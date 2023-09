Michał Probierz trenerem polskich piłkarzy. Lider na ciężkie czasy

Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. Kontrakt został podpisany na czas trwania eliminacji mistrzostw Europy 2024, a także kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Zastąpił on Portugalczyka Fernando Santosa, z którym z powodu słabych wyników rozwiązano kontrakt 13 września.

Michał Probierz rozpocznie pracę selekcjonera od wyjazdowego meczu z Wyspami Owczymi, który zaplanowano na 12 października. Trzy dni później polscy piłkarze zagrają mecz u siebie z Mołdawią. Z kolei 17 listopada zagrają z Czechami.

Probierz dołącza do kadry w bardzo trudnym momencie – walczymy o awans do Euro 2024. Polska reprezentacja ma 6 punktów i zajmuje czwarte, przedostatnie miejsce w grupie E, wyprzedzając jedynie Wyspy Owcze. Pod okiem Fernando Santosa piłkarze przegrali z Czechami, Mołdawią i Albanią, wygrali z Wyspami Owczymi. Awans w dalszym ciągu jest realnym, choć trudnym scenariuszem.

- To bardzo dobry trener. (...) Sądzę, że za kandydaturą Michała Probierza przeważyło to, że bardziej zna już realia PZPN-u oraz pracy z reprezentacją – ocenia były szkoleniowiec biało-czerwonych Jerzy Engel w rozmowie z TVP Sport.

- Michał Probierz to twardy trener. Myślę, że świetnie sobie poradzi. Podkreślę jednak jeszcze raz: każdy z polskich trenerów byłby dobrym wyborem. Od początku było dwóch liderów – Michał Probierz i Marek Papszun. Dobrze się stało, że na jednego z nich postawił PZPN – dodaje Jerzy Engel.

Michał Probierz karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid 09 oraz Górniku Zabrze. Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Z Jagiellonią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017), a z Cracovią po Puchar i Superpuchar Polski (2020). Jako trener prowadził drużyny w Ekstraklasie w 467 meczach.

4 lipca 2022 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Młodzieżówkę prowadził w 10 meczach (5 wygranych, 3 remisy, 2 porażki). We wrześniu świetnie rozpoczął eliminacje mistrzostw Europy U-21. Biało-czerwoni wygrali z Kosowem oraz z Estonią i są liderem swojej grupy.

W branży Michał Probierz przez wielu jest postrzegany jako człowiek charakterny i impulsywny, który często działa pod wpływem emocji. Sam trener twierdzi, że nie jest osobą konfliktową, ale wymagającą.

- Zaszufladkowano mnie jako konfliktowego. Nie, nie jestem. Wymagam jedynie rzetelnej pracy i się nie zmienię. Nie ma takiej opcji, że będę przymykał oko na lenistwo. U mnie są jasne zasady, nie ma równych i równiejszych. To nie są reguły wzięte z kosmosu, nikt nie musi skakać na uszach. Wymagam punktualności, zaangażowania na treningach – mówił Probierz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2022 roku.

Piłkarze reprezentacji Polski Robert Lewandowski (L) i Mateusz Wieteska (P) podczas meczu eliminacyjnego mistrzostw Europy z Albanią, 10 bm. w Tiranie (Fot. PAP/Andrzej Lange)

"Bezwzględny i twardy lider czasem potrafi uruchomić źle działający zespół"

Czy twarda ręka pomogłaby awansować do Euro 2024? Maciej Witkowski, profesor w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB, zauważa, że w zarządzaniu i psychologii panuje przekonanie, że zarządzanie autorytarne najlepiej sprawdza się w momentach kryzysowych.

- Lęki wewnętrzne członków zespołu (czasem drobne lub ukryte), które są w istocie paraliżujące motywacyjnie, destrukcyjne w zakresie poczucia własnej wartości i kreatywności, zazwyczaj ustępują przed bardziej dostępnym poznawczo czynnikiem lękotwórczym z zewnątrz. Dlatego bezwzględny i twardy lider czasem potrafi uruchomić źle działający zespół. Zazwyczaj działa to jednak tylko na krótką metę. W długim okresie albo lider przestaje być straszny, a staje się groteskowy, albo konflikty, jakie generuje jego styl, po prostu rozsadzają grupę – mówi Maciej Witkowski.

- Czy taka sytuacja może sprawdzić się z Michałem Probierzem? Czy krajowy trener bez sukcesów, kolega prezesa Kuleszy (a tak będzie postrzegany), zdoła podporządkować sobie gwiazdorów reprezentacji Lewandowskiego, Zielińskiego, Szczęsnego, Casha i rządzić twardą ręką? Raczej nie. Nie należy oczekiwać, że zacznie pracę od pacyfikacji szatni i autorytarnego zarządzania. Będzie szukał wsparcia u zlekceważonych przez Santosa istniejących liderów drużyny – uważa Witkowski.

Z kolei Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, prywatnie kibic piłki nożnej, uważa, że ogromne znaczenie ma dobrze dobrany zespół, nie tylko osoba trenera.

- Jako kibic chciałbym, aby nowemu trenerowi się udało i mam na to wielką nadzieję. Śledząc jednak od wielu lat reprezentacje, nie tylko Polski, mogę powiedzieć, że trudno znaleźć korelację między temperamentem i stylem zarządzania trenera a wynikiem. Trenerami reprezentacji narodowych na ogół zostają duże indywidualności, często byli to (nawet wybitni) piłkarze, ale o różnych temperamentach i podejściach. Znamy przykłady trenerów uważanych za „spokojnych", którzy odnosili spektakularne sukcesy, i takich branych za „naturalnych liderów", których kadencja była porażką. Nie było to zapewne badane, ale mam intuicję, że umiejętność dokonywania właściwych wyborów i dobry zespół (tzw. sztab) trenerski mają tu większe znaczenie – mówi.

Trener jest liderem, który musi działać pod potężną medialną presją

Praca w reprezentacji Polski to nie jest miejsce pracy wielu szans – dobre wyniki trzeba mieć tu i teraz. Z kolei cała drużyna z trenerem na czele cały czas jest na świeczniku, co nie ułatwia zadania,

- Bardzo współczuję tym liderom, którzy muszą działać w warunkach potężnej medialnej presji - da się to jedynie porównać z analogicznymi trudnościami liderów politycznych. Nawet sławny dyrygent czy reżyser ma więcej spokoju podczas przygotowywania swojego dzieła, które, dopiero gotowe, podlega medialnej ocenie – komentuje Paweł Gniazdowski.

- Natomiast być może istnieją jednostki, dla których jest to sytuacja mobilizująca, która pozwala lepiej motywować zawodników przed meczem. Mnie by to raczej przeszkadzało - dodaje.

Brak znaczących sukcesów może stać się atutem nowego selekcjonera reprezentacji

Maciej Witkowski zwraca uwagę na inny aspekt. Jak zaznacza, z z psychologicznego punktu widzenia dla zarządzającego lidera w praktyce ważniejsza jest stabilność samooceny niż jej wysokość. Choć – jak dodaje - należy pamiętać, że większość badań psychologicznych pokazuje, iż osoby z wyższym poczuciem własnej wartości są zazwyczaj skuteczniejsze w działaniu, to na szczególnie eksponowanych stanowiskach połączenie wysokiej samooceny z jej niestabilnością łatwo może stać się balastem.

- Dla wielu ludzi wysokie poczucie własnej wartości staje się balastem. Zamiast rozwiązywać problemy i podejmować realne wyzwania, koncentrują się na ochronie swojej samooceny. Pławienie się we własnej chwale dostarcza im satysfakcji emocjonalnej. Nawet jeśli ta ich wysoka samoocena jest sztucznie nadmuchaną bańką - o co w dzisiejszym świecie kreacji w mediach społecznościowych nietrudno. Czasem, gdy pojawia się wyzwanie, w którym przeczuwają porażkę, sami nieświadomie rzucają sobie kłody pod nogi, a gdy się na nich przewrócą, mają wygodne alibi i nie biorą tego do siebie - samoocena dalej jest wysoka, a porażkę da się wytłumaczyć okolicznościami zewnętrznymi – twierdzi Maciej Witkowski.

