Mijający rok dostarczył nam kilku poważnych rozczarowań. Polski Ład na liście

Agencja Alert Media Communications, specjalizująca się w komunikacji antykryzysowej i strategicznym PR, opublikowała najnowszy „Kryzysometr”.

W badaniu wzięło udział ponad stu uczestników szczebla menedżerskiego lub dyrektorskiego oraz rzeczników prasowych z kluczowych firm rynkowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Agencja poprosiła ich o wskazanie największych kryzysów roku z podziałem na trzy kategorie: publiczno-polityczną, firm i organizacji oraz marek osobistych. Wyniki pokazują, że firmy coraz lepiej radzą sobie z kryzysami.

W rankingu kryzysów uwzględniającym organizacje – zarówno biznesowe, jak i społeczne – na czele znalazł się skandal obyczajowy i rozłam w Ordo Iuris, wskazany przez 37 proc. głosujących. W tej ultrakonserwatywnej organizacji, która jest m.in. przeciwko rozwodom, doszło do romansu między wiceprezesem i jedną z dyrektorek.

- Ciężko o większy kryzys wizerunkowy niż działanie kierownictwa organizacji wbrew głoszonym wartościom. Obnaża to hipokryzję działaczy. Jedyną drogą do obrony wizerunku była dymisja nieobyczajnej pary, co jednak tylko utrwala postrzeganie tej organizacji jako zupełnej skrajności - komentował sprawę na łamach wirtualnemedia.pl Sebastian Hejnowski, prezes agencji komunikacyjnej SEC Newgate CEE.

Sprawa kierowcy Bolta, który usłyszał zarzuty o molestowanie znalazła się na czele rankingu kryzysów wizerunkowych fot. Shutterstock

Dalsza część rankingu była niezwykle wyrównana, a miejsce drugie i trzecie dzieliły tylko 4 punkty procentowe. Znalazły się na nich odpowiednio: Bolt i sprawa jego kierowcy związana z zarzutami o molestowanie oraz kontrolami policyjnymi i zatrzymaniami kierowców korzystających z fałszywych dokumentów (29 proc.).