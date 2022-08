Młodych czeka zimny prysznic. "Dla wielu będzie to pierwsza taka sytuacja"

Przedstawiciele młodszych pokoleń wcześniej lub łatwiej dochodzą do wniosku, że ich poziom kompetencji jest już na tyle wysoki, by mogli wejść na kolejny szczebel kariery (Fot. Shutterstock)

- Dla wielu młodych będzie to pierwsza sytuacja, w której zderzą się ze spowolnieniem gospodarczym. Na początku pandemii mieliśmy kilka miesięcy niepewności i załamanie się rynku, ale nie trwało to długo. Gospodarka dosyć szybko zaczęła się ponownie rozwijać. Zatem osoby, które 2-3 lata temu weszły na rynek pracy, po raz pierwszy mogą mieć do czynienia z taką sytuacją. Zobaczymy, jak na to zareagują - mówi Michał Grzybowski, partner PwC Polska, lider zespołu People & Organization.

Oczekiwania młodych rosną. Jak wynika z najnowszych badań PwC, niemal połowa przebadanych przedstawicieli pokolenia Z (44 proc.) oraz millenialsów (46 proc.) poprosi o podwyżkę w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, a 35 proc. respondentów obu grup zwróci się do pracodawcy z prośbą o awans. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, to dość duże wymagania…

Michał Grzybowski, partner PwC Polska, lider zespołu People & Organization: - Oczekiwania młodych nie zaskakują mnie - taką postawę obserwuję na co dzień nie tylko w naszej organizacji, ale także u naszych klientów. Młodsze pokolenia zdecydowanie chętniej dyskutują o warunkach pracy i nie mają z tym żadnego problemu. Zawsze się jednak pojawia wątpliwość.

Trend ten obserwujemy od kilku lat, a pandemia nasiliła go. Globalizacja rynku pracy spowodowała, że w wielu branżach mamy do czynienia z rynkiem pracownika – tam rzeczywiście łatwiej jest uzyskać awans czy wyższą pensję. Pracodawcom trudniej jest odmówić podwyżki, jeśli chcą zatrzymać pracownika w firmie.

Czy za oczekiwaniami młodych idą odpowiednie kompetencje, a prośby o awans lub podwyżkę są uzasadnione?

- Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Niewątpliwie przedstawiciele młodszych pokoleń wcześniej lub łatwiej dochodzą do wniosku, że ich poziom kompetencji jest już na tyle wysoki, by mogli wejść na kolejny szczebel kariery. W niektórych przypadkach wnioski te są uzasadnione, w innych – nie.

Nie możemy także zapominać, że o oczekiwaniach wzrostu wynagrodzenia ze strony pracownika decyduje nie tylko rozwój zawodowy. Ważna jest także sytuacja makroekonomiczna. Wysoka inflacja niewątpliwie wpływa na portfel każdego pracownika – niezależnie od tego, do jakiego pokolenia należy. W tym przypadku oczekiwania płacowe rosną we wszystkich grupach. Trudno nie zgodzić się z takim argumentem stawianym przez pracujących.

Z drugiej strony coraz częściej słyszymy o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym. Czy to dobry czas na podwyżki?

- Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała sytuacja makroekonomiczna za kilka miesięcy czy nawet w dłuższej perspektywie, jednak zawsze, gdy mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym czy innym kryzysem, pracodawcy liczą każdą złotówkę. Nie będą więc skłonni do tego, by podnosić pensje powszechnie w organizacji. Wręcz przeciwnie - mogą zostać zmuszeni do restrukturyzacji w organizacji. Czy tak będzie? Czas pokaże. Moim zdaniem sytuacja na rynku pracy się nieco ustabilizuje, jednak rynek pracownika nie przekształci się w rynek pracodawcy.

Młodych czeka zimny prysznic?

- Patrząc na ostatnie tygodnie i rosnące pensje Polaków, widzimy, że trend wzrostowy nieco wyhamował. Nadal jest wysoki, jednak nie rośnie już tak szybko. Wynika to m.in. z obaw, co wydarzy się jesienią – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pracodawcy wolą zachować ostrożność. Czy pójdą za tym przemyślenia młodych? W przypadku niektórych osób – tak.

Warto zauważyć też, że dla wielu młodych będzie to pierwsza sytuacja, w której zderzą się ze spowolnieniem gospodarczym. Na początku pandemii mieliśmy kilka miesięcy niepewności i załamanie się rynku, ale nie trwało to długo. Gospodarka dosyć szybko zaczęła się ponownie rozwijać. Zatem osoby, które 2-3 lata temu weszły na rynek pracy, po raz pierwszy mogą mieć do czynienia z taką sytuacją. Zobaczymy, jak na to zareagują.

Firmy, które zdecydowały się na cięcia kadrowe podczas pandemii, nierzadko zwalniały młodych. To oni m.in. z powodu stażu pracy czy formy umowy szli na pierwszy ogień. Czy teraz będzie podobnie? Czy młodzi biorą pod uwagę taki scenariusz?

- Gdyby do tego doszło, nastąpiłaby weryfikacja oczekiwań. Młodzi zrozumieliby, że muszą zmodyfikować, przynajmniej czasowo, swoje wymagania, bo ważniejsze jest zachowanie pracy. Dużo istotniejsze jest, co zrobią pracodawcy. Jeżeli zostaną zmuszeni do ograniczenia kosztów i tym samym do zwolnień, mogą dokonać przyspieszonej czy dodatkowej oceny swoich pracowników. Zagrożone będą osoby, które wykonują swoje obowiązki przeciętnie – na szkolną „3”. Bezpieczni będą z kolei ci pracownicy, którzy są najcenniejsi dla organizacji.

Wspomniał pan, że sytuacja na rynku pracy się ustabilizuje. W których branżach możemy spodziewać się, że rynek pracownika zniknie?

- W branżach mających do czynienia z ogromnymi brakami kadrowymi nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika. Przykładem jest budownictwo i handel, gdzie poszukiwani są średnio wykwalifikowani pracownicy. W tym drugim przypadku deficyty pomogły uzupełnić Ukrainki. Jeśli chodzi natomiast o sektor budowlany – sytuacja jest odwrotna. Wielu Ukraińców wyjechało do ojczyzny, przez co pracodawcy w tej branży jeszcze bardziej odczuwają braki kadrowe. Spowolnienie gospodarcze nie zmieni tej sytuacji.

Rynek pracy może zmienić się natomiast w branży finansowej, w której obserwujemy postępującą transformację cyfrową. Trend digitalizacji będzie postępował, niezależnie od tego, czy będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, czy nie. W rezultacie braki kadrowe będą mniejsze i pozycja pracowników na rynku pracy osłabnie.

Wracając do oczekiwań pracowników… Pieniądze są najważniejszym aspektem dla zatrudnionych, jednak nie tylko one mają znaczenie. Czy elementy pozapłacowe, takie jak praca zdalna, atmosfera w pracy, elastyczność, są w stanie w jakimś stopniu zastąpić podwyżki i zatrzymać pracowników w firmie?

- Na rynku pracy mamy jednocześnie cztery pokolenia – to pierwsza taka sytuacja od 20-30 lat, czyli momentu zaistnienia wolnorynkowej gospodarki w Polsce. Widok przedstawicieli wszystkich generacji w jednej firmie już nie zaskakuje. Z tym wyzwaniem muszą sobie poradzić firmy. Nasze (PwC) badanie “Hopes and Fears”, przeprowadzone w tym roku, potwierdza, że wynagrodzenie to element wspólny dla wszystkich pokoleń – każdy chce dobrze zarabiać. Pracodawcy muszą jednak wziąć pod uwagę pozostałe potrzeby, które różnią się w poszczególnych grupach, bo tylko w ten sposób mogą zwiększyć motywację i lojalność. I tym samym zmniejszyć rotację.

Co motywuje poszczególne pokolenia? Jak zatrzymać w firmie millenialsa, a jak baby boomera?

