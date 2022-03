Młodzi zabiorą głos. Wkrótce ruszy Europejskie Forum Młodych Liderów

Po raz pierwszy w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się Europejskie Forum Młodych Liderów. Trzydniowy cykl debat zaplanowano na 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Przez wiele lat w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z sukcesem realizowano aktywności dla uczniów, studentów oraz młodych absolwentów. Po pandemicznej przerwie, w 2022 roku i przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji po raz pierwszy na Europejskim Kongresie Gospodarczym zostanie zainaugurowane Europejskie Forum Młodych Liderów.

Ideą forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tematach ważnych dla młodych ludzi w całej Europie. W zaplanowanym na trzy dni Forum weźmie udział 300 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy kongresu.

- Skutecznych liderów określają chęci, ambicje, możliwości i dokonania, a nie wiek. Właśnie dlatego podczas Kongresu szukamy w szczególny sposób potencjału w młodym pokoleniu, oddajemy młodym głos, słuchamy, co mają do powiedzenia – przyznaje Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Mam poczucie, że w dialogu międzypokoleniowym znajdziemy trafne odpowiedzi i rozwiązania najważniejszych problemów Europy, i to nie tylko w aspekcie gospodarczym.

- Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, ale także Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego. Agresja Rosji na Ukrainę stawia młodych Europejczyków przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Dlatego kontekstem tegorocznych sesji plenarnych i warsztatów będzie wojna oraz możliwości wsparcia ukraińskiego społeczeństwa – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Spotkanie z biznesem

W ramach Forum młodzi uczestnicy będą mogli się spotkać z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na kongresie, a kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

Tematyka spotkań jest zgodna z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży na lata 2019-2027. W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów, prezentacje narzędzi Eurodesku, gry, miniwykłady, prezentacje oraz dyskusję z uczestnikami. Proces rejestracyjny ruszył 21 marca – w wydarzeniu będzie można wziąć udział stacjonarnie oraz online.

Europa i świat 2030

Europejskie Forum Młodych Liderów zainauguruje debata nt. „Europa i świat 2030” z udziałem młodzieży i politycznych liderów rozmawiających o najważniejszych celach oraz narzędziach społecznej i cywilizacyjnej zmiany. Wojna w Europie - czynnik kształtujący postawy młodych Europejczyków oraz pytanie co młodzi ludzie mogą zrobić dziś, by Europa była lepszym, bezpiecznym miejscem do życia? Rola edukacji w zapobieganiu konfliktom, deficyt odpowiedzialności i jak wywierać skuteczną presję i budować kapitał wspierający transformację? System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii – to wybrane tematy sesji otwierającej wydarzenie.

W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów, prezentacje narzędzi Eurodesku, gry, miniwykłady, prezentacje oraz dyskusję z uczestnikami (Fot. Materiały FRSE)

W ramach Forum zaplanowano sesje plenarne i tematyczne oraz warsztaty. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in.: podsumowanie 35 lat działalności Erasmusa – analiza i wyzwania związane z międzynarodową wymianą uczniów.

Przewodnim aspektem trzydniowych debat będzie także dyskusja na temat możliwości i zagrożeń, jakie stwarzają cyfryzacja i nowe technologie. Paneliści odpowiedzą na pytanie w jaki sposób wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie włączania społecznego? Czy rozwój technologiczny wspiera rozwój młodzieży? Jakie możliwości dają technologie cyfrowe w dzisiejszej edukacji? Rozwój technologii a krytyczne myślenie w świecie dezinformacji, prywatność w cyfrowym świecie – to wybrane tematy, na które porozmawiają uczestnicy Forum.

Osobną kwestią poruszaną na Forum będzie to, co się dzieje obecnie w związku z wojną w Ukrainie. Będzie czas na zastanowienie się nad tym, jakie są wyzwania młodego lidera w czasach kryzysu. Jak być skutecznym w pomaganiu? Jak pomagać bezpiecznie i jak nie wypalić się za szybko? Zaplanowano szereg debat dotyczących zaangażowania społecznego, jak również spotkań poświęconych temu, jak poradzić sobie z lękiem.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w Internecie.

Trwa rejestracja uczestników na Europejskie Forum Młodych Liderów w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.