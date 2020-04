Michał Lisawa, Baker McKenzie: koronawirus zmieni relacje pracodawca-załoga

Jak nowa sytuacja na rynku związana z pandemią koronawirusa, przekłada się na relacje na linii pracodawcy-strona społeczna?



- Niezależnie od dotychczasowych relacji pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną, obecna pandemia wymusza często zintensyfikowanie tej współpracy. Dialog ze stroną społeczną jest niezbędny dla wprowadzenia wielu zmian, które są konieczne w przeciwdziałaniu lub walce ze skutkami pandemii.



W wielu firmach, w których nie ma związków zawodowych, wybierani są przedstawiciele pracowników. Czas pokaże, czy takie przedstawicielstwa będą aktywnie i na trwałe włączać się w dialog społeczny w zakładach pracy.



Przykładowo, uzgodnienia i zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników (jeśli nie ma związków) zwykle jest wymagana przy większości wariantów państwowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników; wprowadzeniu czasowych obniżek etatu i wynagrodzenia na podstawie porozumień kryzysowych oraz przy wprowadzeniu elastycznych form czasu pracy, takich jak 12-miesięczny okres rozliczeniowy czy ruchomy rozkład czasu pracy. Wymaga też tego zwykle ustalenie warunków wykonywania telepracy, rezygnacja z tworzenia ZFŚS.



Z kolei odpowiednich konsultacji ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników mogą wymagać m.in: zwolnienia grupowe; grupowe obniżki wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzenia (wprowadzane na podstawie wypowiedzeń zmieniających); większość działań związanych ze specjalnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowe pola współpracy mogą obejmować programy dobrowolnych odejść - porozumienie w sprawie takich programów może być doskonałą alternatywą dla zwolnień grupowych.



A inne pola współpracy, a może także konfliktów? Co z kwestiami bezpieczeństwa pracy?



- Sprawne wprowadzanie regulacji i procedur wewnętrznych dotyczących walki z pandemią, a także dotyczących upowszechnionej pracy zdalnej, może być nowym polem zacieśnionej i konstruktywnej współpracy ze stroną społeczną.Istotna jest komunikacja z załogą - strona społeczna może zaangażować się w sprawne i pełne informowanie pracowników o życiu zakładu pracy i sytuacji pracodawcy w tych wyjątkowych czasach.Może to dotyczyć środków podejmowanych w walce z pandemią, edukowania pracowników na temat tego, jak się przed nią chronić i jak radzić sobie w nowych okolicznościach, decyzji pracodawcy odnośnie specjalnych programów dla pracowników lub restrukturyzacji itd.Konflikty mogą dotyczyć przeprowadzania wszelkich procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień z pracy, obniżek etatów lub wynagrodzeń. Istotne jest też tutaj wprowadzanie dodatkowych narzędzi monitoringu, kontroli czy inwigilacji pracowników, zarówno tych pracujących w zakładzie pracy, jak i zdalnie. Takie narzędzia mogą być konieczne dla przeciwdziałania ewentualnym zakażeniom na terenie zakładu pracy bądź zapewnienia bezpieczeństwa firmowych danych.Zobacz także: Firmy w pułapkach czasu pandemii. Jak się bronić? - Pandemia koronawirusa z pewnością przyczyni się do upowszechnienia i uregulowania wszelkich form pracy zdalnej pracowników. Może to prowadzić do wielu ciekawych zjawisk, na przykład zmniejszania zapotrzebowania na powierzchnię biurową czy zwiększania zapotrzebowania na technologię ułatwiającą pracę zdalną oraz zapewniającą bezpieczeństwo danych firmowych.Upowszechnić może się także stosowanie wszelkich form pracy elastycznej, niepełnoetatowej, rotacyjnej (tzw. job-sharing).- Jeśli chodzi o współpracę pracodawców ze stroną społeczną, to upowszechnić się może wymiana informacji, dialog i spotkania w formie elektronicznej, na przykład mailowo i za pomocą regularnych wideokonferencji. Może to przyspieszyć obieg informacji, ułatwić komunikację, a także ograniczyć koszty związane z organizacją spotkań.Współpraca z pracodawcą na potrzeby uzyskania dofinansowania może przełożyć się na większe zaangażowanie strony pracowniczej w działalność zakładu pracy już po zakończeniu pandemii.Dotyczy to przede wszystkim pracodawców, u których dotychczas nie działały związki zawodowe i podjęto w czasie pandemii współpracę z przedstawicielami pracowników. Nie można wykluczyć, że tacy przedstawiciele pracowników mogą w przyszłości tworzyć nowe zakładowe organizacje związkowe, aby dodatkowo uregulować i wzmocnić swoją pozycję.