Młodzi jak superbohaterowie, starsi jak mędrcy. Jaki jest polski menedżer?

- Menedżerowie w Polsce nie mają kompleksów. Raczej myślą o sobie w superlatywach - wyjaśnia dr hab. Anna Baczyńska z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

To podsumowanie badań jakie zespół Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadził na 200 specjalistach z 5 krajów: Polski, Japonii, Indii, USA i Francji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Choć polscy menedżerowie nie mają kompleksów, to nie oznacza, że są pewni siebie. Wszystko zależy od tego w jakim są wieku, jakie mają doświadczenia i jak wiele mogą w swoich organizacjach zrobić.

- Widzą co prawda dosyć małe obszary do rozwoju, natomiast my interpretujemy to w taki sposób, że ci młodsi menedżerowie jeszcze nie mają zbyt wielu doświadczeń, a są uczestnikami studiów Executive MBA, są zauważani w swoich organizacjach, są wysyłani na kursy menedżerskie, w związku z czym nie mają jeszcze wysokich stanowisk strategicznych w organizacji. Pełnią już jakieś menedżerskie funkcje, natomiast jeszcze nie decydują o organizacji, dlatego wydaje im się, że jest to proste - zauważa Baczyńska. - Ci starsi mają już ukonstytuowane myślenie o sobie, co jest związane z doświadczeniami zarządzania strategicznego. Prezesi mają wysokie kompetencje liderskie. Środkowy przedział wiekowy 31-54, to są osoby, które w pewnym sensie walczą na polu organizacyjnym, próbując wykuwać swoje kompetencje.

Przeczytaj: Zmienia się sposób pracy. Menedżerowie nie mają złudzeń

Niezależnie od kraju pochodzenia najlepiej oceniają się menedżerowie do 30. roku życia i po 54. roku życia. I to w zasadzie nie powinno dziwić. Ci starsi menedżerowie, mają już doświadczenia, po drodze pokonali wiele problemów, wypracowali pewne schematy działania w kryzysowych sytuacjach.

Ci młodsi, na rynek pracy wchodzą z zupełnie nową, inna energią. Jest im też odrobinę łatwiej.

- Młodsi mają dziś lepszy dostęp do wiedzy, do pewnych schematów działania, do różnego typu warsztatów. Szkoły wyższe zmieniły też sposób nauczania. Dziś to nie są wykłady ex cathedra, dziś mamy bardzo dużo warsztatów, ćwiczeń, case study, które są użyteczne w praktyce . Być może to wpływa na ich poziom zadowolenia z siebie, bo czują, że mają poczucie sprawczości. Natomiast myślę, że ta wysoka samoocena może wypływać u nich także z faktu, że dziś jeszcze wykonują łatwiejsze zadania - zauważa Anna Baczyńska.

Młodsi na rynek pracy wchodzą z zupełnie nową energią (fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Bartłomiej Machnik, doradca wizerunkowy kadry C-Level w obszarze bossbrandingu zauważa, że na rynku pracy widoczna jest zachodząca zmiana pokoleniowa.

- Nie jest tajemnicą, że wchodzimy w fazę zmiany pokoleniowej. Przedstawiciele pokolenia Z i Y wchodzą powoli na rynek pracy, mamy coraz większą liczbę managerów, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Zauważam jednak niebezpieczny obszar, który jest wynikiem nawyków i wpływu przestrzeni internetowej na postrzeganie rzeczywistości - zauważa.

Co ma na myśli?

- Bardzo często młode pokolenie swoją karierę zawodową i wszystko co z nią związane, interpretuje z perspektywy gier. Innymi słowy mamy do przejścia kilka lub kilkanaście poziomów i dysponujemy „3 życiami”. Najważniejszym jest, aby jak najszybciej osiągać kolejne poziomy i „przejść” całą grę. Wtedy odnosimy sukces i szacunek wśród otoczenia. To samo jest w przypadku umiejętności przywódczych i samooceny. Młode pokolenie jest pewniejsze siebie i interpretuje rzeczywistość z perspektywy gier, gdzie często liczy się bardziej spryt, niż kompetencje. Jesteśmy teraz w interesującym momencie, który na pewno nie przekreśla starszego pokolenia, bardziej doświadczonego i roztropnego - dodaje Machnik.

Menedżer po 50. równie pewny siebie

Starsze pokolenie menedżerów na pewno nie da o sobie zapomnieć. Najstarsi menedżerowie, powyżej 54. roku życia, obok najmłodszych najwyżej oceniają swoje kompetencje.

- Osoby na tak wysokich stanowiskach to takie, które na przestrzeni wielu lat pracy doświadczyły znacznych porażek, ale też odnosiły sukcesy, które doprowadziły ich do obecnego stanowiska. Suma tych doświadczeń to także motor napędowy wysokiej samooceny - wyjaśnia Anna Baczyńska.

Z jednej strony doświadczenie, z drugiej strony jest pewna, bardzo ludzka rzecz.

