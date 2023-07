Młodzi głodni sukcesu. Co drugi wiele ryzykował, by dojść do zawodowego celu

Jak wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl, co czwarty "biały kołnierzyk" w Polsce przekuł swoją pasję w biznes, co trzeci się przebranżowił, a co piąty zmienił miejsce zamieszkania dla wymarzonej pracy. Jednak tylko co dziesiąty miał odwagę założyć własny biznes.

Co ciekawe, najwyższą formą ryzyka dla white collars było wyrażanie swojej szczerej opinii w pracy, pomimo możliwych konsekwencji, co może sugerować, że ta część badanych nie pracuje w tolerancyjnych, otwartych na wymianę myśli organizacjach.

Mniej więcej co trzeci z nich wskazał, że ryzykiem jakie podjął był wybór trudnego i pełnego wyzwań zawodu oraz przebranżowienie. 26 proc. badanych zdecydowało się przekuć swoją pasję w biznes, a 19 proc. zmieniło miejsce zamieszkania dla wymarzonej pracy.

Według raportu serwisu RocketJobs.pl "Jak pracować, by nie żałować. Generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy" pod patronatem SWPS Innowacje, ponad połowa pracowników biurowych była gotowa ryzykować, aby dojść do zawodowego celu.

- Jako społeczeństwu brakuje nam umiejętności komunikacji opartej na jasnym i dobitnym przekazie, który nie byłby postrzegany od razu jako atak czy próba niezdrowej konfrontacji. W kontekście środowiska pracy i struktury hierarchicznej, dialog pomiędzy pracownikami tym bardziej staje się wyzwaniem. W wielu organizacjach powszechna jest struktura oparta na autorytecie przełożonego czy lidera, który nie dopuszcza odmiennych głosów i uwag. Pracowników rzadko kiedy uczy się współdziałania i pracy zespołowej, nacisk kładąc w zamian na realizację celów i przysłowiowych „KPI-ów”. Wyrażanie niepopularnych poglądów może w takim kontekście stać w sprzeczności z dominującą kulturą środowiska pracy, gdzie ceni się dopasowanie, a nie indywidualizm. Nie dziwi zatem wynik, że dzielenie się opinią może budzić obawy co do konsekwencji tego działania - mówi Marta Bierca, socjolożka, współautorka badania.

- Czasy się jednak zmieniają - na rynek pracy wchodzą młode, indywidualistyczne pokolenia. W efekcie, organizacje muszą modyfikować kulturę w kierunku bardziej otwartej, budzącej zaufanie i lojalność młodego pracownika - dodaje.

Najmniej badanych jako podjęte przez siebie ryzyko wskazało wybranie mało popularnego zawodu (13 proc.), takiego, któremu sprzeciwiają się rodzice i bliscy (12 proc.) lub niecharakterystycznego dla danej płci, czyli stereotypowo męskiego lub damskiego (12 proc.).

Najrzadziej deklarowanym ryzykiem było otworzenie własnej firmy - tylko jeden na dziesięciu badanych był skłonny zaryzykować i założyć własny biznes.

źródło: RocketJobs.pl, Jak pracować, by nie żałować. Generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy

Nie wszyscy pracownicy byli jednak skłonni do ryzyka w życiu zawodowym – 27 proc. uczestników badania zaprzeczyło, że podejmowali ryzyko, a mniej więcej co piąty nie miał zdania na ten temat.

Ryzyko przebranżowienia najczęściej podejmują pracownicy z pokolenia Y

Jako jedno z najbardziej powszechnych ryzykownych doświadczeń zawodowych white collarsi postrzegali przebranżowienie – 32 proc. badanych ma za sobą takie doświadczenie. W tym obszarze widać różnicę między badanymi Zetkami i Igrekami mającymi dłuższe doświadczenie zawodowe. Wśród starszych przedstawicieli pokolenia Y (36-45 lat) aż 40 proc. zmieniło branżę, wśród młodszych Igreków (28-35 lat) - 20 proc. Podczas gdy wśród Zetek tylko 11 proc. zdecydowało się na taki krok.

