Mniejsza efektywność, częstsze L4. Konsekwencje złej diety pracowników, ponoszą też pracodawcy

Jesteś tym, co jesz. Ta znana od lat mądrość życiowa sprawdza się również w przypadku pracowników. Jak pokazują wyniki badania "Żywieniowe nawyki pracujących Polaków" zrealizowanego przez firmę Dailyfruits, nieprawidłowe nawyki żywieniowe w połączeniu ze zwiększoną ekspozycją na stres i obawą przed zakażeniem COVID-19, przekładają się wprost na problemy ze zdrowiem pracowników, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności biznesowej wielu przedsiębiorstw.

Pierwszy błąd popełniamy zaraz na starcie dnia. Jak wynika z badania, aż 46 proc. zapytanych przez Dailyfruits pracujących Polaków zaczyna nieefektywnie dzień, gdyż je śniadanie zbyt późno. Część z respondentów w ogóle nie je śniadań, co przez narastający głód może skutkować przyjęciem w ciągu dnia o nawet 300 kalorii więcej niż osoby, które go nie omijają. Brak wykształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych skutkuje rosnącą liczbą osób z nieprawidłową masą ciała, w tym przede wszystkim z nadwagą i otyłością.

- Brak systematyczności w przyjmowaniu i wydatkowaniu energii blokuje osiągnięcie takiej produktywności jak w sytuacji, gdy komórki są prawidłowo odżywione. Potrzebują one energii od samego rana, dlatego nie powinno się odwlekać momentu zjedzenia śniadania dłużej niż o godzinę od wstania - wyjaśniają autorzy badania.

Drugi błąd to źle skonstruowana dieta. 50 proc. pracujących Polaków nie je codziennie owoców, 40 proc. warzyw. Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym lepiej. Jak wynika z badania Dailyfruits, kilka razy w ciągu dnia sięga po owoce jedynie 21 proc. respondentów, a po warzywa 26 proc..

fot. pixabay

- Dostępność owoców i warzyw w przestrzeni biurowej w przypadku pracowników, którzy powrócili już do pracy stacjonarnej, przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i budowania odporności, tak istotnej w dzisiejszych czasach. Rozwiązaniem, kiedy wielu przebywa wciąż na home office może być także przekierowanie dostaw owoców i warzyw bezpośrednio do domów pracowników, którzy do tej pory korzystali z nich w biurach i zakładach pracy. Pracodawcy mogą zadbać o zdrowie pracowników, organizując w prosty sposób „owocową paczkę” bez udostępniania danych pracowników za pomocą specjalnej platformy. Jest to nie tylko miły gest, wpływający pozytywnie na wizerunek pracodawcy w trudnych czasach, ale przede wszystkim realne działanie, realizowane z myślą o budowaniu odporności i zdrowia pracowników - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Kolejny błąd, to zbyt mała ilość wypitej wody. Z badania wynika, że problem dotyczy aż 50 proc. pracujących Polaków. Jej brak może skutkować problemami z koncentracją i bólami głowy. Odwodnienie jest jednym z wrogów produktywności, dlatego w interesie pracodawcy jest edukacja pracowników i stymulowanie nawyku picia odpowiedniej ilości płynów.

Wyniki badania pokazały na kolejny zły nawyk pracujących Polaków. Aż 86 proc. uczestników badania przyznało, że podjada między posiłkami.

- Ważnym jest, aby dobierać przekąski, które w dużej objętości mają mało kalorii np. warzywa lub owoce. Istnieje wówczas większa szansa, że się nimi najemy, a wahania glukozy we krwi będą prawidłowe i na tyle łagodne, że nie będą zagrażały efektywności pracy - wyjaśnia Magdalena Kartasińska.

Z badań Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że Polacy przez okres kwarantanny przytyli od 2,5 kg do nawet 10 kg ze względu na częstsze spożywanie wysokokalorycznych przekąsek i mniejszą aktywność fizyczną. Z kolei wyniki badania Dailyfruits wskazują, iż niestety nawet osoby, które uważają, że zdrowo się odżywiają również często sięgają po słodycze.

Zła dieta i praca

Do czego może doprowadzić połączenie złej diety i siedzącego trybu życia (praca zdalna przed komputerem) spróbowali unaocznić pracownicy DirectlyApply, brytyjskiej platformy pośrednictwa pracy. Wraz z ekspertami z zakresu dietetyki i fitnessu stworzyli Susanę. To wizualizacja osoby, która 25 lat wykonywała pracę zdalnie, źle się odżywiała i nie przepadała za jakąkolwiek formą aktywności sportowej.

Susana ma podkrążone oczy, sporą otyłość, mocno zaokrąglone plecy, resztki włosów na głowie oraz wygięta w łuk tzw. "technologiczną" szyję. Nawet ubranie jej w wygodny, domowy outfit, czyli rozciągnięty podkoszulek i różowe dresy w serduszka - tak charakterystyczny dla osób pracujących z domu - nie niweluje negatywnych skojarzeń. Konsekwencje zdrowotne takiego trybu życia są bowiem tragiczne. Cukrzyca, miażdżyca, problemy z sercem czy oddechem, nie mówiąc już o problemach z poruszaniem się... lista jest długa.

grafika: DirectlyApply

Na sowim blogu brytyjska firma przedstawiła listę wskazówek, które warto stosować, by za ćwierć wieku nie być drugą Susan. Po pierwsze mieć plan dnia i się go trzymać. Dzięki mądremu zarządzaniu czasem i pracy w stałych godzinach (jak w biurze) całym naszym życiem nie stanie się praca. Eksperci, którzy pracowali nad projektem, wskazują też na potrzebę pielęgnowania więzi społecznych. To równie ważne w przypadku pielęgnowania relacji ze współpracownikami. Jak to zrobić? Można skorzystać z już sprawdzonych pomysłów, np. wirtualnej kawy. Kolejny element, na jaki zwracają uwagę to lepsza współpraca ze zespołem.

Ogromne znaczenia ma regularna aktywność fizyczna. Przebywanie w pozycji siedzącej przez cały dzień przed ekranem jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Równie istotne jest znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co jak pokazują wyniki wielu badań, jest sporym wzywaniem. Dlatego trzeba mądrze zarządzać swoim czasem, którego de facto pracując z domu ma się więcej.

- Jedną z wielkich zalet pracy zdalnej jest fakt, że nie musimy dojeżdżać do pracy, ze stresem związanym z jazdą w godzinach szczytu lub korzystaniem z ruchliwego transportu publicznego. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, okaże się, że ​​praca zdalna to świetna oszczędność czasu i okazja do wspierania zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Ten dodatkowy czas możesz spędzić, spotykając się z przyjaciółmi i rodziną, spacerując na łonie natury lub ćwicząc. Wszystkie te działania są dla nas dobre i poprawią ogólną wydajność w pracy bardziej niż po prostu dłuższy dzień pracy - przekonują pomysłodawcy projektu.