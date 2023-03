Mniej pracy, niższe zarobki dla Polaków? Nic z tych rzeczy, tak Ukraińcy wpłynęli na rynek

Według danych Narodowego Banku Ukrainy (NBU) napływ siły roboczej z Ukrainy może przyczyniać się do wzrostu PKB na poziomie ok. 1.2 pkt proc. w trzech wyżej wymienionych krajach, gdzie udział Ukraińców na rynku pracy jest najwyższy. Z kolei, Deloitte ocenia go na poziomie 0,2-3,5 proc. rocznie przez pierwszych pięć lat w zależności od efektywności polityki integracyjnej. Oxford Economics szacuje natomiast wzrost o 1,2-2 proc. do 2030 r., zależnie od przyjętego wariantu napływu uchodźców i przewiduje, że w kolejnych latach pozytywny wpływ na PKB będzie nieco większy – 1,7-2,9 proc. do 2050 r.

NBU zauważa również pozytywny wpływ migracji ukraińskiej na wzrost produkcji przemysłowej na poziomie od 2,2 do 2,3 proc. w krajach, które przyjęły największą liczbę uchodźców z Ukrainy, do których zalicza się Polska. Według danych Credit Agricole, napływ uchodźców do Polski był głównym czynnikiem zwiększającym sprzedaż detaliczną w marcu 2022 r., szczególnie ubrań i butów, mebli, AGD i RTV.

Obciążenia dla państw przyjmujących największą liczbę migrantów z Ukrainy dotyczą wielu segmentów gospodarki

Wojna na Ukrainie odcisnęła również piętno na gospodarkach europejskich, spowodowała między innymi wzrost inflacji. W Polsce i Estonii nastąpił także wzrost cen mieszkań o ok. 20 proc. Według szacunków The Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), czyli Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, w związku z napływem dużej liczby ludności z Ukrainy do Polski doszło do zwiększenia wydatków publicznych w szczególności na edukację i ochronę zdrowia na poziomie 1 pkt proc. PKB kraju.

