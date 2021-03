Miła pani i techniczny pan, czyli wiecznie żywe stereotypy

Kobiety na rynku pracy mają się coraz lepiej, co nie znaczy, że jest dobrze. Nadal obowiązuje wiele stereotypów na temat płci.

8 marca obchodzimy 111. rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet. Rolą tego święta jest m.in. wzmacnianie pozycji pracujących kobiet i przypominanie o równości pracowników - bez względu na płeć. Jak te kwestie oceniają kobiety i mężczyźni?

Z raportu Pracuj.pl wynika, że większość Polaków jest zgodna w opinii, że sytuacja zawodowa kobiet jest dziś lepsza niż jeszcze dekadę temu – twierdzi tak 6 na 10 badanych.Różnice między opiniami kobiet i mężczyzn są tu bardzo niewielkie.

Nieco większy rozdźwięk zaobserwować można w przypadku oceny sytuacji zawodowej panów. O tym, że przez dekadę się poprawiła, wyraźnie częściej przekonane są kobiety (51 proc.) niż mężczyźni (45 proc.).

Przy czym lepsza sytuacja zawodowa nie oznacza równości na rynku pracy. Wiele pracujących kobiet uważa, że nie są traktowane w środowisku pracy na równi z mężczyznami. 42 proc. respondentek nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że obie płcie mają obecnie równe szanse w życiu zawodowym – to znacznie więcej niż w przypadku mężczyzn (24 proc.).

- Wiele kobiet wciąż ma poczucie nierówności na rynku pracy. Tylko 1/3 naszych respondentek uważa, że szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy są równe. Mężczyźni znacznie częściej postrzegają je w ten sposób - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj

I dodaje, że połowa respondentów zadeklarowała, że obie płcie mają w życiu zawodowym takie same szanse.

- Kiedy schodzimy na poziom bardziej szczegółowy, kobiety i mężczyźni są bardziej zgodni. Około 60 proc. respondentów i respondentek uważa, że - bez względu na płeć - są tak samo traktowani przez przełożonych i mają takie same szanse na awanse czy podwyżki. Jest jednak 40-procentowa grupa badanych, którzy i które dostrzegają nierówności w swoich miejscach pracy - precyzuje Małgorzata Skonieczna.

Miła pani, techniczny pan

Mimo zmian, jakie zaszły w tej kwestii, rynek pracy nadal pełny jest stereotypowego podejścia do płci. Nie ma wątpliwości, że kobiety i mężczyźni uzupełniają się kompetencyjnie w miejscach pracy, ale twierdzenia o predyspozycjach wynikających z płci bywają nośnikiem stereotypów.

Ujawniają także różnice w postrzeganiu sytuacji przez panie i panów. Na przykład, respondentki częściej uważały kompetencje miękkie za domenę kobiet (53 proc., przy 42 proc. mężczyzn). Respondenci natomiast częściej sądzą, że to panowie lepiej nadają się do wykonywania zawodów technicznych (44 proc. mężczyzn i 32 proc. pań).

Panie muszą mierzyć się ze stereotypami. W oczach panów z kolei pojawia się inny problem - mierzenie się z trudnymi oczekiwaniami.

Część ekspertów i psychologów zwraca uwagę, że zmiany kulturowe nakładają na mężczyzn dodatkową presję, związaną z nowymi rolami i oczekiwaniami społecznymi. Ankietowane osoby płci męskiej zwracają uwagę, że w miejscach pracy często oczekuje się od nich jednoczesnej stanowczości i empatii - nieraz w tym samym czasie.

Z takim twierdzeniem zgadza się 57 proc. badanych mężczyzn i znacznie mniej, bo 40 proc. kobiet. Dla sporego odsetka panów taka sytuacja sprawia trudność.

Pół na pół, nie zawsze dobrze

Panowie i panie nie różnią się od siebie znacząco w ocenie równego traktowania obu płci przez przełożonych (58 proc. zgadzających się), a także równego dostępu do awansów i podwyżek (54 proc.).

Niepokojący jest natomiast odsetek osób, które nie podzielają stwierdzeń o podobnych szansach obu płci. Czy odpowiedzią na te wyzwania mogą być parytety?

Tu zaobserwować można znaczące różnice w ocenie. Panie odnoszą się do nich ze znacznie większym entuzjazmem od panów, choć również wśród nich zwolenniczki nie stanowią przeważającej większości. 58 proc. pań popiera parytety płci na stanowiskach kierowniczych, a 48 proc. - w trakcie selekcji kandydatów do pracy. Dla porównania: wśród mężczyzn w obu przypadkach jest to mniej niż 4 na 10 badanych.

Jak zauważa dr Monika Sońta, ekspertka Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego, parytety jeszcze przez długi czas będą budzić kontrowersje. Według różnorodnych rynkowych analiz stopniowe wprowadzanie parytetów może jednak przynosić realne korzyści dla firm.

- Regularne raporty dotyczące parytetów i wzrostu różnorodności w organizacjach przygotowuje choćby np. Deloitte. Pokazują one, że obecność kobiet w zarządach wpływa pozytywnie na wyniki finansowe firmy oraz na wzrost poziomu innowacyjności w organizacji. Dodając to tego często wprowadzany przez menedżerki styl zarządzania oparty na zaufaniu można dostrzec, że włączanie pań w podejmowanie decyzji biznesowych oraz zapraszanie ich do projektowania kolejnych działań w „nowej normalności” jest dla firm korzystne - komentuje dr Monika Sońta.

Jedną z firm, która w ostatnim czasie osiągnęła parytet w zarządzie jest Żabka Polska. Niedawno Marta Wrochna-Łastowska, dyrektorka finansowa firmy Żabka Polska, objęła funkcję członkini zarządu ds. finansowych. Dzięki temu awansowi okazało się, że Żabka stała się pierwszą siecią handlową w Polsce, w której zarządzie obowiązuje parytet płci. Zarząd spółki tworzą obecnie: Tomasz Suchański (prezes), Tomasz Blicharski, Anna Grabowska, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska i Marta Wrochna-Łastowska.

Stres łączy

Z kolei tym, co łączy pracowników - bez względu na płeć - jest stres. Różne są jednak wyobrażenia o tym, która płeć lepiej sobie z nim radzi. Choć najwięcej respondentów nie dostrzega tu różnic, przedstawiciele obu płci wskazują nierzadko… na samych siebie.

Kobiety (35 proc.) częściej niż mężczyźni (14 proc.) uważają, że to one lepiej radzą sobie z nerwami w pracy. A mężczyźni (33 proc.) częściej niż kobiety (18 proc.) są zdania, że są bardziej odporni na stres w życiu zawodowym.

Kwestia stresu zyskuje szczególnie na znaczeniu w obliczu pandemii. W ostatnim roku najmocniej doskwierała pracującym Polakom myśl o utracie pracy (36 proc.) oraz strach przed pogorszeniem się kondycji firmy (również 36 proc.).

Stresogennymi czynnikami, bez względu na płeć, są także: odmowa przyznania podwyżki lub awansu, trudności z zachowaniem work life-balance czy konflikty z przełożonym i współpracownikami. Tylko 22 proc. zatrudnionych uznało, że w ich życiu zawodowym nie ma żadnych problemów.