- Mechanizm jest od lat ten sam. Jeśli wchodzimy na wysokie szczeble w zarządzaniu i jest to lukratywna pozycja, która wiąże się z dużym wpływem, wówczas staramy się stworzyć takie mechanizmy, które raczej będą utrzymywały nasz poziom władzy. To się dzieje we wszystkich firmach. Oczywiście jest taki nurt HR’owy, że młodszych menedżerów powinno się rozwijać, stawiać na coaching, mentoring. Mam jednak wrażenie, że często dzieje się to do momentu, w którym ten młody menedżer nie chce zająć mojej pozycji. To jest bardzo ludzkie. Menedżerowie średniego szczebla, z którymi rozmawiam często mówią: czekam na awans, ale mój przełożony musi dostać inną propozycję, bo miejsce jest jedno - dodaje Baczyńska.

Zobacz: Wysokie zarobki, cenne doświadczenie i networking. Oto trampolina do kariery

Jak zauważa, zupełnie inna sytuacja pojawia się w przypadku przedsiębiorców.

- Im bardzo zależy na tym, żeby mieć fajnych ludzi, to oni raczej są inicjatorami przejrzystych zasad, tak by wyłaniać potencjał wśród zatrudnionych. Przedsiębiorcy traktują swoich pracowników w kategoriach kapitału - podkreśla.

Polska na tle Europy

Badanie przeprowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego porównało menedżerów z 5 krajów. Jak polska wypada na tle Europy? Dość dobrze.

Polscy menedżerowie wypadają najlepiej w zakresie samooceny swoich kompetencji w porównaniu z konkurentami z USA, Francji, Indii i Japonii. Najbardziej podobni w ocenie swoich kompetencji jesteśmy do Francuzów. Z kolei hinduscy menedżerowie są podobni do Amerykanów. Najniżej plasują się Japończycy, którzy uważają, że jeszcze długa droga przed nimi w zakresie rozwoju kompetencji liderskich, wpływu na organizację i pokonywania ograniczeń.

- Bez wątpienia kultura pracy i wszystkiego co jest z nią związane, ma swoje granice kontynentalne. Japończycy to narodowość, która jest wręcz opętana ciągłym udoskonalaniem i dążeniem do perfekcji. Proszę przypomnieć sobie skąd pochodzi tak uwielbiany przez międzynarodowe korporacje kaizen? Z tego powodu Japończycy mają świadomość tego, że pokora i dyscyplina stają się ważniejsze od pewności siebie. W Europie mamy do czynienia z innym podejściem. Permanentny pęd do odnoszenia sukcesów i osiągania wyników sprawia, że managerowie często wolą pójść „na skróty” w swoim rozwoju i porzucić fundamenty w budowaniu swojego przywództwa - zauważa Bartłomiej Machnik.

Przeczytaj: Największy portal dla prezesów i menedżerów rozłożony na czynniki pierwsze

Anna Baczyńska zauważa, że to co różni kulturę japońską od świata korzystającego z amerykańskiej szkoły biznesowej to podejście do pracy.

- Kultura japońska jest zgoła inna. Tam bardzo duży nacisk kładziony jest na grupowe podejmowanie decyzji, na udoskonalanie rzeczy, które już są na rynku. Ich siłą jest to, że często doskonali się różnego typu procesy, one rzeczywiście perfekcyjnie działają. W związku z tym, menedżerowie, którzy byli przez nas oceniani widzą przestrzeń do rozwoju. My często stawiamy na różnego typu innowacyjne rozwiązania, produkty które się w danym momencie sprzedają. Jeśli one się nie sprawdzają, wówczas zmieniamy dany produkt czy model. Nie myślimy o tym, że może rozwiązaniem będzie pewna modyfikacja czy usprawnienie, tak by ten produkt odpowiadał na potrzeby rynku - zauważa.

W Japonii duży nacisk kładziony jest na grupowe podejmowanie decyzji (fot. Pixabay)

Jednocześnie zauważa, że w Polsce widoczna jest pewna zmiana.

- Do Polski przyszła kultura startupów. Kiedyś menedżer pracował w jednej organizacji, jak odniósł porażkę został zwolniony, trudno mu było znaleźć pracę. Dziś młodzi ludzie, którzy wkraczają na rynek pracy, żyją w innym ekosystemie. Gdy rozmawiam ze studentami MBA, to często są to ludzie, którzy prowadzą kilka firm. Gdy jedna pada, dwie inne się rozwijają. Oni odnoszą porażki, ale też szybciej się z tych porażek podnoszą. Duże znaczenie ma tu różnica pokoleniowa - dodaje.

Menedżer to nie zawsze lider

Zespół badawczy z Akademii Leona Koźmińskiego sformułował także listę najważniejszych kompetencji menedżerów. Okazuje się bowiem, że menedżer to nie zawsze lider, a lider nie zawsze musi posiadać doświadczenie menedżerskie. To rozdzielenie pojęć ma pomóc organizacjom we wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania.

- Andrzej Koźmiński w swoim modelu ograniczonego przywództwa pokazuje, co to znaczy być liderem. Nie miksuje kompetencji związanych z codzienną pracą czyli z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem czy kontrolowaniem. Pokazuje rozdzielność kompetencji związanych z codzienną pracą od tych związanych z wpływem na ludzi. Żeby mówić o przywództwie trzeba komuś przewodzić, a żeby komuś przewodzić musimy mieć zwolenników - zauważa Anna Baczyńska.

Jaki jest zatem dobry przywódca?

- By być przywódcą należy robić research rynku, szukać nowinek, przewidywać co może być ważne, kreować ciekawą wizję dokąd zmierzamy, mobilizować ludzi. W kryzysach stwarzać takie działania, które sprawiają, że ludzie rzeczywiście chcą za tobą podążać. To co ważne, dobry przywódca powinien mieć także autorefleksję, że nie wszystkie sukcesy przynależą do niego i nie wszystkie porażki przynależą do innych. Z każdej sytuacji powinien wyciągać obiektywne wnioski tak, żeby na przyszłość tworzyć mechanizmy, które będą niwelowały różnego typu zagrożenia - dodaje.

Czy wymienionych kompetencji można się nauczyć? Tak, ale w tym przypadku potrzebny będzie czas.

- Próby pójścia na skróty i zastąpienie wiedzy i doświadczenia PRem, w perspektywie długofalowej okażą się zgubne. Pamiętajmy, że funkcjonujemy w świecie VUCA - świecie ciągłych zmienności i nieobliczalności. Potrzeba jest zatem pewnej hybrydy umiejętności. Z jednej strony fachowa i kompleksowa wiedza w konkretnym obszarze. Z drugiej strony szeroka wiedza ogólna, która pozwoli łączyć punkty, o których wspominał tyle Steve Jobs. To samo jest z kompetencjami, które powinny być wszechstronne, stąd potrzeba przede wszystkim świadomości tego, że chociażby kompetencje miękkie stają się jednym z obszarów, które zagwarantują sukces i odnalezienie się w otaczającej rzeczywistości - podkreśla Bartłomiej Machnik.

Kobiety skuteczne, ale jeszcze mało doceniane

A co gdybyśmy poszli o krok dalej i pytanie o pewność siebie zadali kobietom?

Z przeprowadzonego w 2020 roku przez Grant Thorton badania „Women in Business 2020: Putting the Blueprint into practice” wynika, że tylko 29 proc. kobiet na świecie zajmuje stanowiska kierownicze wyższego szczebla. Sytuacja ma się jeszcze gorzej, kiedy spojrzymy na szczegółowe dane. 20 proc. kobiet zajmuje funkcje prezesów, właścicieli i dyrektorów generalnych (CEO), a zaledwie 18 proc. dyrektorów operacyjnych (COO).

Gdzie leży problem? Na to pytanie odpowiedź może dać badanie McKinsey & Company z 2021 roku. Wynika z nich, że na 100 awansowanych mężczyzn (w konsekwencji zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych), awansuje się jedynie 72 kobiety (zatrudniając je na stanowiska kierownicze). Tym samym - kobiety w większości pozostają na poziomie podstawowym struktur firmowych.

Z badania IBR dyrektorzy finansowi, dyrektorzy działu informatyki i dyrektorzy marketingu to w znakomitej większości mężczyźni. Kolejno zajmują 70 proc., 84 proc. i 83 proc. stanowisk. Przypadku Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku dyrektorów zarządzających zasobami ludzkimi - tu kobiety stanowią 40 proc.

29 proc. kobiet na świecie zajmuje stanowiska kierownicze wyższego szczebla (fot. Shutterstock)

Jak jest w Polsce? Z badania Eurostatu z 2019 roku wynika, że kobiety zajmowały 47 proc. stanowisk menedżerskich w Polsce. To stawia nas na drugim miejscu wśród innych krajów Europy. Kobiety zajmują 13 proc. miejsc w zarządach i radach nadzorczych największych spółek notowanych na giełdzie. To mniej niż unijna średnia, która wynosi 17 proc.

- Zmienia się stereotyp kobiety i mężczyzny w organizacji. Menadżerki myślą o sobie podobnie, jednak na wysokich szczeblach nadal królują mężczyźni. Męska solidarność jest także widoczna na poziomie samej selekcji. To co jest ciekawe w Japonii wśród przebadanych przez nas menedżerów byli sami mężczyźni, tam nie było ani jednej kobiety. To pokazuje jak odmienna od naszej jest kultura w Japonii - zauważa Anna Baczyńska.

Przeczytaj: Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń. Ubywa kobiet na wysokich stanowiskach

Bartłomiej Machnik zauważa, że na polskim rynku mamy całkiem spore grono dobrych przykładów kobiet na wysokich stanowiskach, które pokazują swoją skuteczność.

- Bez wątpienia kobiety nie powinny czuć jakichkolwiek kompleksów i pokazać wiele cech, których brakuje mężczyznom, a które mogą skutecznie wzmocnić działania biznesowe. Natomiast już teraz możemy zauważyć kobiety, które stoją na czele dużych firm i projektów, jak chociażby Anna Rulkiewicz, CEO Luxmed, czy Alina Sztoch, która wraz ze współpracownikami reaktywowała markę Kubota. To dowód na skuteczność polskich managerek.