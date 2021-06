Ministerstwo rozpoczyna konsultacje reformy rynku pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło, że rozpoczyna szeroko pojęte konsultacje założeń reformy rynku pracy. Poinformowała o tym wiceminister Iwona Michałek podczas Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy w Wałbrzychu.

O zmianach jakie czekać będą urzędy pracy, wiceminister Iwona Michałek informowała pod koniec maja. Jak pokazują statystyki, 57 proc. bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy tylko po to, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne i nie jest zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia.

- Natomiast nam zależy, żeby urzędy pracy zajmowały się poszukiwaniem pracy dla osób, które chcą rzeczywiście pracować, by były też miejscem, gdzie można się przekwalifikować, otrzymać wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń. Chcemy oddzielić świadczenie zdrowotne od możliwości otrzymania wsparcia przy szukaniu pracy - oświadczyła wiceminister.

Rozpoczęcie szeroko pojętych konsultacji reformy wiceminister ogłosiła podczas Konwentu WUP w Wałbrzychu.

Zapowiada reforma to element ogłoszonego niedawno Polskiego Ładu. Zapisano w nim. m.in. reformę powiatowych urzędów pracy, które mają wspierać nie tylko osoby poszukujące pracy, ale też te, które chcą podnieść swoje kompetencje. Ponadto zaproponowano przeniesienie do ZUS procedury rejestracji osób bezrobotnych dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego.

Koncepcja reformy zakłada, że urzędy pracy zmienią się także z nazwy, w centra aktywizacji zawodowej.

- Ta zmiana jest oczekiwana również przez pracowników urzędów pracy, którzy dziś zajmują się sprawami administracyjnymi, a są przygotowani do wsparcia osób poszukujących pracy. Chcemy, by centra aktywizacji zawodowej współpracowały z pracodawcami, by wiedziały, jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani, jakich kompetencji przedsiębiorcy potrzebują; by współpracowały ze szkołami zawodowymi, uczelniami zawodowymi, które są na danym terenie - wyjaśniała Michałek.

