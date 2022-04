Młodzi oczekują pracy zdalnej, ale nie chcą zrezygnować z biurek

- Menedżerowie mniej kontrolują swoje zespoły. Pracownicy to potwierdzają, bo ponad 30 proc. pracowników potwierdza, że nie czują się monitorowani – dodaje Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO.

Ponad 30 proc. pracowników potwierdza, że nie czują się monitorowani (Fot. Pixabay)

Z badania Antala wynika, że ponad 90 proc. pracodawców jest zadowolonych z pracy zdalnej czy hybrydowej. Jak podkreśla Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO, ten model pracy zostanie z nami na stałe.

- Rok temu przeprowadziliśmy badanie wśród pokolenia Z. To, że młodzi chcą pracować zdalnie, jest oczywiste, ale zapytaliśmy ich, czy chcą mieć hot deski. Odpowiedź brzmiała – nie. Deklarowali, że chcą mieć swoje biurko, na którym mogą postawić swoją ramkę ze zdjęciem. Tak odpowiadała większość. To pokazuje, w jaki sposób będziemy musieli dopasowywać biura w przyszłości. To nie jest tak, że będziemy mogli zmniejszać biura. Na początku pojawiły się takie pomysły, ale dzisiaj już nie słyszę, żeby firmy rozważały zmniejszanie liczby biurek – komentuje Sebastian Sala.

Kolejne badanie, które przeprowadziła agencja Antal pokazało, że o 11 pkt proc. zmniejszyła się liczba wideokonferencji, które były odbierane jako nadmierna kontrola ze strony pracowników – porównywano dane z 2020 r. i 2021 r.

- To dobre wiadomości, że menedżerowie mniej kontrolują swoje zespoły. Pracownicy to potwierdzają, bo ponad 30 proc. pracowników potwierdza, że nie czuje się monitorowana – dodaje Sebastian Sala.

* Tekst powstał podczas debaty "Zarządzanie zespołami",która odbyła sie w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

