Młodzi są otwarci na wyzwania i chcą się rozwijać, ale na własnych warunkach

Najczęściej wskazywaną przez studentów farmacji motywacją do podjęcia pracy w danej firmie jest wysokość wynagrodzenia, na co w pytaniu wielokrotnej odpowiedzi wskazało 96,5 proc. Na kolejnych pozycjach znajdują się jasno określone możliwości rozwoju (87 proc.), a także jasno określone benefity pozapłacowe (69 proc.).

W przypadku młodszego specjalisty mediana wynosiła 5 670 zł brutto. Natomiast 1/4 z tej grupy dostawała więcej niż 6 760 zł brutto, ale co czwarty nie zarobił więcej niż 5 170 zł brutto. Najwięcej zarabiają starsi specjaliści - ich mediana to 7 090 zł brutto. Jednak co czwarty wyciąga więcej niż 8 090 zł brutto, ale kolejne 25 proc. nie dostaje więcej niż 6 050 zł brutto.

Młodzi na rynku pracy oczekują realnej współpracy, zaangażowania i wsparcia swoich przełożonych (Fot. Shutterstock)

Nie tylko pieniądze są istotne dla młodych farmaceutów

Okazuje się, że oprócz stricte materialnych potrzeb, aż 65 proc. ankietowanych wskazało na potrzebę mentoringu doświadczonego pracownika w pierwszych tygodniach pracy.

- Wybory studentów pokazują, że młodzi ludzie mają potrzebę, by w miejscach pracy funkcjonowały wysokie standardy zatrudnienia. Osoby, które są naszymi mentorami czy opiekunami, które wdrażają nas w nowym miejscu pracy, są niezwykle ważne. Dojrzałe firmy dobrze wiedzą o tym, że odpowiednie wdrażanie pracowników zwiększa radykalnie ich szanse na sukces, odnalezienie się w zespole i w swojej roli. W takiej sytuacji korzyści są obopólne. Z kolei brak wsparcia ze strony pracodawcy sprawi, że koszt rekrutacji będzie wyższy, tak samo jak ryzyko odejścia danej osoby - mówił podczas webinaru skierowanego do studentów farmacji w ramach programu Recepta na Sukces psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz.

- Z perspektywy psychologicznej naturalne jest, że w sytuacji, która dużo od nas wymaga, ważne jest poczucie pewnej przewidywalności i tego, że w przypadku trudności czy wątpliwości jest ktoś, kto ma większe doświadczenie i zwyczajnie nas wesprze. To jeden z wielu elementów, które składają się na budowanie dobrostanu psychicznego w miejscu pracy - dodał Banaszkiewicz.

Pokolenie Z chce, by ich szef był partnerem i autorytetem

Postrzeganie przez pracowników szefa czy szefowej zmienia się wraz ze zmianą pokoleniową i wchodzeniem młodego pokolenia na rynek pracy. Tradycyjny obraz dyrektora czy dyrektorki, którzy siedzą za biurkiem i wydają polecenia, odszedł już do lamusa. Młodzi na rynku pracy oczekują realnej współpracy, zaangażowania i wsparcia ze strony swoich przełożonych.

- Nasze pokolenie różni się od pokolenia funkcjonującego długo na rynku pracy. Mamy nieco inny obraz autorytetu zawodowego. Jako osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w karierze, uczące się dopiero pracy w zespole, oczekujemy tego, że pracodawca będzie wyrozumiały i wesprze nas merytorycznie, ale również mentalnie. W zamian potrafimy dać naprawdę bardzo wiele ­- mówiła Barbara Kędzior, studentka IV roku farmacji, wiceprzewodnicząca ds. zewnętrznych Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

- Dla nas szef to osoba, która rzeczywiście ma wiedzę, którą chce przekazać, wprowadza pozytywną atmosferę do zespołu, potrafi rozwiązywać konflikty w zespole. Słowem kluczem jest partnerstwo. Chcemy być partnerami w relacji zawodowej, a nie jedynie wykonawcami zleconych zadań. Potrzebujemy poczucia sprawczości w pracy - dodała.

Nadgodziny największą obawą pracowników generacji Z

Jak wynika z badania, pierwszą najczęściej wskazywaną obawą dotyczącą pracy wśród przyszłych farmaceutów jest praca po godzinach, na którą w pytaniu wielokrotnej odpowiedzi wskazało aż 86 proc. badanych. Kolejne to: zbyt szybkie tempo pracy (75,5 proc.), brak możliwości rozwoju (60,5 proc.) oraz toksyczna atmosfera pracy (59 proc.).