Co ciekawe, pomimo, że badani określają przebranżowienie jako ryzyko, aż 57 proc. z nich twierdzi, że był to łatwy lub bardzo łatwy proces. Mniej więcej co piąty respondent określił przebranżowienie jako trudne.

- Można stwierdzić, że wyniki raportu są optymistyczne – ponad połowa ankietowanych ocenia proces przebranżowienia się, czyli ten trudniejszy niż zwyczajna zmiana miejsca pracy, jako raczej łatwy lub zdecydowanie łatwy. Zatem nawet jeśli sam proces decyzyjny wymaga czasu i dokonania analizy związanych z nim ryzyk, ostatecznie aktywności związane z szukaniem nowej drogi zawodowej, rekrutacją i adaptacją w nowym środowisku pracy nie są wspominane przez przebadanych jako uciążliwe. Jako największe wyzwanie zostało wskazane nabywanie nowych kompetencji w przypadku zmiany branży - komentuje Konstancja Gierba, ekspertka od prawa pracy.

Szczęście zamiast kariery. "Młodzi ludzie nie żyją po to, by pracować"

Być może odmienne podejście pokolenia Z wynika z faktu, że młodzi ludzie nie chcą żyć jak pokolenie ich rodziców, dla których permanentny stres czy nadgodziny były normą stanowiącą o wartości pracownika dla firmy. Wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, przy czym ta pierwsza ma pomagać w realizacji osobistych potrzeb i aspiracji.

– Młodzi ludzie nie żyją po to, by pracować. Nie uważają, tak jak pokolenie ich rodziców, że praca to konieczny trud i znój. Praca stanowi tak dużą część ich życia, że powinna być przyjemna albo chociaż satysfakcjonująca. Powinna odpowiadać ich rzeczywistym potrzebom życiowym – nie tylko w kwestii wynagrodzenia, ale także jeżeli chodzi o samorealizację, zdrowie psychiczne, work-life balance itp. Jednocześnie praca, jeżeli rzeczywiście jest dobra, staje się dla młodych ludzi integralną i bardzo ważną częścią ich życia – komentuje Marcin Skotniczny, CEO agencji programistycznej Software Mansion.

33 proc. pokolenia Z nie jest skłonnych poświęcić swojego prywatnego czasu i zainteresowań na rzecz obowiązków zawodowych - wynika z badania Deloitte (fot. Micaela Parente/Unsplash)

Odejście młodych od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte "Pierwsze kroki na rynku pracy” (2022 r.), z których wynika, że tylko 27 proc. studentów w Polsce uważa, że praca jest wartością samą w sobie i źródłem największej satysfakcji.

33 proc. pokolenia Z nie jest skłonnych poświęcić swojego prywatnego czasu i zainteresowań na rzecz obowiązków zawodowych. To nie oznacza jednak braku zaangażowania. Dla nich praca po godzinach symbolizuje brak szacunku dla zdrowia i brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

– Równowagę osiągają w dość prosty sposób. Wychodzą z pracy równo z godziną zakończenia, a także unikają lub odmawiają zajmowania się pracą po godzinach. I nie jest to działanie „programowe”, ale naturalne i intuicyjne – komentuje Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska.

Również badanie „Pokolenie Z na rynku pracy” przeprowadzone przez zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas (2023 r.) pokazuje, że przedstawiciele pokolenia Z ponad karierę i osiąganie sukcesów zawodowych stawiają życie prywatne, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań.

Praca jest dla nich środkiem do urzeczywistniania celów pozazawodowych. Wśród wartości cenionych przez młodych przeważają te niezwiązane bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy: szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.), możliwość realizowania pasji (56 proc.), ekologia (51 proc,) niezależność i wolność (51 proc.), zdrowie (44 proc.) i miłość (37 proc.). Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe, jako wartości najwyżej cenione w życiu, wskazało odpowiednio tylko 11 proc. i 16 proc. respondentów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl