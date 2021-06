Młodzi chcą prowadzić własny biznes, ale niekoniecznie z rodzicami

W pokoleniu Z, które dopiero wchodzi na rynek pracy, tylko co czwarta osoba - 26,2 proc. deklaruje chęć zatrudnienia się u kogoś w firmie. Czy to oznacza koniec problemów z sukcesją w firmach?

Każdego dnia w Polsce powstaje około 1 tys. nowych firm. Jedynie w maju tego roku działalność rozpoczęło 31 997 nowych podmiotów (według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej) - to najwięcej w skali miesiąca od początku tego roku.

Polacy zdecydowanie są narodem przedsiębiorczym, mimo że warunki do prowadzenia i rozwijania biznesu w Polsce aż 40 proc. z nas ocenia jako niekorzystne. Chęć pracy na własny rachunek charakteryzuje szczególnie najmłodsze pokolenie Z. Młodzi urodzeni po 1994 r. za najatrakcyjniejszą formę pracy uważają własną firmę (39,7 proc.), pracę w jako freelancer (11,1 proc.) lub w firmie rodzinnej (10,2 proc.). Takie wnioski płyną z badania "Przedsiębiorczość Polaków", przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy.

Dla pokolenia Z własny biznes to szansa na niezależność finansową – tak wskazało 34 proc. badanych. Własną firmę utożsamiają z życiowym sukcesem (29 proc.), a przy tym widzą ją jako szansę na realizację swoich pasji i marzeń (27 proc.).

Mimo, że mają świadomość, że praca na swoim wymagać będzie od nich większego nakładu pracy niż na etacie (22 proc. wskazań), to liczą na osiąganie przy tym wysokich zarobków (26 proc.). Co ciekawe, wiązanie własnego biznesu z wysokimi zyskami nie jest tak oczywiste dla starszych pokoleń – jedynie 15 proc. przedstawicieli Baby Boomers, czyli urodzonych w latach 1946-1964 dostrzega ten aspekt.

Są też kwestie niezmienne dla wszystkich pokoleń – dla 36,2 proc. Polaków własny biznes to przede wszystkim duża odpowiedzialność, nie tylko za firmę, ale i pracowników. To również konieczność samodyscypliny, wytrwałości oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji (25,5 proc.).

Źródło: Urodzeni przedsiębiorcy

- Wyniki badania dotyczące najmłodszego pokolenia wyglądają bardzo optymistycznie, jednak w kontekście danych rynkowych dotyczących sukcesji i doświadczeń wielu naszych przedsiębiorców ze starszych pokoleń, młodzi nie myślą o przejmowaniu rodzinnych biznesów. Z problemem sukcesji mierzy się wielu właścicieli polskich firm – mówi Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding.

Sukcesja – synergia czy konflikt?

Firmy rodzinne w Polsce stanowią najliczniejszą grupę sfery biznesowej. Według raportu IBR Polska Barometr Sukcesyjny, badającego ogólnoświatowe trendy sukcesyjne firmy, aż 75 proc. z nich planuje dokonać sukcesji, z czego 57 proc. chce przekazać firmę swoim dzieciom. Niestety tylko 8 proc. sukcesorów chce przejmować rodzinne biznesy. Swobodnie można przyjąć, że baby boomers to obecni właściciele dużej części firm rodzinnych, zaś pokolenie Y, czyli tzw. millenialsi (urodzeni w latach 1980 - 1994) i pokolenie Z, to spadkobiercy tych biznesów.

Według badania inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy mimo iż młodzi z entuzjazmem podchodzą do prowadzenia własnego biznesu, to jedynie 14,2 proc. respondentów z pokolenia Y i 10,2 proc. z pokolenia Z deklaruje chęć pracy w firmie rodzinnej. Skąd ten brak entuzjazmu?

- Na co dzień rozmawiam z obiema stronami procesu sukcesji wielu polskich firm rodzinnych – z sukcesorami i nestorami. To, co stanowi największe wyzwanie w zmianie pokoleniowej, trzeba analizować z perspektywy stricte emocjonalnej. Młodzi i ambitni potencjalni sukcesorzy mają własne pomysły na zmiany, widzą potrzebę digitalizacji, cyfryzacji, wprowadzania zmian a także dużo determinacji, aby je realizować. Nestorzy, mający wieloletnie doświadczenie, często z rezerwą podchodzą do tych zmian, mając poczucie odpowiedzialności za wartość firmy. Dlatego jednym z ważniejszych obszarów w ramach prac nad zmianą pokoleniową okazuje się być opracowanie międzygeneracyjnej wizji rozwoju. Wtedy zaczynamy mówić tym samym językiem i obie strony zaczynają mieć mniej emocji a więcej skonkretyzowanych planów na rozwój firmy - mówi dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, członka Rady Programowej inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy.

Zmieniające się oczekiwania względem biznesu i sposobu jego prowadzenia istotnie wpływają na firmy rodzinne i ich dalszy los. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wiele zmieniło się w podejściu do pracy oraz własnej firmy. Niezmiennie dla wszystkich pokoleń kluczową wartością jest dbanie o wysoką jakość usług lub produktów – tak wskazało łącznie 40,3 proc. badanych.

Jednak dalej priorytety już nie są tak spójne. Najstarsze pokolenie - baby boomers charakteryzuje silnie wykształcony etos pracy, więc na drugim miejscu najważniejszych wartości w prowadzeniu własnej firmy stawiają zarówno docenianie współpracowników, jak i działanie w zgodzie z etyką (obydwie wartości wskazało aż 37 proc. respondentów). Dla najmłodszego pokolenia ważne są natomiast inne wartości – wśród priorytetów wyżej stawiają inwestowanie w rozwój firmy (41 proc.) oraz dbanie o jej wizerunek i reputację (34 proc.). To również dla nich w porównaniu do innych pokoleń zdecydowanie ważniejszą rolę w myśleniu o własnej firmie odgrywa maksymalizacja zysku (25 proc.), na którą wskazało jedynie 10 proc. przedstawicieli najstarszego pokolenia.

- Firmy rodzinne mają głęboko zakorzenione wartości, które pielęgnowane przez pokolenia mogą zmieniać nasz świat na ciut lepszy – o tym powinni pamiętać sukcesorzy przejmujący dorobek rodziców. Z drugiej strony ciekawy jest świat zewnętrzny w którym można się samodzielnie sprawdzić i poszukać własnej drogi – wydeptując własną ścieżkę. Sukcesja jakiej doświadczamy obecnie w Polsce nie miała miejsca od wielu pokoleń, dlatego nie mamy się na kim wzorować, dobrze jest mieć kogoś, kto już jest w następnym etapie, aby zapytać – czego nie robić, aby nie popełniać znanych już błędów. Często rodzice czy dziadkowie, będący właścicielami, nie do końca chcą przekazać stery młodym, jednocześnie mają marzenie o kontynuacji swojego biznesu. Dobra, szczera wspólna rozmowa o obawach, nadziejach i przyszłości może wszystkim ułatwić skuteczną decyzję „co dalej?” – mówi Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, członka Rady Programowej inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy.