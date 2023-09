Młodzi lubią swoją pracę, ale bez przesady. Nie ma sensu się zbytnio angażować

Tylko 35 proc. młodych wierzy, że ponadprzeciętne zaangażowanie w obowiązki się opłaca. Do tego aż 47 proc. z nich twierdzi, że praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jest wyłącznie źródłem utrzymania. Nie oznacza to jednak, że nie lubią swojej pracy.

Wyniki badania Pracuj.pl wskazują, że wśród pokoleń jest bardzo widoczna różnica w podejściu do pracy i przywiązaniu, jakie mają do pracodawcy. Najmniej przywiązują się najmłodsi, a w ich CV często zobaczyć można wiele pozycji z różnych branż, w których spędzili krótsze okresy. Z pewnością nie mamy już do czynienia z pracownikami, którzy wybierając miejsce pracy, chcą pozostać w nim do emerytury.

Polacy w pracy są raczej zadowoleni – 58 proc. respondentów badania Pracuj.pl wskazuje, że ich praca przynosi im satysfakcję i lubią ją wykonywać. W tym zakresie mocno widoczna jest różnica pomiędzy pokoleniem Z a silver generation. Choć wśród najmłodszych zadowolenie deklaruje ponad połowa – 54 proc. badanych – to wśród ich najstarszych współpracowników wynik ten wynosi aż 65 proc.

Mimo deklarowanego zadowolenia pokolenie Z w najmniejszym stopniu ze wszystkich badanych wierzy, że ponadprzeciętne zaangażowanie w obowiązki zawodowe opłaca się pracownikowi (35 proc.). Ich podejście opiera się na realizacji zadań w takim zakresie, jaki wynika bezpośrednio z umowy. Niemal połowa badanych z tej grupy wiekowej (45 proc.) deklaruje, że w swojej pracy skupiają się wyłącznie na swoich formalnych obowiązkach i starają się unikać dodatkowych zadań.

Młodzi przodują pod kątem innej istotnej deklaracji – aż 47 proc. z nich twierdzi, że wykonywana praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jest wyłącznie źródłem utrzymania

Na rynku funkcjonuje również oczywiście grupa mniej zadowolonych pracowników, ale co ciekawe – wbrew temu, jak wiele osób postrzega najmłodszych, to nie oni są grupą, która w pracy jest zaangażowana w najmniejszym stopniu. 1/4 badanych przedstawicieli grup wiekowych mieszczących się w przedziale od 25 do 44 lat wskazuje, że praca nie przynosi im satysfakcji, więc starają się w niej robić tylko absolutne minimum. Takie deklaracje składa mniej, bo 23 proc. przedstawicieli pokolenia Z, 20 proc. osób w wieku 45-54 lata oraz 18 proc. badanych z pokolenia silver.

Dla młodych praca to przede wszystkim źródło utrzymania

Młodzi przodują pod kątem innej istotnej deklaracji – aż 47 proc. z nich twierdzi, że wykonywana praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jest wyłącznie źródłem utrzymania. Ten procent wśród osób w wieku 25-34 lata spada do 44 proc., z kolei wzrasta wśród nieco starszych i dla grupy w wieku 35-44 lata wynosi 46 proc.

Najstarsze pokolenia obecne na dzisiejszym rynku pracy różnią się w tym podejściu od pokolenia Z – praca jest wyłącznie źródłem utrzymania dla 39 proc. z nich.

Również badanie „Pokolenie Z na rynku pracy” przeprowadzone przez zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas (2023 r.) potwierdza, że przedstawiciele pokolenia Z ponad karierę i osiąganie sukcesów zawodowych stawiają życie prywatne, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań.

Praca jest dla nich środkiem do urzeczywistniania celów pozazawodowych. Wśród wartości cenionych przez młodych przeważają te niezwiązane bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy: szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.), możliwość realizowania pasji (56 proc.), ekologia (51 proc,) niezależność i wolność (51 proc.), zdrowie (44 proc.) i miłość (37 proc.). Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe, jako wartości najwyżej cenione w życiu, wskazało odpowiednio tylko 11 proc. i 16 proc. respondentów.

Młodzi ludzie nie chcą żyć jak pokolenie ich rodziców, dla których permanentny stres czy nadgodziny były normą stanowiącą o wartości pracownika dla firmy. Nie dziwi więc fakt, że wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, przy czym ta pierwsza ma pomagać w realizacji osobistych potrzeb i aspiracji.

– Młodzi ludzie nie żyją po to, by pracować. Nie uważają, tak jak pokolenie ich rodziców, że praca to konieczny trud i znój. Praca stanowi tak dużą część ich życia, że powinna być przyjemna albo chociaż satysfakcjonująca. Powinna odpowiadać ich rzeczywistym potrzebom życiowym – nie tylko w kwestii wynagrodzenia, ale także jeżeli chodzi o samorealizację, zdrowie psychiczne, work-life balance itp. Jednocześnie praca, jeżeli rzeczywiście jest dobra, staje się dla młodych ludzi integralną i bardzo ważną częścią ich życia – komentuje Marcin Skotniczny, CEO agencji programistycznej Software Mansion.

Ponad połowa młodych planuje zmienić pracę. "Nie ma w tym nic złego"

Z badania Pracuj.pl wynika też, że 56 proc. najmłodszych uczestników rynku deklaruje, że szuka obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną.

- Choć często można spotkać się z opinią, że Zetki zbyt często zmieniają pracę, to w rzeczywistości nie ma w tym nic złego. Rodzaj nonkomformizmu, który reprezentuje ta grupa, prowadzi nas ku budowie bardziej skupionych na pracowniku środowisk pracy. Ich duch przedsiębiorczości i chęć wykonywania zadań, które mają znaczenie, skłaniają do poszukiwania możliwości zgodnych z ich osobistymi wartościami i pasjami. Kiedy je znajdą – zostaną z pracodawcą na dłużej – mówi Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

- Co więcej, przedstawiciele generacji Z bardzo chętnie współpracują, cenią pracę zespołową i różnorodność w miejscu pracy. To pokolenie na nowo kształtuje środowiska firmowe, ale i rekrutację, kładąc nacisk na przejrzystość, poszukując autentycznej kultury firmowej i ceniąc misje zorientowane na cel. Jeśli firmy dostosują się dziś do oczekiwań nowych pracowników, wytworzą się nowe standardy miejsc pracy, w których łatwiej będzie o retencję - dodaje.

Z badania Pracuj.pl wynika też, że 56 proc. najmłodszych uczestników rynku deklaruje, że szuka obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną (Fot. Caleb George/Unsplash)

Czas na zmiany w firmach. "Rzadziej pojawia się do niedawna powszechny styl dyrektywny"

Warto podkreślić, że potrzeby młodych coraz częściej zauważają firmy. Co więcej, starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom.

- Zmienność rzeczywistości społecznej sprawia, że firmy coraz częściej wchodzą w nową rolę, stając się też opiekunem pracownika, troszcząc się o jego dobrostan. Bardzo jasno takie potrzeby komunikują młode pokolenia i widać to było wyraźnie w okresie pandemii. Stąd powszechniej pojawiać się zaczęły takie inicjatywy, jak badania dobrostanu pracowników czy wsparcie psychologiczne - mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska.

- Menedżerowie częściej wchodzą też w rolę coacha i zdecydowanie rzadziej w polskich firmach pojawia się do niedawna powszechny styl dyrektywny. W pierwszej kolejności te rozwiązania pojawiają się w globalnych korporacjach działających w Polsce, bo korzystają one z wielu doświadczeń wprowadzanych już w innych krajach. Część polskich firm, także mniejszych, stara się je również wprowadzać, rozumiejąc, że w staraniach o kandydata nie mogą odstawać od konkurentów - dodaje Żydek.

Również trenerka Lee Hecht Harrison Polska Milena Kosińska wskazuje, że bardzo dużo mówi się o potrzebie zmian w wielu środowiskach zawodowych. Jej zdaniem korporacje są szybsze w ich wdrażaniu. Zdając sobie sprawę, jak wiele mogą stracić, zatrzymując się w dawnym modelu – szczególnie, że również wśród młodych pokoleń myślenie o korporacjach i krytyczna postawa wybrzmiewa coraz silniej.

- To, co firmy mogą robić, to zacząć od stylu zarządzania. Po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją, że na rynku pracy mamy cztery pokolenia jednocześnie. Z drugiej strony potrzebna jest ogromna przezorność i umiejętność dopasowania tego stylu do różnych potrzeb. Jeśli mówimy o młodych pokoleniach, to nie możemy zapomnieć o autentyczności, transparentności, włączaniu i zadawaniu pytań - to kluczowe umiejętności. Bardzo pomocna może być empatia i umiejętność „wchodzenia w buty” różnych pracowników (bo przecież nawet w ramach jednego pokolenia te różnice będą na zdecydowanie szerszym poziomie, niż tylko pokoleniowym). Ważne jest także budowanie kultury różnorodności z gotowością do uczenia się od siebie nawzajem, nie tylko standardowo „z góry na dół”, ale też odwrotnie - od młodych ludzi do starszych pokoleń - tłumaczy Kosińska.

- Podczas warsztatów o budowaniu kultury wspierających różnorodność często pytam uczestników, jakie różnice są dziś w ich organizacji największym wyzwaniem. Wiek pojawia się zwykle w pierwszej trójce, często na pierwszym miejscu - dodaje.

