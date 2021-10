Mnóstwo pracowników wyrzuconych na margines. Jak im pomóc? "Nie mamy pomysłu"

Przełom technologiczny zwiększył popyt na pracowników o wysokich kompetencjach cyfrowych. Nie tylko one będą się jednak liczyły w najbliższej przyszłości – wynika z debaty „Technologia, zarządzanie, człowiek”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wzięli w niej udział Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator, prezes zarządu, Instytut Humanites – Człowiek i Technologia; Grzegorz Kądzielawski, dyrektor, Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją, Akademia WSB; Maciej Lewandowski, Head of Risk Poland, NatWest Group; Paweł Poszytek, dyrektor generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; Paulina Zadura, dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.





Rewolucja technologiczna przyspiesza. – Od kilku lat proces cyfryzacji znacząco przyspiesza. Weszliśmy już w etap coraz bardziej pionowej części krzywej wykładniczej opisującej proces innowacji. Przeszliśmy etap badań, prototypowania i zmierzamy w stronę coraz bardziej masowego wykorzystania – mówiła Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator i prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia.



Zobacz też: Pandemia przyspieszyła automatyzację; miliony ludzi stracą pracę



– Widać również ruch w sektorze małych i średnich firm. Zaczyna się bardzo dużo dziać, jeśli chodzi o cyfryzację, ale wciąż jesteśmy na początku drogi – zgadzała się Paulina Zadura, dyrektor departamentu analiz i strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.



Zobacz też: Cyfryzacja stworzyła poważny problem



Coraz szybsze zmiany technologiczne powodują, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kompetencjach cyfrowych. – Mieliśmy raptowny skok technologiczny, ale mnóstwo osób pozostało poza marginesem tej cyfryzacji. To wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić. Nie mamy pomysłu, w jaki sposób podnieść kompetencje cyfrowe – mówił podczas debaty Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.

Z tą diagnozą zgodziła się Zofia Dzik. – Rośnie ryzyko wykluczenia cyfrowego dużej grupy. Firmy nie przyłożyły się do edukacji, licząc na pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach z rynku. Tak się jednak nie stało. Czeka nas potężny proces reedukacji. Według niektórych szacunków proces rekwalifikacji może objąć nawet 50 proc. pracowników obecnych na rynku pracy – stwierdziła.



Problem zaczyna się już na etapie edukacji. – Brakuje nauczycieli. Informatyki w szkołach uczą osoby trochę z łapanki. Dziś ten program podstawy programowania niewiele się różni od tego sprzed 10 lat – dodała.



Będziemy mieli bardzo mocne wejście technologii cyfrowych do przedmiotów humanistycznych. Stoimy przed gigantyczną transformacją uczelni – prognozował podczas debaty Grzegorz Zajączkowski. – Cała popularyzacja sztuki przeszła już do internetu – dodał, zastrzegając jednak, że na dziś nie ma wykładowców o odpowiednich kompetencjach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Edukacja musi się zmienić

Nawet przygotowanie uczelni do kształcenia kadr potrzebnych cyfrowej gospodarce w przyszłości wydaje się problematyczne. – Uczelnie muszą dostosowywać swoją ofertę. Tyle że przygotowanie oferty pod nowy zawód to dla uczelni proces 10-letni. W świetle szybkości zmian, jakie zachodzą, to stawia nas na przegranej pozycji – mówił Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.



– Pytanie, co moglibyśmy zmieniać w uczelniach wyższych. Możemy zmienić dużo, ale nic to nie da, jeśli cały ekosystem nie dostrzeże wagi klasy średniej. Wydawałoby się, że to ta grupa powinna być motorem zmiany gospodarczej i społecznej. Klasa średnia tymczasem na całym świecie zanika – oceniała Zofia Dzik.



Apelowała ona o szersze spojrzenie i wyjście z myślenia silosowego. – Nie sprowadzajmy edukacji tylko do szkoły. Nauczmy się myśleć systemowo – nawoływała.

Miękkie kompetencje też się liczą

– Uczelnie powinny kłaść nacisk na uczenie adaptowania do zmian. Z tym wiąże się też oczywiście nauka umiejętności pracy w zespołach – wskazywał Grzegorz Kądzielawski, dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB.



Umiejętności programowania, kompetencje cyfrowe nie są jednak jedynymi, jakie są pożądane na rynku pracy. – Potrzebujemy też kompetencji miękkich, związanych ze zdolnością do współpracy, umiejętnością komunikacji – mówił Maciej Lewandowski, Head of Risk Poland w NatWest Group. – To, co ewidentnie zmieniłoby wydajność działania, to kompetencje społeczne – wtórował mu Paweł Poszytek.



Podkreślał też, że nie w każdej branży potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści technologii cyfrowych. – Nie wszystkie firmy są firmami produkcyjnymi i firmami przemysłu 4.0. Mamy na rynku całą masę firm, które tylko korzystają z technologii. Nasze badanie wykazało, że menedżerowie tych projektów nie mają problemów z kompetencjami cyfrowymi tam, gdzie te kompetencje nie muszą być bardzo wysokie – dodał.