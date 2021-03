Mniejszy strach o pracę i potrzeba podwyżki - tak wygląda rynek pracy po roku pandemii

Niespełna 32 procent biorących udział w badaniu „Rynek pracy: rok z koronawirusem" nadal pracuje zdalnie. Do biur „na stałe” wróciło już 29,02 proc. zatrudnionych. Więcej niż 3 na 4 ankietowanych twierdzi, że podczas pracy zdalnej pracuje tak samo lub bardziej efektywnie, ale czuje się zmęczony, trudno mu się zmobilizować i chce więcej zarabiać – to główne wnioski z trzeciej edycji badania Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE.

km

km • 17 mar 2021 19:00





Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” potwierdziło zmianę modelu pracy (fot. Pixabay)

REKLAMA

Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” potwierdziło to, co na rynku pracy jest mocno zauważalne – zmianę modelu pracy.

Większość ankietowanych pracuje zdalnie – 31,84 proc. (połowa tego, co w kwietniu 2021 roku, wtedy było to 64,58 proc.). Do biur „na stałe” wróciło 29,02 proc. pracowników (w II edycji deklarowało tak jedynie 8,5 proc.). Hybrydowo natomiast pracuje 13,93 proc. ankietowanych.

Wśród największych problemów jakie zauważają u siebie pracownicy dominuje trudność ze zmotywowaniem się do pracy (24,63 proc.).

Badania rynku Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE przeprowadzali kilkukrotnie: w drugim tygodniu kwarantanny (21-24.03.2020), po miesiącu od jej wprowadzenia, (13-17.04.2020) i ponownie po roku (22.02-8.03.2021). Klientom oraz ich pracownikom zadano pytania o kondycję firm i nastroje w pandemii, która w połowie marca zmieniła krajobraz polskiego rynku pracy.

Trzecia edycja badania została uzupełniona o: zagadnienia związane ze zdalnym i hybrydowym modelem pracy; pytania o możliwe – wynikające m.in. z dzielenia non stop przestrzeni oraz sprzętu do pracy i nauki z domownikami – konsekwencje pracy z domu dla nastrojów i postawy pracowników; kwestię oczekiwanego przez zatrudnionych wsparcia od firmy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Większość zdalnie, zauważalne powroty do biur

Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” potwierdziło to, co na rynku pracy jest mocno zauważalne – zmianę modelu pracy. Większość ankietowanych pracuje zdalnie – 31,84 proc. (połowa tego, co w kwietniu 2021 roku, wtedy było to 64,58 proc.). Do biur „na stałe” wróciło 29,02 proc. pracowników (w II edycji tak deklarowało jedynie 8,5 proc.). Hybrydowo natomiast pracuje 13,93 proc. ankietowanych.

- To już pewne: praca zdalna i/lub hybrydowa zostanie z nami na długo, jeśli nie na zawsze. Przestała być pożądanym i rzadkim dodatkiem, benefitem dla wybranych, stała się jednym z modeli zatrudnienia – stwierdza Joanna Wanatowicz, business director Grafton Recruitment. - 20 proc. ankietowanych na pytanie „Ile dni chciałabyś/chciałabyś pracować zdalnie” wybierało odpowiedź: „cały czas”, tyle samo osób odpowiadało „trzy dni”, „na stałe” do biura lub zakładu chciało wrócić 13,63 proc. badanych. To wyraźna podpowiedź dla pracodawców dotycząca organizacji pracy, wyznaczania zadań, stawiania i rozliczania celów.

źródło: Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” Home office już nie taki fajny Choć pracownicy polubili możliwość pracy zdalnej, to po roku pracy w domu coraz częściej widzą nie tylko jej pozytywne strony. Co było największym wyzwaniem w ciągu 12 covidowych miesięcy? Ankietowani zgłaszali, że mają problem z planowaniem własnej pracy – 13,79 proc. badanych (to o połowę mniej osób niż w II edycji badania). Roczna praktyka przynosi zauważalne skutki. Z badania wynika, że większość z pracujących zdalnie lepiej dziś radzi sobie z godzeniem obowiązków domowych i służbowych. Wśród problemów wpływających negatywnie na sytuację zawodową wymieniał je co piąty badany (19,46 proc.) - to o prawie 7 punktów procentowych mniej niż w II edycji badania. Dzięki pracy hybrydowej i powrotom do biura w mniejszym stopniu niż w poprzednich edycjach badania ankietowanym doskwierał utrudniony kontakt ze współpracownikami. W marcu 2021 tę odpowiedź wskazało 22,91 proc., mniej o ponad 14 pp niż rok temu. - W branżach, których specyfika pracy pozwala na wprowadzenie modelu pracy hybrydowej, wyzwaniem jest przedefiniowanie funkcji biura. Dla wielu zarządzających pierwszym odruchem była myśl o zmniejszeniu zajmowanej przez ich firmę powierzchni biurowej, jednak dla większości organizacji to byłby ślepy zaułek – stwierdza Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE. – Funkcja biur zmierza w stronę miejsca do spotkań i współpracy. Stają się znowu coraz bardziej potrzebne. Muszą tylko być lepiej przemyślane i dopasowane do potrzeb organizacji. Z badania wynika, że większość z pracujących zdalnie lepiej dziś radzi sobie z godzeniem obowiązków domowych i służbowych (fot. Shutterstock) Z badania „Rynek pracy: rok z koronawirusem” wynika, że pracownicy wykazali się przez ostatni rok ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Efektywność ich pracy nie spadła i od początku pandemii utrzymuje się na podobnym poziomie – u 43-44 proc. ankietowanych, a nawet wzrosła u 33,74 proc. (w porównaniu z I edycją: prawie dwukrotnie). Spadek efektywności zauważa tylko 6-7 proc. badanych. Wśród największych problemów jakie zauważają u siebie pracownicy dominuje trudność ze zmotywowaniem się do pracy (24,63 proc.). Ponadto pracownicy podkreślają, że chcą więcej dni urlopu płatnego (26,85 proc.), zapewnienia sprzętu biurowego w domu (29,56 proc.), szkoleń (23,89 proc.), a przede wszystkim – dofinansowania do rachunków za światło i prąd (43,84 proc.). - To ważne wskazówki dla szefów. Powinni zadbać o równomierne rozkładanie sił w zespole, stawiać realistyczne cele, wspierać pracowników w zachowaniu równowagi życiowej, docenić (także finansowo) ich dokonania i starania – zauważa Paweł Prociak, Country Head w Wyser. - Od szefa zespołów rozproszonych wymaga się więcej – otwartości, szczerości, troski, uważnego słuchania, empatii. źródło: Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” Mniejszy strach przed utratą pracy Badanie pokazało także jak na swoją zawodową przyszłość patrzą pracownicy. Zauważalny jest wyraźnie mniejszy strach o utratę pracy - 69,95 proc. ankietowanych przyznawało, że się tego nie obawia, sytuacja w ich firmach jest stabilna (to o przeszło 18 pp więcej niż rok temu). Badani deklarują też, że chcieliby więcej zarabiać - ponad dwie trzecie przepytanych pracowników (68,23 proc.; w I edycji 26,93 proc., w II 24,89 proc.). - Po roku dużego zaangażowania w ratowanie swoich miejsc pracy, zatrudnieni zaczęli zgłaszać wymagania płacowe. O czym to świadczy? Z jednej strony – o rosnącym poczuciu stabilności na rynku pracy, z drugiej – o potrzebie docenienia za intensywną pracę, z trzeciej – o tym, że w niektórych firmach podwyżek nie było od paru lat, i ludzie mają poczucie realnego spadku wynagrodzeń - komentuje Antonio Carvelli, Deputy Country Manager w Gi Group.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.