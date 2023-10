Młodzi ludzi zdominowali polską logistykę

Branża jest silnie zależna od pracy cudzoziemców. Ponad 50 proc. pracowników pochodzi z ponad kilkunastu różnych krajów, jednak nadal dominują Ukraińcy. Dalej Hindusi, Nepalczycy i od 2020 roku - Białorusini.

- Do największych bolączek pracodawców należy rotacja pracowników. W tej branży średnia roczna rotacja jest stosunkowo niewielka bo tylko 9-12 proc. a średnia długość pracy od lat to przeciętnie pół roku. Mimo że proces rekrutacji trwa przez cały rok, podzielony jest na segmenty. W przypadku rekrutacji międzynarodowych do branży logistycznej większy ruch zaczyna się na jesieni – szczególnie branża magazynowa potrzebuje więcej pracowników, żeby sprostać zamówieniom e-commerce: najpierw na rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, a później zaczynają się przygotowania do różnych świąt, Nowego Roku – komentuje Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal.