- Przedstawiciele najmłodszych pokoleń cenią sobie możliwość swobodnej ekspresji w miejscu pracy. Moim zdaniem jest to związane m.in. z tym, co wynoszą z czasów szkolnych i akademickich. Aspekty związane z obecnością w mediach społecznościowych (w których wyrażają siebie) przenoszą na obszar zawodowy. Wtedy też zderzają się z firmową rzeczywistością – hierarchią i ograniczeniami.

Dla millenialsów ważny jest wybór formy pracy. Sami chcą decydować, skąd, kiedy i jak pracują. Jedni chcą pracować zdalnie, inni w modelu hybrydowym, a jeszcze inni pragną przetestować formułę workation, czyli połączyć pracę z urlopem. Z kolei dla przedstawicieli starszych pokoleń istotne jest uznanie ich doświadczenia czy umiejętności.

Czy pracodawcy są świadomi tego, czego oczekują poszczególne pokolenia i czy starają się wyjść naprzeciw tym potrzebom?

- Większość pracodawców nie jest nadal tego świadoma. Oczywiście są organizacje, które wsłuchują się w głosy pracowników i wiedzą, czego Ci od nich oczekują – wciąż jednak jest to mniejszość. Większość firm nie pyta i nie sprawdza, czego chcą pracownicy. Nie są świadome, że należy używać różnych narzędzi wobec każdego pokolenia.

Nie można jednocześnie pójść w drugą stronę i zapewnić wszystkim wszystko – firmowe budżety nie są z gumy. Pracodawcy muszą dotrzeć do każdej z grup i zrozumieć jej potrzeby. W przeciwnym razie, nawet jeśli nie stracą pracowników, to na pewno ich motywacja i zaangażowanie będą obniżone.

Elementy, które pan wymienił, nie wymagają dużych nakładów finansowych. Ponadto firmy mogą sporo zyskać – chociażby w przypadku możliwości swobodnej ekspresji, której oczekują zety. Potencjał ten można wykorzystać w budowaniu marki w mediach społecznościowych. Można więc powiedzieć, że pracodawcy wiele tracą.

- Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że firmy to dostrzegą. Ci, którzy stawiają na niestandardowe działania rekrutacyjne, już to robią – angażują swoich pracowników, którzy są doskonałą reklamą firmy na rynku pracy. Budowanie marki pracodawcy z pomocą pracowników to także najskuteczniejszy sposób na rekrutację. Nie tylko zmniejszamy czas trwania samego procesu, ale także zwiększamy szansę na to, że nowy pracownik, zrekrutowany z polecenia koleżanki lub kolegi, zostanie z nami na dłużej. Nic nie działa tak skutecznie, jak rekomendacja miejsca pracy – szczególnie wśród młodych, którzy stosunkowo często zmieniają pracodawcę.

Kto powinien zadbać o motywację pracowników i usłyszeć głos wszystkich pokoleń?

- To zadanie zarówno dla działów HR, jak i menedżerów liniowych. To, co obecnie dzieje się na rynku, to pozytywne wyzwanie dla HR-owców. Sytuacja być może się zmieni i – jak już wspomniałem – w niektórych sektorach pożegnamy się z rynkiem pracownika, ale tylko na jakiś czas. Tym bardziej działy HR powinny proponować i organizować narzędzia motywowania pracowników, ale przede wszystkim wspierać menedżerów w budowaniu zaangażowania. To HR-owcy powinni być „nośnikiem” zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji.

Z kolei kadra menedżerska powinna zdobyć odpowiednie kompetencje, które pomogą jej wypracować właściwe podejście do pracowników. Szefowie muszą zrozumieć, co motywuje pracowników i jak im dostarczyć "paliwo", które to zaangażowanie wzmacnia. Do tego niezbędne są szkolenia, ale również technologia, która w dzisiejszym, cyfrowym świecie ułatwi prowadzenie procesów zarządzania ludźmi. Jeśli zarówno HR-owcy, jak i menedżerowie odrobią lekcje, to firma będzie bardziej konkurencyjna na rynku pracy – nie tylko łatwiej pozyska dobrych pracowników, ale także zatrzyma ich na dłużej.