Choć od wielu miesięcy słyszymy o coraz większych możliwościach AI, biznes zachowuje powściągliwość także pod kątem zastępowania pracowników przez sztuczną inteligencję. Z badania „Wpływ AI na rynek pracy”, przeprowadzonego na zlecenie EY Polska, wynika, że rodzime firmy zamierzające wprowadzić to rozwiązanie napotykają głównie na bariery organizacyjne (26 proc.) i techniczne (25 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się aspekty związane z brakiem odpowiednich kompetencji (16 proc.) lub niskim poczuciem bezpieczeństwa (15 proc.).

Mimo że dużo się mówi o tym, że AI mogłaby pomóc w realizacji powtarzalnych zadań, tylko 6 proc. przedstawicieli firm w Polsce widzi możliwość wykorzystania tego potencjału. Natomiast pracownicy mają zupełnie odmienne oczekiwania – aż 60 proc. amerykańskich ankietowanych liczy na to, że już wkrótce będzie mogło oddelegowywać AI swoje powtarzalne zadania.

Główne ryzyko to cyberbezpieczeństwo. Wyzwaniem przeszkolenie pracowników

Respondenci entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii mają jednak świadomość ryzyk, które wiążą się z szerszym zaadaptowaniem tych rozwiązań w ich organizacji. Jako największe wyzwanie wskazują zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa – głównie pod kątem przeszkolenia pracowników.

Osoby, które były dobrze zaznajomione z AI/ML, wśród innych obaw wymieniły kwestie etyczne i moralne (38 proc.) oraz niedobór wykwalifikowanej kadry (37 proc.). Z kolei brak szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji były barierą podnoszoną przez respondentów zaznajomionych z cyfrowym bliźniakiem (33 proc.).

- Część przedsiębiorstw zdecydowała się na pracę w systemie hybrydowym, co powoduje, że zmieniają się oczekiwania co do współczesnego lidera. Zawsze była to między innymi umiejętność budowania otwartej komunikacji z pracownikami czy zbudowania celu i zaufania co do obranego kierunku. Obecnie dochodzi większa rola empatii, często realizowanej w formie cyfrowej. W tym procesie konieczna jest znajomość nowoczesnych technologii, które coraz częściej wspierają realizację celów biznesowych - komentuje Artur Miernik, partner EY Polska i lider praktyki workforce advisory w ramach People Advisory Services.

- Otwartość na to, co nowe, powinni przedstawiać przede wszystkim pracownicy wyższego szczebla. To właśnie od nich idzie przykład dla całej firmy, tak ważny w sytuacji, gdy wiele osób obawia się negatywnego wpływu nowoczesnych technologii na ich stanowisko pracy. Umiejętność przezwyciężania tych barier, mówienie również językiem długofalowych korzyści, odegra kluczową rolę w procesie zmiany w kulturze organizacyjnej, przed którą stoi każda firma. Umiejętne przeprowadzenie tego procesu i zaangażowania całych zespół będzie budowało przewagę konkurencyjną. Również na rynku pracy, gdyż pracownicy chcą być zatrudnieni w nowoczesnych organizacjach, które chcą i potrafią wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania – dodaje.

Sztuczna inteligencja wymusi zmianę kwalifikacji zawodowych

Z raportu Employment Outlook wynika, że aż 27 proc. obecnych miejsc pracy w państwach OECD jest zagrożonych automatyzacją. Nie dziwi więc fakt, że 82 proc. liderów uważa, iż pracownicy będą potrzebowali nowych umiejętności, by dobrze przygotować się na rozwój sztucznej inteligencji. Takie wnioski płyną z badania firmy Microsoft "Work Trend Index".

– Nie ma wątpliwości, że automatyzacja i sztuczna inteligencja zmienią rynek pracy. Przypomnę, że według ostatniego raportu World Economic Forum automatyzacja ma zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Natomiast analiza firmy Pearson pokazuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów. Chodzi m.in. o pracowników administracji i sprzedawców, w tym głównie kasjerów. W przypadku 10 proc. specjalizacji, np. w ochronie zdrowia czy edukacji, ofert pracy będzie więcej. Niepewny jest los 7 na 10 pracowników, bo choć będą potrzebni, ich zawód mocno się zmieni. I to jest właśnie kluczowe, pracownicy muszą się przygotować na to, że ich profesje ulegną zmianie. Taka perspektywa wymaga ciągłego zdobywania przez nich nowych umiejętności – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Podobne wnioski płyną z badania Gi Group Holding „Branża produkcyjna – Globalne trendy HR 2023”. Jak wynika z raportu, aż 53 proc. polskich menedżerów jest zdania, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, a 35 proc., że doprowadzi do powstania nowych stanowisk. Ponadto ponad połowa respondentów zgadza się także, że pomimo transformacji technologicznej siła robocza w przemyśle wytwórczym pozostanie kluczowa.

