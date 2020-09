Michał Ryszkiewicz, Kamikaze: panowie na rodzicielskim mogą rozwiązać problem luki płacowej

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, musimy rozumieć ludzi, wiedzieć, co ma wpływ na ich decyzje konsumenckie, a w konsekwencji, jak budować komunikację, która trafi do konkretnej grupy docelowej, najlepiej w czuły punkt. Macierzyństwo i tacierzyństwo to wprost kopalnia tzw. insightów, czyli bardzo konkretnych sytuacji życiowych, które pozwalają wychwycić potrzebę, na którą odpowiadają marki - mówi Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji kreatywnej Kamikaze.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 5 wrz 2020 6:00





Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji kreatywnej Kamikaze. (fot. Kamikaze)

REKLAMA

W agencji kreatywnej Kamikaze to kobiety grają pierwsze skrzypce. Na 64 pracowników aż 49 to panie, przy 15 panach.

Nie przepadam za sztywnymi regulacjami, więc idei parytetów po prostu nie lubię. Potrafię jednak uznać argumenty ich promotorów - komentuje Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji kreatywnej Kamikaze.

Podaje też proste (w teorii, w praktyce niekoniecznie) i od kilku lat bezproblemowo dostępne rozwiązanie na zlikwidowanie luki płacowej.

Będzie nieco stereotypowo, ale nie spodziewałam się, że z ust faceta padną takie słowa.

- Jakie?

„Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele fantastycznych i doświadczonych osób na rynku, które nie odnajdują się w klasycznym 8-godzinnym trybie pracy. Mam też osobiste przekonanie, że cała ich aktywność wzbogaca doświadczenie życiowe, tak potrzebne w pracy w reklamie, niezależnie od tego, czy będzie to rzemiosło, stolarka, tatuaż czy tacierzyństwo i macierzyństwo”. Chodzi mi o ten ostatni wątek. Niewielu szefów w taki sposób wypowiada się o rodzicielstwie.

- Może to moje osobiste tacierzyństwo wywarło na mnie taki wpływ, a może po prostu taka jest specyfika branży reklamowej. Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, musimy rozumieć ludzi, wiedzieć, co ma wpływ na ich decyzje konsumenckie, a w konsekwencji jak budować komunikację, która trafi do konkretnej grupy docelowej, najlepiej w czuły punkt.

Macierzyństwo i tacierzyństwo to wprost kopalnia tzw. insightów, czyli bardzo konkretnych sytuacji życiowych, które pozwalają wychwycić potrzebę, na którą odpowiadają marki. Proszę sobie przypomnieć choćby serię reklam telewizyjnych różnych produktów i usług, które powstały już w czasie pandemii i bazowały na tym, jak funkcjonował dom z dziećmi w czasie lockdownu. Jestem przekonany, że za nimi również stali twórcy z solidnym doświadczeniem rodzicielskim.

Pan docenia pracujących ojców i matki, tymczasem pandemia bardzo dobitnie pokazała, że kobiety wychowujące dzieci mają zdecydowanie gorzej w kwestiach zawodowych niż mężczyźni. Badania pokazują, że częściej od mężczyzn traciły pracę. Czemu więc inni nie widzą tych plusów?

- W pierwszej chwili chciałbym odpowiedzieć, że to trochę stereotyp przedsiębiorcy, bo znam wielu szefów firm i menedżerów, którzy myślą i działają podobnie do nas. Ale znam badania, które potwierdzają to, o co pani pyta. Mogę tylko się irytować, że jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem, w którym tradycyjny model rodziny ma tak wielu fanów. Ale warto też zauważyć, że pandemia i jej konsekwencje nie rozkładają się równomiernie po sektorach gospodarki, a wśród tych mocno dotkniętych lockdownem (np. w branży beauty) kobiety mają przewagę. Czego potrzeba, żeby pracująca matka mogła pokazać swoją wartość w pracy? - Powrót do pracy to jest oczywiście zawsze ogromne wyzwanie dla każdej rodziny. Żłobek czy dziadkowie to fantastyczne instytucje, ale nigdy do końca nie zdejmują bagażu nieprzespanych nocy czy porannej ekwilibrystyki logistycznej. Z mojej perspektywy bardzo dużą rolę do odegrania ma tata.

