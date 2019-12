Miliony idą z dymem. Rusza akcja Pracodawców RP "Nie palę, bo..."

Palenie wyrobów tytoniowych i powiązanych oraz stałe przebywanie w dymie tytoniowym ma zły wpływ na efektywność zawodową i, co gorsza, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.

Jak wynika z badań, pracownicy robiący sobie przerwy „na papieroska”, tracą w ten sposób około 20 dni roboczych w roku (pięć kilkuminutowych przerw w ciągu 250 dni roboczych to ok. 160 „przepalonych” godzin pracy).

To poważny problem. Palenie w pracy to nie tylko szkodzenie zdrowiu palacza, ale także jego otoczeniu.

Argumenty o szkodliwości palenia papierosów można mnożyć. Ten najważniejsze dotyczą kwestii zdrowotnych, ale ten nałóg nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

- Palenie papierosów to obniżenie efektywności pracy, przekładające się na wymierne, dodatkowe obciążenie i straty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa - podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. - W ramach kampanii chcemy pokazać pracodawcom i pracownikom, w jaki sposób można rzucić nałóg oraz ograniczyć to, co go powoduje. Częstą przyczyną palenia w pracy jest stres, dlatego zaplanowaliśmy również przedstawienie lepszych, zdrowszych metod radzenia sobie z nim - dodaje.

Poprzez oparciu kampanii o hasło „Nie palę, bo...” jej komunikacja będzie prowadzona językiem korzyści - adresaci tego projektu przekonają się na przykładach, jakie korzyści dla zdrowia i ciała, a także dla życia zawodowego niesie rzucenie tego nałogu.

- Pierwszym elementem kampanii będzie konferencja, która odbędzie się 20 grudnia w siedzibie Pracodawców RP. Eksperci i organizatorzy przedstawią planowane działania i możliwości wprowadzenia polityki ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy - zapowiada Andrzej Malinowski. - W planach są m.in. roadshow z mobilnym gabinetem, dedykowana aplikacja mobilna oraz konkursy. Pracodawcy otrzymają też materiały edukacyjno-informacyjne, które pomogą im zmotywować się do walki z nałogiem - mówi.

Kampania jest kontynuacją zrealizowanego w ubiegłym roku konkursu „Firma wolna od tytoniu”, którego nowa odsłona rozpocznie się w styczniu 2020 r. Jest on skierowany do pracodawców zachęcających swoich pracowników do rzucenia palenia i wspierających ich w walce z nałogiem. Pracodawcy RP oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny realizowali ogólnopolski program „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”.

Zadanie było finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach niego opracowano projekt diagnozujący sytuację w firmach w zakresie działań ograniczających używanie wyrobów tytoniowych w miejscu pracy, zrealizowano cykl konferencji, konkurs „Firma wolna od tytoniu" oraz przygotowano pakiety informacji o rzucaniu palenia dla pracowników i pracodawców. Zorganizowano także warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej w 32 firmach w całej Polsce. Dochody idą z dymem Problem palenia papierosów w miejscu pracy do niedawna był bagatelizowany przez polskich pracodawców. Teraz coraz więcej firm pomaga pracownikom wyjść z nałogu. Z badań Work Service wynika, że 24 procent Polaków codziennie pali w miejscu pracy. Średnio wypalają 9 papierosów, robiąc sobie przerwy w pracy. Ten czas kosztuje pracodawców około 30 milionów złotych dziennie. W skali roku to 8 miliardów złotych. Nie dziwi zatem, że coraz częściej pracodawcy pomagają pracownikom wyjść z nałogu poprzez system zachęt. Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, podkreśla, że przerwy na papierosa mogą skumulować się do 22 dni w roku, czyli blisko jednego miesiąca pracy. Juszczyk zauważa, że są badania, które pokazują, iż palacze przebywają na zwolnieniach lekarskich średnio 2,7 dnia dłużej niż osoby niepalące. Z kolei badania zrealizowane w ramach programu "Firma wolna od tytoniu" w około 2,5 tys. przedsiębiorstw pokazały, że ponad 90 proc. respondentów uważa, iż firma powinna zrobić wszystko, by chronić niepalących przed biernym paleniem, a około 70 proc., że zakaz palenia nie jest przejawem dyskryminacji. Ponad połowa badanych uznała, że palenie to osobista sprawa pracownika. - To, czy ktoś pali, to jego sprawa. Jednak palenie w miejscu pracy nie jest już sprawą prywatną - podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. - Dlaczego? Jak zawsze chodzi o pieniądze: przerwy na papierosa to marnowanie czasu przeznaczonego na pracę - dodaje.