- Jednak nowy selekcjoner reprezentacji polski jest człowiekiem bez znaczących sukcesów jak na selekcjonera piłkarskiego. Zarówno jako trener, jak i piłkarz. Powiedzmy sobie szczerze: większość trenerów prowadzących nawet bardzo słabe reprezentacje narodowe bije na głowę Probierza. Większość Polaków nie wie, czy jego nazwisko pisze się przez „ż” czy „rz” - dodaje.

Maciej Witkowski zaznacza, że brak znaczących sukcesów może stać się atutem nowego selekcjonera, ponieważ lepiej będzie mu wejść w rolę „zadaniowca bez wielkiego ego”. W kontekście bilansu indywidualnych osiągnięć nie ma nic do stracenia, a wiele do zyskania.

- Probierz nie ma czego bronić i raczej nie będzie tracił energii, angażując się w różnorodne działania pozorowane, z których niewiele wynika, ale pozwalają uzyskać alibi dla zachowania wysokiego poczucia własnej wartości. Nie ma baseniku chwały, w której mógłby się pławić, a wizja porażki nie będzie go paraliżowała. Np. Marek Papszun, autor wielkiego sukcesu Rakowa Częstochowa (dla wielu cudotwórca), byłby bardziej narażony na pułapkę ochrony własnego ego – mówi Witkowski.

Piłkarze reprezentacji Polski Robert Lewandowski (L) i bramkarz Wojciech Szczęsny (P) przed meczem eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw Europy z Albanią w Tiranie (Fot. PAP/Andrzej Lange)

Nie ma jednej recepty na sukces. "Zarządzanie każdą organizacją ma swoją specyfikę"

Zarządzanie sportem różni się od zarządzania biznesem, szczególnie trenowanie reprezentacji, które ma wiele specyfik.

- Po pierwsze to nie jest projekt ciągły – piłkarze na co dzień grają w swoich klubach, w reprezentacji spędzają mniej czasu. Trochę to przypomina „międzydziałowy", doraźny zespół projektowy w organizacji biznesowej – w sumie rzadko się zdarza, aby taki zespół w biznesie miał zadania i znaczenie analogiczne z reprezentacją Polski – wymienia Paweł Gniazdowski.

- Po drugie „pracownikami" trenera reprezentacji są niemal wyłącznie ludzie bardzo młodzi i do tego już dość zamożni – to również nieczęsto zdarza się w biznesie, a zapewne jest istotnym wyzwaniem. Trzeba zatem założyć, że trener ma ograniczone możliwości skorzystania z wszystkich narzędzi zarządzania opisywanych w licznych książkach dla menedżerów – dodaje Gniazdowski.

Według Pawła Gniazdowskiego można założyć, że dobra atmosfera i właściwa współpraca w zespole piłkarskim - podobnie jak w biznesowym koreluje z sukcesem, choć historia piłki zna i przeczące temu przykłady.

- Zapewne ze względu na swą unikalność zawód trenera reprezentacji może jeszcze nie mieć uzgodnionego, nawet z grubsza, idealnego profilu kompetencyjnego. Stąd dość częste niespodzianki in plus i in minus. Tym razem bądźmy optymistami – mówi Gniazdowski.

Maciej Witkowski podkreśla natomiast, że zarządzanie każdą organizacją ma swoją specyfikę, jednak większość zasad i odkrytych przez badaczy zależności ma uniwersalne zastosowanie. Nie ma jednak jednej strategii, która zawsze się sprawdza.

- Prawa psychologii zarządzania pozwalają na przewidywanie zarówno tego, co dzieje się w magazynie Ikei, jak i szatni reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zawsze mamy czynienia ze złożonymi interakcjami między ludzkimi, umysłami osadzonymi w gęstym sosie społecznych relacji władzy. Choć znamy wiele prawidłowości w tym zakresie, nie ma jednej optymalnej strategii, która zawsze działa – ocenia Witkowski.

- Michał Probierz ma dwa szczególne atuty, z których powinien skorzystać: sytuacja „nic do stracenia” i kulturowe zrozumienie mentalności polskiego piłkarza. Wielu naszych zawodników, mimo wielu lat gry za granicą wciąż psychologicznie funkcjonuje nieco inaczej niż wyobrażał to sobie Fernando Santos czy Paolo Sousa – dodaje.

