Milenialsi dominują na rynku pracy i mają swoje potrzeby

Szacuje się, że do 2025 roku osoby z pokolenia Y (1980-2000) będą stanowić nawet 75 proc. wszystkich pracowników. Tematy związane z ich potrzebami, umiejętnościami i wyzwaniami powinny zatem stanowić ważny element dyskusji o zmianach, jakie zachodzą na rynku pracy.

Szacuje się, że do 2025 roku osoby z pokolenia Y będą stanowić nawet 75 proc. wszystkich pracowników (fot. Shutterstock)

Według milenialsów priorytetami biznesu powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa standardu życia pracownika, podnoszenie kwalifikacji pracowników, czy innowacje rozumiane jako opracowywanie nowych produktów i usług.

Czynnikiem skłaniającym milenialsa do wyboru danego pracodawcy są wartości, którymi firma się kieruje – czy postępuje etycznie, szanuje różnorodność i korzysta z potencjału.

Najlepszym pracodawcą dla milenialsów w Polsce, zgodnie z rankingiem Great Place To Work, została firma Novo Nordisk.

Great Place To Work Institute we współpracy z The Economist co roku ogłasza listę najlepszych pracodawców w Europie (Europe’s Best Workplaces 2021). Od trzech lat w wyróżniane są firmy

w kategorii „10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów”.

- Laureaci tego rankingu wybierani są głosami pracowników urodzonych po 1980 roku. Często panuje przekonanie, że najlepszym miejscem do pracy dla tego pokolenia są firmy informatyczne i związane z nowymi technologiami. W tym roku podium należało do przedstawicieli trzech innych sektorów – mówi Maria Zakrzewski, prezes firmy badawczej Great Place to Work Polska.

Wyróżnienie firm dbających o jakość pracy pokolenie urodzonego między 1980 a 2000 rokiem to odpowiedź na sytuację na rynku pracy. Szacuje się bowiem, że do 2025 roku, osoby z pokolenia Y stanowić będą nawet 75 proc. wszystkich pracowników.

W polskim rankingu, największą liczbę głosów i pierwsze miejsce zdobyła firma farmaceutyczna Novo Nordisk, tworząca innowacyjne rozwiązania terapeutyczne w obszarze diabetologii, otyłości oraz rzadkich chorób hematologicznych i endokrynologicznych.

- Siła naszej firmy opiera się na różnorodności – każdy z nas ma inne kompetencje, doświadczenia.

I z tej różnorodności czerpiemy. Stawiamy na wymianę wiedzy, integrację różnych pokoleń oraz przede wszystkim poszanowanie różnych punktów widzenia wśród pracowników. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza firma zyskała miano najlepszego miejsca pracy dla przedstawicieli pokolenia Y – wyjaśnia Anna Trzebińska, people & organization director w Novo Nordisk. – Pracownikom oferujemy możliwości rozwoju i zmiany ścieżek kariery, co umożliwia im poszerzanie umiejętności i kompetencji oraz sprawdzenie siebie w pracy w innym dziale, w nowym dla siebie obszarze. Istotne jest dla nas,



aby zróżnicowane benefity, które oferujemy naszym pracownikom, koncentrować na działaniach pomagających zachować work-life balance. W naszej firmie działa inicjatywa NovoHealth promująca zdrowy tryb życia czy też umiejętność radzenia sobie ze stresem – dodaje. Opinię tę potwierdzają również sami pracownicy. - Praca w Novo Nordisk daje mi z jednej strony satysfakcję, że to, co robię ma wpływ na życie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, która uznawana jest za epidemię XXI wieku. Z drugiej strony pozwala mi zachować work-life balance, dzięki czemu mogę realizować się również prywatnie i dbać o swoje pasje, czy też relacje rodzinne. Cieszę się, że mogę bez przeszkód trenować triathlon i brać udział w zawodach. To dla mnie ogromnie ważne – mówi Filip Perzyński. Polski oddział Novo Nordisk otrzymał również certyfikat Great Place to Work. W rankingu Great Place to Work Novo Nordisk Polska zajęła 2. miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021 (poniżej 500 pracowników). Priorytety milenialsów Według milenialsów priorytetami biznesu powinno być tworzenie nowych miejsc pracy (50 proc. respondentów), poprawa standardu życia pracownika (42 proc.), podnoszenie kwalifikacji pracowników (37 proc.), czy innowacje rozumiane jako opracowywanie nowych produktów i usług (33 proc.). Jak pokazują badania przeprowadzone przez Deloitte, ważne jest zapewnianie pracownikom szkoleń, warsztatów i nowych wyzwań. Milenialsi muszą czuć, że się rozwijają, uczą, nabywają nowe kompetencje, ale też, że mogą wdrażać własne pomysły i mieć wpływ na działalności firmy.

by pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz gospodarkę.

