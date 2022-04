Mnożenie cyberekspertów to nie najlepszy sposób radzenia sobie z brakami

Transformacja cyfrowa wpływa na wiele obszarów naszego życia. Zmienia się biznes, zmieniają przedsiębiorstwa, życie codzienne. Zmienia się także rynek pracy. Dziś firmy szukają pracowników wyposażonych w kompetencje pozwalające nadążać za zmieniającym się światem.

Pandemia COVID-19, która przeniosła większości aspektów życia prywatnego i zawodowego do online'u, wzmocniła w firmach trendy cyfryzacyjne.

Z jednej strony zwiększył się poziom digitalizacji. Z drugiej – urosło zapotrzebowanie na specjalistów do spraw transformacji cyfrowej. Według danych NASK obecnie na polskim rynku brakuje ok. 18 tys. pracowników, których zadaniem jest wdrażanie cyfrowych technologii.

- W obecnej chwili nasza uwaga skupia się na doświadczonych specjalistach, którzy posiadają konkretne kompetencje oraz umiejętności techniczne i są w stanie szybko wejść w powierzone im role, dostarczając wartość na prowadzonych przez Accenture projektach. Przede wszystkim poszukujemy ekspertów od rozwiązań chmurowych, odpowiadających za transformację, migrację czy przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej oraz fachowców od analizy i wizualizacji danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – wyjaśnia dyrektor zarządzająca Accenture w Polsce Agnieszka Kubera.

To niejedyne potrzeby.

- Duże zapotrzebowanie jest także na inżynierów oprogramowania/systemów, konsultantów infrastruktury i bezpieczeństwa IT oraz na specjalistów od architektury mikroserwisów, konsultantów wdrożeniowych systemów takich jak CRM (np. Salesforce) oraz ERP (np. SAP), a także ekspertów wspierających procesy transformacji przedsiębiorstw. Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów IT, uruchamia się także dodatkowy strumień – rekrutacji absolwentów szeroko rozumianych kierunków technicznych oraz ich szkolenie w zakresie pożądanych kompetencji IT. Taką rolę pełnią organizowane na dużą skalę przez Accenture programy stażowe oraz akademie upskillingowe bądź reskillingowe – dodaje Agnieszka Kubera.

Polacy dobrze oceniają swoje kompetencje

Z badania PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021” wynika, że 62 proc. polskich pracowników pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe, przyznając, że w momencie wybuchu pandemii COVID-19 miało już wystarczające umiejętności w tym zakresie (26 proc.) lub opanowało je w pewnym stopniu, a następnie rozwinęło (36 proc.).

Niemal co piąty badany przyznał, że jeszcze rok wcześniej nie miał wystarczających umiejętności digital, a ich nauczenie stanowiło duże wyzwanie.

Polscy pracownicy wykazują dużą gotowość do zdobywania nowych kompetencji. 84 proc. deklaruje, że są pewni, iż będą umieli przystosować się do korzystania z nowych technologii w miejscu pracy. 86 proc. polskich pracowników (w porównaniu do 76 proc. na świecie) jest gotowych do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo (85 proc.) przyznaje, że zdobywa nowe umiejętności, żeby dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata.

Dużą rolę w tym procesie przystosowywania pracowników do nowej cyfrowej rzeczywistości odgrywają pracodawcy. W badaniu PwC 78 proc. aktywnych zawodowo Polaków przyznało, że ich obecny pracodawca umożliwia zdobywanie umiejętności cyfrowych poza standardowymi obowiązkami.

Duże wyzwania

Przyspieszone procesy cyfryzacjne stawiają przed firmami jeszcze jedno wyzwanie. Tak jak szybko rozwijają się nowe technologie, tak szybko rośnie grono tych, którzy za ich pomocą chcą uderzyć w firmy. Jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników są ci zajmujący się cyberbezpieczeństwem

Z raportu „Cyberbezpieczeństwo polskich firm w 2021” wynika, że 33 proc. wszystkich firm i 42 proc. dużych przedsiębiorstw zmagało się w ostatnim roku z naruszeniami cyberbezpieczeństwa. 6 proc. dużych firm doświadczyło wielokrotnych ataków. W 45 proc. zagrożenie cyberbezpieczeństwa dotyczyło działania szkodliwego oprogramowania, 43 proc. firm odnotowało próby włamania do systemów informatycznych, 29 proc. ogółu firm zauważyło próby wyłudzenia informacji (phishing).

Stąd ważna rola, jaką w firmach odgrywać będą eksperci od cyberbezpieczeństwa. Jednak czy rynek potrzebuje zwiększonej liczby specjalistów?

- Generowanie większej liczby cyberekspertów nie jest ani najlepszym, ani najłatwiejszym sposobem radzenia sobie z brakami kadrowymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Polska obecnie jest jednym z największych ośrodków kompetencji cyberbezpieczeństwa w Europie, ale to wcale nie rozwiązuje problemu nieobsadzonych wakatów – wyjaśnia Agnieszka Kubera.

Jak tłumaczy, oprócz dalszego kształcenia kadr w tym zakresie, warto zaaplikować cztery inne rozwiązania. Pierwszym jest outsourcing cyberbezpieczeństwa

- Outsourcing cyberbezpieczeństwa, szczególnie w jasno zdefiniowanych i powtarzalnych procesach bezpieczeństwa, w których skuteczność wymaga dużego zespołu - np. Security Operations Center (SOC as a Service), czy Computer Forensic & Incident Response. Taka strategia pozwala skupić wysiłki trudno dostępnych ekspertów na naprawdę kluczowych obszarach dla bezpieczeństwa organizacji – tłumaczy.

Kolejne możliwe rozwiązania to:

- Nabywanie usług technologicznych i IT, w których cyberbezpieczeństwo jest zapewniane i realizowane przez dostawcę usługi, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwiązań chmurowych. Nie należy jednak zapominać, że w tym modelu część odpowiedzialności pozostaje nadal po stronie organizacji - odbiorcy usługi.

- Automatyzacja procesów cyberbezpieczeństwa, która może przynieść największe efekty w przypadku największych firm. To podejście, zanim uda się osiągnąć wymierne efekty, wymaga jednak sporej inwestycji w standaryzację oraz poprawianie dojrzałości procesowej i technologicznej tego obszaru. Jednak korzyści mogą być istotne – np. w obszarze bezpieczeństwa aplikacji, procesach DevOps – i dotyczyć nie tylko kosztów, ale także skrócenia czasu realizowania procesów, które wydłużały właśnie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

- Przekazywanie części realizowanych zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa w kierunku działów IT czy biznesu. To rozwiązanie wymaga budowania świadomości i zrozumienia wśród tych osób. Jednak jest to nieuniknione, bo już dzisiaj najsłabszym ogniwem w cyberbezpieczeństwie są ludzie i ich nieświadomość. Tę niewiedzę można i warto skorelować z przekazywaniem części odpowiedzialności za konkretne aktywności, które zmniejszają obciążenie „bezpieczników" - jak na przykład decydowanie o zakresie uprawnień (realizowane przez biznes), czy utrzymywanie narzędzi bezpieczeństwa (przez zespół IT).