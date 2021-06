Microsoft o home office i pracy hybrydowej

Model pracy znany sprzed pandemii i skupiający się wokół biura po koronakryzysie odejdzie do lamusa. Zastąpi go praca w modelu mieszanym – elastycznie traktująca kwestie tego, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki z własnego domu, czy też firmowego open space'a.





REKLAMA

Pandemia koronawirusa zmieniła podejście do pracy z biura w branży IT. Przedstawiciele firm z tego sektora deklarują, że model pracy przyszłości to rozwiązania hybrydowe, pracownicy jednak chętnie wracają do biura ze względu na relacje społeczne.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Koncern Microsoft w raporcie „2021 Work Trend Index” podsumowującym ankietę przeprowadzoną wśród ponad 30 tys. pracowników w 31 krajach, stwierdził że model pracy znany sprzed pandemii i skupiający się wokół biura po „koronakryzysie” odejdzie do lamusa. Zastąpi go natomiast praca w modelu mieszanym – elastycznie traktująca kwestie tego, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki z własnego domu, czy też firmowego open-space'a.

Czytaj też: Zapowiada się batalia o płacę minimalną. Firmy zyskały mocnego sojusznika

Z badania Microsoftu wynika, że ponad 70 proc. pracowników chce, aby mieszany model pracy został z nami po pandemii koronawirusa. 65 proc. badanych jednak tęskni za czasem spędzanym ze współpracownikami – dlatego 66 proc. pracodawców rozważa wprowadzenie zmian w swoich przestrzeniach firmowych, aby lepiej przystosować się do nowych potrzeb.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU