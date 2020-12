Miliardy popłynęły do firm, teraz pora na kontrole

Według rządowych szacunków z tarcz antykryzysowych – w tym finansowej – do polskich firm trafiło w ostatnich miesiącach blisko 165 mld zł. Państwo ma prawo zweryfikować, jak te środki pomocowe wykorzystano. Kontrole mogą potrwać nawet kilka lat, a ich zakres może nie ograniczać się tylko do weryfikacji przyznanej pomocy publicznej. Firmy powinny się na to przygotować.

21 gru 2020





Kontrole ruszają powoli fot. Shutterstock

Urząd Skarbowy, ZUS, Polski Fundusz Rozwoju... Po okresie ratowania firm w czasie pierwszego uderzenia pandemii koronawirusa państwowe instytucje wzięły się do weryfikacji – sprawdzą, czy pomoc w ogóle im się należała, ale jej zakres może być szerszy.

Kontrole ruszają powoli. Na celowniku ZUS znaleźli się przedsiębiorcy, którzy pobrali świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi głównie o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenia postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne i samozatrudnionych.

Polski Fundusz Rozwoju z kolei sprawdza m.in. dane, jakie znalazły się w oświadczeniach składanych przez ubiegające się o pomoc w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR. Przygotował do tego nawet specjalny algorytm, który wyłania podmioty do prześwietlenia.

- Specjalny algorytm na podstawie siedmiu różnych zmiennych typuje przedsiębiorców do kontroli. Pierwsze ponad 100 firm zostało już wytypowanych, a ich dane są właśnie przekazywane do KAS w celu weryfikacji - mówił w październiku wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, zapowiadając, że na liście do kontroli znalazło się łącznie ponad 4 tys. przedsiębiorstw.

Jednak mnogość tarcz i zmiany przepisów w kolejnych odsłonach rządowej pomocy sprawiają, że przedsiębiorcy obawiają, czy właściwie z niej skorzystali. Kontrole firm, korzystających z tarcz antykryzysowych tym bardziej budzą niepokój.

Dlatego o to, czy rząd zacznie karać przedsiębiorców, jak mogą przebiegać takie kontrole i jakie mogą być reperkusje, portal WNP.PL zapytał prawników z kancelarii Baker McKenzie. Czytaj więcej: Tarcze antykryzysowe. Miliardy popłynęły do firm, teraz pora na kontrole