- Te wyniki jasno pokazują, że dla pokolenia Z czas poświęcany na życie prywatne jest niezwykle istotny. Równocześnie wielu pracowników obawia się braku możliwości rozwoju, co oznacza, że mimo niechęci do spędzania czasu w pracy po godzinach to pokolenie ambitne, otwarte na wyzwania, które chce się rozwijać, ale w warunkach, które gwarantują pewien balans między pracą a życiem prywatnym. To czynnik, który ma wpływ na zdrowie psychiczne, o które młodzi ludzie chcą dbać. Dzięki rosnącej świadomości społecznej w tym temacie chodzenie do psychiatry czy psychologa przestaje być tematem tabu - skomentował Mateusz Banaszkiewicz.

- To jednak nie wystarcza młodym ludziom. Chcą układać swoje życie i kształtować karierę zawodową w takim miejscu, które pozwoli zapobiec problemom psychicznym, które często wynikają z tego, czego pracownicy się obawiają. Zbyt szybkie tempo pracy, praca pod ciągłą presją, toksyczna atmosfera to tylko niektóre z czynników, które utrudniają dbanie o higienę psychiczną - dodał.

Pierwszą najczęściej wskazywaną obawą dotyczącą pracy wśród przyszłych farmaceutów jest praca po godzinach (Fot. Shutterstock)

"Różnica pokoleniowa staje się barierą komunikacyjną, ale nie jest nie do przeskoczenia"

W wielu dyskusjach na temat pokolenia Z pojawiają się zdania o jego roszczeniowości wobec pracodawcy. „Roszczeniowi i leniwi”, „wszystko mają podane na tacy i jeszcze narzekają”, „dopiero zaczynają, a już chcą stawiać warunki” to tylko niektóre ze stwierdzeń, które padają w dyskusji publicznej, przestrzeni medialnej czy w mediach społecznościowych. Czy naprawdę tak jest?

59 proc. ankietowanych studentów w odpowiedzi na zlecenie dodatkowych zadań, których nie są w stanie wykonać w godzinach pracy, zakomunikowałoby to pracodawcy i spytałoby o możliwości rozwiązania problemu. 26 proc. oprócz poinformowania o problemie samo zaproponowałoby rozwiązanie, licząc na to, że pracodawca to doceni. 13 proc. po prostu poinformowałoby, że wykona tyle zadań, ile zdąży w godzinach pracy, a jednie 2 proc. zostałoby po godzinach pracy, nie komunikując problemu pracodawcy.

- Sytuacja od czasów, w których poprzednie pokolenia pracowników wchodziły na rynek pracy, zmieniła się diametralnie. Różnica pokoleniowa staje się barierą komunikacyjną, ale nie jest nie do przeskoczenia. Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest fakt, że większość pracowników pokolenia Z bardziej otwarcie mówi o swoich potrzebach, problemach, jest otwarta na dialog. Dla niektórych pracodawców może być to zaskoczeniem, ale dojrzały szef, który ma świadomość zmieniających się realiów, doceni taką postawę. Zdarza się, że czasem dobór słów, jakimi młodzi pracownicy wyrażają swoją opinię czy przekazują informację, a także ekspresja mogą być dla szefa zaskakujące i wzbudzające negatywne emocje. Mylna interpretacja tych komunikatów prowadzi często do nieporozumień, napięć, a w najgorszym przypadku do wypalenia zawodowego - wyjaśnił Mateusz Banaszkiewicz.

- Kluczem do sukcesu jest nauka komunikacji, więcej empatii, jasne określenie zasad już na początku współpracy, a także integracja zespołu. Każdy jego członek może wnieść coś wartościowego w unikalny sposób, dlatego trening kompetencji miękkich odgrywa tu wielką rolę - podkreślił Banaszkiewicz.

Do wypalenia zawodowego krótka droga. Warto wspierać studentów od samego początku

Kształtowanie kompetencji miękkich, tj. komunikacja oparta na empatii, jest podstawą, która pozwala minimalizować ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym spowodowanych przez czynniki związane ze środowiskiem pracy.

Obecnie wielu młodych ludzi rozpoczyna karierę już w trakcie studiów, co jest z jednej strony ważnym doświadczeniem, ale z drugiej może powodować obciążenie obowiązkami, które z kolei w przyszłości może prowadzić do wypalenia zawodowego. Żeby tego uniknąć, warto wiedzieć, jak przeciwdziałać sytuacjom, które mają negatywny wpływ na nasz dobrostan psychiczny.

- Dane z ogólnodostępnych raportów pokazują, że wypalenie zawodowe już dotyka osoby z pokolenia Z, co jest niepokojące, bo przecież to osoby, które dopiero niedawno zaczęły stawiać pierwsze kroki w karierze. Wobec tego wyzwania edukujemy w tym roku, tak by wyposażyć tych młodych, ambitnych ludzi w praktyczne wskazówki, które pozwolą na zdrowy rozwój zawodowy i realizację zawodową w miejscu przyjaznym dla pracowników - oceniła Aleksandra Marciniak, starsza specjalistka ds. PR w Gedeon Richter Polska.

