Młodzi coraz bardziej angażują się w pracę. Dlaczego akurat oni?

KDS

• 26 cze 2022 0:01





Wzrosło zaangażowanie młodych pracowników, tzw. Zetek. Pomogła w tym pandemia i zmiany, jakie zaszły w jej czasie w podejściu do postrzegania pracy. Po doświadczeniach pandemii wśród Zetek wzrosło przekonanie, że firma daje im warunki do prezentowania nowych pomysłów (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak wynika z badań Kincentric Polska, 50 proc. (wzrost o 11 pkt proc.) pracowników przed 25. rokiem życia angażuje się w swoją pracę. To najwyższy wzrost wśród badanych grup wiekowych.

Druga połowa młodych wprost przeciwnie - nie czuje wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekuje większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy.

Dla Zetek bardzo ważna jest również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.

Pokolenie Z to grupa osób urodzonych w drugiej połowie lat 90. Większość z nich dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy, mają niewiele przepracowanych lat oraz trudny czasu startu w dorosłość (zmiany klimatu, pandemia czy niestabilność polityczna). Obecnie stanowią ok. 10 proc. wszystkich pracowników w Polsce i jest ich ok. 2,5 miliona. Szacuje się, że do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą właśnie tzw. „Zetki”.

Według badań Kincentric Polska doświadczenia pandemii spowodowały, że pracownicy przed 25. rokiem życia czują się bardziej związani z firmą. Chęć pozostania w organizacji najbardziej wzrosła właśnie u najmłodszych pracowników – aż o 11 pkt proc., podczas gdy wśród pozostałych grup wzrost był kilkupunktowy (do 5 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Młodzi oberwali najmocniej

– Wzrost lojalności w tej grupie można wiązać z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, jest to grupa o najmniejszym doświadczeniu zawodowym, więc w sytuacjach kryzysowych jako pierwsi obawiają się o swoje stanowiska. Osoby młode często pracują w branżach, które w czasie pandemii ucierpiały najbardziej: gastronomia, turystyka, retail. Mają też najmniejsze doświadczenie życiowe, pomagające emocjonalnie poradzić sobie z kryzysem i niepewnymi warunkami. Trudno jest w takich niepewnych okolicznościach decydować o tym, co robić w życiu. Ale ta zwiększona lojalność najmłodszego pokolenia to nie tylko reakcja na niepewność. Zmiany w organizacjach, które zaszły przez ostatnie dwa lata, zostały najbardziej docenione właśnie przez przedstawicieli pokolenia Z – komentuje Michał Dzieciątko dyrektor w Kincentric Polska.

fot. Usplash Jak dodaje, wzrost pozytywnych doświadczeń z pracodawcą w dużej mierze wynika z "uzwinnienia" procesów decyzyjnych w firmach oraz skrócenia dystansu do najwyższej kadry zarządzającej. Zdaniem Michała Dzieciątki oba można wiązać ze zmianami, jakie praca zdalna i operowanie w warunkach kryzysowej zmienności świata przyniosły organizacjom. Pandemia pomogła firmom Zdaniem Zetek przedsiębiorstwa w czasie pandemii stały się efektywniejsze. Młodzi dostrzegają, że firmy sprawniej realizują procesy (wzrost o 11 pkt proc.). Widzą też wzrost wydajności struktur firmach (wzrost o 9 pkt proc.). Młodzi pracownicy upatrują w tych zmianach większe szanse i nowe możliwości zawodowe (wzrost o 6 pkt proc.; w innych grupach wiekowych odnotowano brak wzrostu albo spadki). Czytaj więcej: Pamiętaj: jeśli pracujesz przy komputerze, masz prawo do dodatkowej przerwy w pracy Po doświadczeniach pandemii wśród Zetek wzrosło przekonanie, że firma daje im warunki prezentowania nowych pomysłów (wzrost o 13 pkt proc.) czy rozwoju poprzez udział w ciekawych projektach (wzrost o 9 pkt proc.). Mimo tych pozytywnych zmian, 50 proc. pracowników przed 25. rokiem życia nadal nie czuje się dostatecznie zaangażowane w pracę. Dlaczego? Chcą być częścią biznesu – Dla pracowników tej generacji bardzo istotne jest to, jaki wpływ ma ich organizacja na biznes, społeczeństwo czy środowisko. Szukają pracodawców, z którymi mogą tworzyć wizje przyszłości zgodnej z ich wartościami. Sprawia to, że mają poczucie sensu z przebywania w organizacji. Chcą proponować swoje rozwiązania i szukają firm otwartych na ich pomysły, dzięki czemu będą mogli się rozwinąć – tłumaczy Michał Dzieciątko. 68 proc. ankietowanych wskazuje, że u pracodawcy Zetki doceniają wolność w wyborze sposobu wykonywania pracy oraz większą elastyczność swojej roli, np. mobilność między stanowiskami, dopasowywanie zadań do umiejętności i potrzeb rozwojowych pracownika (57 proc.). Cenią też, gdy organizacja pozwala na eksperymentowanie i uczenie się na błędach (51 proc.), jest odpowiedzialna za wpływ na społeczeństwo (65 proc.) i społeczność lokalną (47 proc.) oraz umożliwia rozwijanie pomysłów (40 proc.) z menedżerem, który będzie zachęcał do prezentowania nowych rozwiązań (58 proc.). Czytaj więcej: Pracoholizm przechodzi do historii. Młodzi chcą czegoś więcej Podobne wnioski - o tym, że praca dla pracy to zdecydowanie za mało - płyną również z badania przeprowadzonego przez tygodnik "Polityka", który po 25 latach zadał Polakom te same pytania na temat pracy, jej znaczenia i sensu, co ćwierć wieku temu CBOS. Dowiemy się z niego, że młodzi mają jasno sprecyzowane wymagania co do środowiska, z jakim chcą się związać zawodowo. Liczy się dla nich przyjazna atmosfera, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poczucie sensu pracy. W cenie jest też transparentność. Chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, jednak kiedy zostaną postawieni przed wyborem między work-life balance a wysokimi zarobkami, w większości wybiorą work-life balance (59 proc. do 40 proc.). fot. Pixabay - Żyjemy w czasach transformacji kulturowej i biznesowej. Kompetencjami przyszłości są umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i oduczania starych metod pracy czy współpracy, szczególnie w odniesieniu do używanej technologii, która optymalizuje i poprawia efektywność czasu i kosztów. Młode pokolenie sprawdzi się idealnie w takim środowisku - mówi Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca Absolvent Consulting. Jak dodaje, oczekiwania tego pokolenia w stosunku do miejsca pracy się zmieniają. - Zachowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i docenienia w pracy powinny być definiowane razem z nimi, ponieważ chcą oni, by ich wartości i przekonania były częścią kultury organizacyjnej. Radość, życie i zdrowie są celem samym w sobie – a nie praca – mówi pokolenie Z i milenialsi - podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU