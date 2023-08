Młodszych przyciągniesz inaczej niż starszych. Oto ich priorytety przy wyborze miejsca pracy

Badanie wykazało, że dla 72 proc. uczestników priorytetem przy wyborze pracy jest równe traktowanie w firmie. Szczególnie kobiety (80 proc.) i osoby powyżej 55 lat (76 proc.) przywiązują do tego dużą wagę. 20 proc. badanych zwraca uwagę na różnorodność w przedsiębiorstwie, 19 proc. docenia zaangażowanie społeczne firmy, a 16 proc. zrównoważony rozwój. Dodatkowo 13 proc. badanych uważa za istotne zatrudnianie osób w różnym wieku, a w grupie wiekowej 35-44 lat co piąta osoba przywiązuje do tego wagę przy wyborze miejsca pracy.

– Różnorodne środowisko pracy to ogromna wartość dla organizacji. Ważne jednak, aby mechanizm jego funkcjonowania został oparty na przejrzystych zasadach. Tylko w ten sposób ma szansę istnieć miejsce, gdzie wszyscy pracownicy czują się dobrze, bezpiecznie i „u siebie” – tłumaczy kierownik ds. zgodności w firmie Wedel Mateusz Hendzel.

Dla kandydatów istotna jest także troska przedsiębiorstwa o środowisko w kontekście postępujących zmian klimatycznych. Co piąta osoba zwraca na ten aspekt uwagę. Zwłaszcza wśród młodszych ludzi, czyli osób w wieku 18-34 lat, jest to ważne dla łącznie 41 proc. z nich.

Nie oznacza to, że kandydaci ignorują kwestie finansowe przy wyborze pracy. Badanie Randstad Employer Brand Research z 2023 r. wykazało, że dla 73 proc. respondentów atrakcyjne wynagrodzenie i benefity są kluczowymi czynnikami przy wyborze pracodawcy. Przyjazna atmosfera w miejscu pracy zajmuje drugie miejsce z wynikiem 64 proc., a stabilność zatrudnienia plasuje się na trzecim miejscu z wynikiem 62 proc.

W badaniu Randstad 58 proc. respondentów wykazało, że rozwijanie kariery jest dla nich istotne, a coraz większa liczba pracowników docenia wartość uczestnictwa w szkoleniach. Odpowiedzi połowy uczestników wskazują na dwukrotny wzrost w tej kategorii w porównaniu do wyników z lat 2016-2018.

– W niepewnych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą się wartości, które zwiększają poczucie zawodowo-finansowego bezpieczeństwa pracowników. Są to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale także troska o podnoszenie kwalifikacji, która przekłada się na poszerzanie perspektyw zawodowych pracowników i pozwala im sięgać po lepsze finansowe warunki zatrudnienia – mówi general HR director w Randstad Polska Ewa Wawszczak.

Wartość atmosfery to kolejny czynnik, który w badaniu firmy Randstad zyskuje na popularności. Uczestnicy podkreślają znaczenie takich czynników jak przyjazny i wspierający zespół współpracowników, uznanie ze strony przełożonych, wzajemne zaufanie oraz równa kooperacja.

Pracownicy szukają dobrej atmosfery, a tymczasem często padają ofiarą dyskryminacji

Według badania Wedla 24 proc. Polaków doświadczyło dyskryminacji w pracy. Problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w podobnym stopniu, niezależnie od wieku respondentów. Wszystkie grupy wiekowe objęte badaniem spotkały się z tym zjawiskiem w podobnym zakresie. 24 proc. pracowników w wieku 18-24 lat, 24 proc. w wieku 25-34 lat, 27 proc. w wieku 35-44 lat oraz co czwarta osoba powyżej 55 lat doświadczyła dyskryminacji. Z kolei 57 proc. społeczeństwa nigdy nie miało takich doświadczeń w miejscu pracy. Co piąta osoba nie jest jednak pewna, czy kiedykolwiek stała się ofiarą tego zjawiska.

67 proc. badanych stwierdziło, że jakakolwiek forma dyskryminacji mogłaby skłonić ich do zmiany miejsca pracy. Osoby młodsze wykazują wyższą wrażliwość na tego rodzaju zachowania - aż 71 proc. pracowników w wieku 18-24 lat rozważałoby zmianę pracy, gdyby doświadczyło dyskryminacji. Wśród pracowników powyżej 55 lat taką decyzję podjęłoby 64 proc., natomiast 13 proc. respondentów nie uznałoby przejawów dyskryminacji za wystarczający powód do zmiany miejsca zatrudnienia.

Można to wyjaśnić tym, że młodsze osoby mają większą świadomość swoich praw i oczekiwań, a także bardziej wrażliwie reagują na sytuacje, które mogą być uznane za dyskryminujące. W przeciwieństwie do starszych, którzy już mogą być bardziej pogodzeni z takimi sytuacjami.

– Z wiekiem prawdopodobnie przyzwyczajamy się do takich zachowań i przestajemy je w ten sposób postrzegać. Jednocześnie osoby młodsze często same nie do końca jeszcze wiedzą, jaką drogą w życiu pójdą, mają wątpliwości co do swojej orientacji seksualnej czy religijności, w związku z tym mocniej postrzegają to, że społeczeństwo patrzy na nich krzywo. W tym wieku, szczególnie wśród młodzieży, spojrzenie krzywo przez kogoś z boku często jest tak postrzegane, nawet jeżeli nie było takiej intencji – mówi partner w IRCenter Janusz Sielicki.

Jak z kolei twierdzi Mateusz Hendzel, podjęcie działań przeciwko dyskryminacji w firmach to kluczowy element budowania zdrowego środowiska pracy.

- Zapewnia równość szans i poprawia efektywność organizacji. Pracodawcy powinni aktywnie angażować się w działania zapobiegawcze, takie jak choćby stworzenie polityki antydyskryminacyjnej i szkolenia pracowników w zakresie równego traktowania, różnorodności i eliminacji uprzedzeń. Konieczne jest także stałe monitorowanie i raportowanie tego typu incydentów oraz wypracowanie systemu reakcji na ewentualne skargi – dodaje Mateusz Hendzel.

Równość płacowa i kompletność oferty - tego chcą najmłodsi kandydaci

Wzrasta świadomość firm dotycząca dyskryminacji płacowej z uwagi na płeć, co zachęca je do publikowania wskaźników równości wynagrodzeń jako elementu budowania odpowiedzialnej marki. Firma Wedel zbadała, czy taka praktyka jest powszechna. Ponad połowa respondentów nie wie, czy ich pracodawcy monitorują ten aspekt. Tylko 4 proc. badanych stwierdziło, że ich firmy mierzą równość płac i publikują wyniki. 12 proc. twierdzi, że organizacja monitoruje równość płac, ale nie ujawnia wyników, a 29 proc. uważa, że ich pracodawcy tego nie monitorują.

Z drugiej strony 42 proc. kandydatów przy wyborze miejsca pracy zwróciłoby uwagę na aspekt równości płacowej. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszych kandydatów w wieku 18-24 lat, spośród których 59 proc. wskazało na tę kwestię.

Podejście uwzględniające potrzeby pracowników, walkę z dyskryminacją i dbałość o równość płac są fundamentami, które przyczyniają się do budowania pozytywnego i odpowiedzialnego środowiska pracy. Te wartości są doceniane nie tylko przez pracowników i kandydatów do pracy, ale także przez interesariuszy i społeczność zewnętrzną. Przykładem docenienia działań Wedla w tej dziedzinie jest otrzymanie nagrody "Lidl Fair Pay" dwukrotnie. Warto praktykować te wartości, aby funkcjonować skutecznie i odpowiedzialnie, wyróżniając się na zmieniającym się rynku pracy.

Dla pokolenia Z ważne jest też, aby oferta pracy była kompletna. Młodzi nie polegają tylko na poleceniach od znajomych, ale przeglądają dokładnie portale z ofertami pracy, gdzie mają dostęp do tysięcy ogłoszeń w jednym miejscu. Badania przeprowadzone przez jedną z polskich uczelnie pokazują, że 71 proc. respondentów uważa, że niejasny profil stanowiska to powód rezygnacji z aplikacji. Z kolei blisko 40 proc. wskazało brak kompletnych informacji o warunkach pracy jako wystarczający powód do rezygnacji z odpowiedzi na ofertę.

Metodologia badania zleconego przez Wedel: badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej N=1042 osób od 18 lat wzwyż. Termin realizacji: 29-30 kwietnia 2023 r.

