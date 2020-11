Mit obalony. Jacy naprawdę są programiści?

Programowania nauczyli się sami. Co drugi pracownik IT ceni sobie work-life balance, tylko co szósty mieszka z rodzicami, a aż 85 proc. przyznaje, że uprawia sport w rzeczywistym świecie. Antybadanie przeprowadzone przez portal pracy Just Join IT obala mity i odkrywa tajemnice pracowników branży IT.

Autor:jk

• 4 lis 2020 10:25





Geek mieszkający z rodzicami i grający w gry - to utarty stereotyp programisty, z którym ciężko wygrać (Fot. Shutterstock)

Antybadanie" pokazuje, że trzy na pięć osób swoje pierwsze kroki z programowaniem stawia samodzielnie (61 proc.), a tylko 35 proc. zaczyna zgłębiać tajniki IT na studiach.

Ponadto prawie co piąty programista znalazł się w branży przez przypadek.

Zgodnie z wynikami "Antybadania", tylko 16 proc. pracowników IT mieszka z rodzicami. Co więcej, wcale nie są samotnikami – aż 42 proc. deklaruje, że chce w przyszłości mieć dzieci.

Języki programowania zyskują z roku na rok na popularności i nie są już tylko nudnym wklepywaniem kodów. Jak wynika z "Antybadania 2020" przeprowadzonego przez Just Join IT dla branży IT – 76 proc. respondentów przyznaje, że ich praca jest ciekawa. Co więcej, daje wiele możliwości rozwoju - ponad 44 proc. osób pracujących w IT po godzinach tworzy swój własny projekt.

Ambitny samouk

Najbardziej pożądany zawód świata wcale nie wymaga wykształcenia kierunkowego i zafascynowania technologią od najmłodszych lat. "Antybadanie" pokazuje, że trzy na pięć osób swoje pierwsze kroki z programowaniem stawia samodzielnie (61 proc.), a tylko 35 proc. zaczyna zgłębiać tajniki IT na studiach.

- Nowe technologie otaczają nas z każdej strony, więc wejście do tej branży nie jest tak trudne, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Zainteresowanie tym tematem i możliwość tworzenia czegoś z niczego to najczęstsze przyczyny rozpoczęcia drogi zawodowej w IT. Ale co ciekawe, nasze "Antybadanie" ukazało też, że prawie co piąty programista znalazł się w branży przez przypadek - mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Inna alternatywą studiów są bootcampy programistyczne. Jednym z nich jest Coders Lab, do którego trafiają zarówno świeżo upieczeni absolwenci uniwersytetów, niezadowoleni ze swoich edukacyjnych wyborów, jak również osoby po 30-ce, które postanawiają się przebranżowić. Z kursów korzystają również pracodawcy, którzy sami chcą wykształcić brakujących im specjalistów lub podnieść kompetencje tych już u nich pracujących.

- Studia informatyczne dają nam szeroką wiedzę. Określonego języka programowania uczymy się na przykład dwa lata, mając z niego zajęcia raz w tygodniu po półtorej godziny. My podchodzimy do nauki języka programowania jak do nauki języka obcego na intensywnych kursach. W pół roku zajęć, w zależności od wybranego wariantu mamy od 400 do 600 godzin nauki programowania. Te kilkaset godzin jest mocno skumulowane w czasie - stacjonarnie w 3 miesiące, weekendowo w 9 miesięcy, co ułatwia naukę i pomaga się szybko przebranżowić - mówi Marcin Tchórzewski, CEO w Coders Lab. Antystereotypowy programista Geek mieszkający z rodzicami i grający w gry - to utarty stereotyp programisty, z którym ciężko wygrać. A jak wygląda rzeczywistość? Zgodnie z wynikami "Antybadania", tylko 16 proc. pracowników IT mieszka z rodzicami. Co więcej, wcale nie są samotnikami – aż 42 proc. deklaruje, że chce w przyszłości mieć dzieci, a co czwarty (27 proc.) skupiłby się na rodzinie, gdyby nie musiał zarabiać pieniędzy. Mają także serce do zwierząt, aż 65 proc. ma lub planuje mieć zwierzę, ale właściciele czworonogów są mocno podzieleni: 21 proc. to posiadacze psów, a 19 proc. kotów. Programiści nie kodują całą dobę, stawiają na work-life balance – ponad połowa (57 proc.) z nich pracuje po 6-8 godzin dziennie. Swoich zainteresowań nie ograniczają jedynie do technologii. Wolny czas najchętniej spędzają na oglądaniu filmów i seriali (67 proc.) – nikogo chyba nie zdziwi, że w odpowiedziach królują Netflix (66 proc.) i HBO GO (34 proc.). Siedzący tryb życia to nie wszystko. Pracownicy IT chętnie poświęcają się sportowi – aż 43 proc. uprawia go regularnie, a 42 proc. sporadycznie. Zakupy przez Internet? Programiści zamawiają przede wszystkim przez Allegro (82 proc.), na drugim miejscu podium znalazł się x-kom (50 proc.). - W naszym "Antybadaniu" postanowiliśmy oddać głos pracownikom IT, aby pokazać jak bardzo stereotypy różnią się od rzeczywistości. Mit introwertyka stroniącego od kontaktów z ludźmi został obalony. Tylko 15 proc. programistów nie lubi integracji z zespołem, a prawie połowa (47 proc.) najlepszą formę na służbową integrację wskazuje wyjazd, co sugeruje, że są otwarci na nowe doświadczenia. Sam będąc programistą i zarządzając zespołem IT mogę się w pełni pod tym podpisać - komentuje Tomasz Gański, CTO Just Join IT.

