"Model misia" już się nie sprawdza. Dziś pracownicy chcą czegoś innego

Znać potrzeby zatrudnionej kadry i na nie odpowiadać - tak właśnie, zdaniem Artura Dzięgielewskiego, Head of HR & Accounting w Smart Lunch, powinni działać współcześni pracodawcy. Choć w teorii zadanie wydaje się proste, to wcale takim nie jest. Na przestrzeni ostatnich kilku lat rynek pracy przeszedł szereg zmian, reagując na kolejne kryzysy i ich konsekwencje. Zmiany zaszły też w pracownikach oraz w ich potrzebach.

Rynek pracy w lipcu 2022 roku jest już spokojniejszy? Poradziliśmy sobie z efektami pandemii i zawirowaniami, jakie przyniosła wojna w Ukrainie?

- Zależy, z której strony na rynek pracy spoglądamy. Nie podpiszę się jednak pod stwierdzeniem, że na rynku pracy mamy spokój. Miejmy nadzieję, że punkt kulminacyjny pandemii jest już powoli przeszłością. Za nami najgorętszy jej okres, zwolnienia pracowników, duża niepewność. Z drugiej strony mamy wszystko to, co zadziało się na rynku, a jest wynikiem pandemii, dodatkowo dziś napędzane sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Myślę o zdrowiu psychicznym i fizycznym pracowników - ten element staje się coraz ważniejszy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dlatego, jeśli miałbym powiedzieć czy na rynku pracy mamy spokój, to z perspektywy pracowników na pewno nie mamy do czynienia z taką sytuacją. I rolą pracodawców jest zadbanie o nich.

Bezrobocie, które jest na niskim poziomie, też nie jest czynnikiem, który przemawia za spokojem. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, z drugiej jednak brak rąk do pracy ma duży wpływ na nastroje. Procesy rekrutacyjne, nie tylko w branży IT gdzie przyzwyczailiśmy się do dużych wyzwań, trwają dłużej. Dziś nie mamy do czynienia z drogą - jedno ogłoszenie - jedna rekrutacja - proces zakończony w dwa tygodnie. Dziś rekrutacje trwają od miesiąca wzwyż. Choć pewnie bywają i wyjątki, że trwają krócej.

Artur Dzięgielewski (fot. mat. pras.)

Z drugiej strony, wszystko, co się zadziało w ostatnich latach, sprawia, że pracownicy mają zupełnie inne potrzeby. Zwracają dużą uwagę na wspomniane już przeze mnie zdrowie. Jeśli pracodawcy nie przykładają uwagi do ich potrzeb, muszą liczyć się z odejściami z pracy.

Firmy, które oferują lepsze warunki zatrudniania: wyższe zarobki, przyjazną atmosferę, wysoką kulturę organizacyjną, dają szansę na rozwój, są na zdecydowanie lepszej pozycji startowej. Dziś szczególnie u młodszych pokoleń obserwujemy nieco mniejsze przywiązanie do pracodawcy i szybsze podejmowanie decyzji o jego zmianie w przypadku niezaspokojenia potrzeb pracownika.

Wracając do pytania - do spokoju nam jeszcze daleko. Dziś mamy okres przejściowy.

Reskilling, upskilling to są hasła, o których coraz więcej mówimy. Pytanie, czy firmy są na tyle odważne, by te procesy w swoich strukturach wprowadzać?

- Nie wiem, czy chodzi tutaj o odwagę. Bardziej bym powiedział, że chodzi o potrzebę wprowadzenia wymienionych działań i zadbania o pracowników. Dbanie o rozwój pracowników jest niezwykle ważny. Jeżeli pracownik jest niezaopiekowany, pracuje zdalnie z domu i wykonuje swoje czynności, nie wiedząc co się w firmie dzieje, bez kontaktu z innymi, to w pewnym momencie popada w monotonię, w nudę. A to prosta droga do wypalenia zawodowego.

Pracownicy chcą być na bieżąco z firmowymi newsami, a to nie ich rolą jest dzwonienie do przełożonego i pytanie o nie. Liderzy zespołów powinni zadbać o to, żeby pracownik był na bieżąco z wiedzą, która dotyczy jego stanowiska oraz z wiedzą, która jest związana ze zmianami w firmie.

Pracownicy chcą się rozwijać. Możliwość rozwoju ma duże znaczenie przy wyborze pracodawcy (fot. Shutterstock)

Drugą kwestią jest rozwój. Pracownicy bardzo mocno na niego stawiają i podkreślają jego istotę. To nie jest nic nowego. Prowadząc rekrutacje od wielu lat, zazwyczaj dwoma czynnikami, które zawsze się pojawiają podczas rozmów rekrutacyjnych w odpowiedzi na pytanie: "dlaczego pan/pani zmienia pracę?" są: a) nie mogę się rozwijać, b) zła atmosfera. Rozwój był więc obecny wcześniej. Dziś mam wrażenie, że pracownicy jeszcze bardziej kładą nacisk na to, żeby pracodawcy dawali im przestrzeń i możliwość rozwijania umiejętności. Podam przykład z naszej firmy.

Wdrażając benefity, zawsze badamy potrzeby naszych pracowników. Przez bardzo długi czas pojawiał się temat szkoleń, rozwoju, budżetu szkoleniowego. Wiedzieliśmy, że tego chcą pracownicy, postanowiliśmy działać. Trochę spowolniła nas pandemia, ale od stycznia tego roku, pracownicy mają już budżet szkoleniowy per osoba. Każdy zna zasady, na jakich może z niego korzystać i to robi jeżeli ma potrzebę rozwoju własnych kompetencji.

Kwestia rozwoju kompetencji zyskała na znaczeniu w wyniku zawirowań na rynku pracy związanymi z pandemią. Pokazała, że stabilność zatrudniania nie jest pewnikiem. Wydaje się, że pandemia jest już trochę za nami, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Nie wiemy, jak potoczą się nasze losy zawodowe, dlatego pracownicy chcą iść dalej, zdobywać nowe umiejętności, nowe zawody.

Za nami ciężkie czasy jakie przyniosła pandemia. Teraz mamy wojnę w Ukrainie. Rok 2020 pokazał, że w firmach ważne jest tworzenie różnych scenariuszy. Firmy nauczyły się tworzyć plany na wypadek kryzysowych sytuacji?

- To zależy od organizacji. To nie jest tak, że cały rynek pracy, że wszyscy pracodawcy wyciągnęli wnioski z sytuacji jaka zadziała się w ciągu ostatnich 2 lat. Znam firmy, które przed pandemią, w trakcie pandemii i po pandemii dbały, dbają i będą dbać o pracowników. Są też takie, które absolutnie nie wyciągnęły żadnych wniosków. Nie dbają o pracowników, nie mają budżetów rozwojowych.

Myślę, że to, co się zadziało, w wielu organizacjach zrodziło podejście asekuracyjne. Założenie, że trzeba zadbać o pracowników, bo nie wiemy, czy nie przyjdzie kolejny kryzys i będziemy ich potrzebować.

Firmy coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę dbania o pracownika (fot. Shutterstock.com)

Pokazuje to, chociażby konkurs People Innovation, którego jestem pomysłodawcą i organizatorem razem ze SmartLunch. Pokazujemy w nim, jak wiele dobrych praktyk w obszarze kapitału ludzkiego dzieje się w organizacjach. W zeszłym roku mieliśmy 58 zgłoszeń projektowych, w tym roku jesteśmy na początku zgłoszeń, ale liczymy na minimum taką samą liczbę.

Zgłoszenia pokazują, że mimo wszystko pracodawcy zastanowili się nad istotą dbania o pracowników. Firmy, które się zgłaszają, to nie są tylko start-up’y czy software house’y. To są też „normalne” firmy, które mają naprawdę świetne rozwiązania, starają się, żeby pracownicy nie odchodzili. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.peopleinnovation.pl. Zachęcam do lektury e-booka podsumowującego pierwszą edycję konkursu. Można z niego zaczerpnąć wiele inspiracji, jak dbać o kapitał ludzki w organizacji.

A mniejsze firmy też się zgłaszają? Ci, którzy nie mają dużych budżetów, być może mniej doświadczenia w nowoczesnym zarządzaniu?

- Nie ma znaczenia wielkość firmy i jej kapitał. Zgłaszają się duże, znane korporacje, ale też firmy małe, rodzinne. W takich firmach też są stosowane dobre praktyki i powiem więcej, tym firmom, które są mniejsze, jest niejednokrotnie trochę prościej. Mamy tu mniejsze zespoły, łatwiej zaimplementować tu pewne rozwiązania i też łatwiej jest zadbać o potrzeby pracowników. Przede wszystkim łatwiej rozmawia się w takich organizacjach o ich potrzebach.

- Słowo klucz padło - rozmawiać. Zapomina się o tym, szczególnie gdy ustalamy coś, co ma być przeznaczone dla pracowników.

- Zgadzam się. Ja ten model nazywam „modelem misia” - “mi się wydaje, że moi pracownicy chcą kartę na siłownię”. Ten model misia już się nie sprawdza. Faktycznie pracując kilka lat temu w innych organizacjach pamiętam, że przychodziła koleżanka z HR’u czy kadr, pytała, kto chce kartę sportową i zbierała nazwiska. Wiele osób takie karty zamawiało, a później okazywało się, że u wielu lądowały w szufladzie. Niestety kiedyś częściej mieliśmy do czynienia z przekonaniem, że jak dają, to trzeba brać.

Mniej więcej od pięciu lat prowadzę w organizacjach, w których pracuję, badanie potrzeb benefitowych. Tylko w ten sposób, mam gwarancję, że pracownicy będą z tych benefitów korzystać. Nie wszyscy chcą kartę sportową, część chce ubezpieczenie na życie, inni dofinansowanie do posiłków, a jeszcze inni opiekę medyczną.

Każdy z nas ma własne potrzeby. Wdrażając benefity, patrzymy na to, co wybrali w ankiecie pracownicy. Zdaję sobie sprawę, że jest to zdecydowanie trudniejszy proces dla dużych organizacji, badanie potrzeb daje nam jednak szansę, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której z 20 dostępnych benefitów pracownicy korzystają tylko z dwóch. Tylko dlatego, że reszta jest wybrana bez żadnej podstawy.

Pamiętajmy także o tym, że badając potrzeby benefitowe, należy rozgraniczyć je na grupy pracowników produkcyjnych i pracowników biurowych. Ci pierwsi mogą mieć zupełnie inne oczekiwania. W poprzedniej organizacji, w której pracowałem, pojechałem do pracowników produkcyjnych opowiedzieć im właśnie o benefitach, jakie zamierzamy wprowadzić. Usłyszałem wtedy, że ich potrzebą nie jest karta sportowa tylko dofinansowanie dojazdów do pracy, obiadów w pracy lub karnet na lokalny basen. Wtedy uświadomiłem sobie, że musimy zróżnicować pracowników, zapytać czego oczekują, by byli faktycznie zadowoleni.

I właśnie tak działać powinni współcześni pracodawcy, tzn. znać potrzeby zatrudnionej kadry i na nie odpowiadać. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na dobrostan psychiczny i fizyczny zespołu, a tym samym bardziej zwiąże z pracodawcą, czego rezultatem będzie, chociażby lepszy wizerunek na rynku pracy.