A to, co może zrobić pracodawca, to zostawić pewną przestrzeń, wykazać większą elastyczność, szczególnie na starcie. Szczęśliwie mieliśmy w agencji już kilka bardzo udanych comebacków. Co pan sądzi o parytetach? - W Kamikaze musielibyśmy wprowadzić parytet, który w procesach rekrutacyjnych promuje mężczyzn. A na poważnie? - Nie przepadam za sztywnymi regulacjami, więc idei parytetów po prostu nie lubię. Potrafię jednak uznać argumenty ich promotorów i uważam, że przejściowo mogłyby pozytywnie wpłynąć na wiele organizacji. Wśród kobiet jest wiele przeciwniczek tego rozwiązania. Panie uważają, że powinno się je doceniać za wiedzę i umiejętności, a nie dlatego, że tak stanowi przepis prawa. Rozumie je pan?



- Rozumiem ten argument. I jestem przekonany, że gdybyśmy zapytali panów, czy chcieliby, żeby chronił ich parytet, to usłyszelibyśmy ten sam argument, wzmocniony dodatkowo męskim ego. W długim okresie wyobrażam sobie też mnóstwo nowych bezsensownych procesów, w których ocena performance pracownika i naturalne ścieżki kariery napotykają po drodze parytety, które trzeba uwzględnić, planując awanse. W efekcie w danym okresie awansowałby najlepszy pan lub najlepsza pani, a nie po prostu najlepsza czy najlepszy z nich dwojga. Ale znam też organizacje, w których dopiero przepisy przyspieszą poważny ruch w kierunku rzeczywistego równouprawnienia na poziome C-level. Dlatego przejściowo wydaje mi się, że warto próbować. I sam fakt, że o tym dyskutujemy, już jest pozytywny. Jak w Kamikaze wygląda kwestia równouprawnienia? - Mamy fantastycznych ludzi w Kamikaze - na 64 osoby aż 49 to dziewczyny, przy 15 chłopakach. Jak wygląda podział na „szczycie”? Ile kobiet zajmuje u was stanowiska kierownicze? - Agencję od lat prowadzimy w duecie damsko-męskim z moją wspólniczką Joanną Dering. W zespole na 13 stanowisk kierowniczych aż 8 przypada na kobiety, przy czym 3 z nich doczekały się w ciągu ostatniego roku potomkiń, więc przejściowo mamy perfekcyjne równouprawnienie 5-5. Kobietom płacicie tyle samo, co mężczyznom mającym podobne obowiązki? - Tak. Nie mamy różnicy ze względu na płeć. Pytam, bo luka płacowa stanowi ogromy problem nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Pana zdaniem co jest jej przyczyną? - Szukałbym przyczyny w długiej przerwie w pracy spowodowanej ciążą i urlopem macierzyńskim. W Polsce często spędzamy ciążę na zwolnieniach chorobowych, a po urlopie macierzyńskim odbieramy skumulowany zaległy urlop. W efekcie przez prawie 2 lata młoda mama traci kontakt z pracą, podczas gdy mężczyzna rozwija się zawodowo, nabiera doświadczenia i aspiracji, także płacowych.

Rozwiązanie? Panowie na rodzicielskim. Mieliśmy już w historii agencji dwóch ojców, którzy zrobili sobie kilka miesięcy przerwy i wzięli na siebie większą odpowiedzialność za wychowanie dzieci w tym najtrudniejszym okresie. Szanuję! Teraz Sejm zajmuje się rozwiązaniem umożliwiającym zlikwidowanie różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. To kolejna próba usunięcia luki płacowej. Pana zdaniem uda się ją zlikwidować? - Proszę wybaczyć, niewiele oczekuję aktualnie od ustawodawcy. Ale cieszę się, że taki temat jest elementem debaty publicznej i mieliśmy okazję porozmawiać.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU