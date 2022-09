Miasta wspierają rzemieślników. Chcą promować i chronić fachowców

jk

Tychy tworzą specjalna bazę rzemieślników. Miasto chce wesprzeć lokalnych rzemieślników, którzy nie zawsze mają możliwości promowania swojej działalności czy produktów. Niektóre zawody rzemieślnicze zanikają, dlatego Tychy postanowiły stworzyć „internetowe” miejsce dla fachowców (Fot. Pixabay)

Niektóre zawody rzemieślnicze zanikają, dlatego Tychy postanowiły stworzyć „internetowe” miejsce dla fachowców.

Znajdą się tam dane o godzinach otwarcia, adresach i dostępnych usługach - mieszkańcy będą mogli ich z łatwością odnaleźć.

Na podobny pomysł wpadła Częstochowa, która tworzy "Mapę rzemiosła częstochowskiego".

Za pomocą bazy mieszkańcy Tychów będą mogli odnaleźć rzemieślników, którzy np. wykonają czy naprawią nasze obuwie albo zrobią poprawki krawieckie.

- Pan Ryszard miał 10 lat, kiedy po raz pierwszy ojciec poprosił go o pomoc w swoim zakładzie szewskim. To było w czasach, kiedy nie było tylu sklepów i tylu towarów, co dziś. Buty zamawiało się u szewca, który własnoręcznie je wykonywał. 5 lat później postanowił kontynuować rodzinną tradycję i sam założył swój własny zakład szewski, w Tychach, na parterze budynku znajdującego się przy al. Bielskiej 80 i pracuje w tym miejscu do dziś, choć nie produkuje już obuwia, a zajmuje się jego naprawą. Jest jedną z z pierwszych osób, które znalazły się w Tyskiej Bazie Rzemieślników, którą właśnie uruchamiamy w mieście - pisze na Facebooku Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Takich historii jest więcej. Od 1994 roku Marek Zientarski wraz z żoną prowadzili w Tychach sklep Papirus, w którym przed laty zaopatrywali się m.in. plastycy czy malarze, a także można było zakupić materiały biurowe i szkolne. Dziś Papirusu już nie ma, ale obrazy (i nie tylko) pan Marek oprawia do dzisiaj.

Niezależnie od wykonywanego fachu rzemieślników łączy wiedza,



"Tyskiej Bazie Rzemieślników". wielopokoleniowa tradycja. To właśnie oni znajdą się w - Zależy nam, by promować i chronić cenne i poszukiwane specjalności rzemieślnicze. Zapraszamy do udziału w programie wszystkich wykonujących zawody rzemieślnicze, m.in. cukierników, florystów, fotografów, piekarzy czy zegarmistrzów - mówi Aneta Luboń-Stysiak, sekretarz Miasta Tychy. - Niektóre zawody rzemieślnicze w obecnych czasach zanikają, dlatego tworzymy jedno „internetowe” miejsce gdzie znajdziemy dane o godzinach otwarcia, adresach i dostępnych usługach. Jest to szczególnie istotne, gdyż pandemia utrudniła wielu przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że dzięki „Tyskiej Bazie Rzemieślników” wzbudzimy w młodych ludziach chęć kształcenia w tak cennych i poszukiwanych zawodach rzemieślniczych - mówi Dorota Picho, naczelnik wydziału działalności gospodarczej Urzędu Miasta Tychy. Częstochowa tworzy mapę Także Częstochowa chce stworzyć narzędzie, które ułatwi częstochowiankom i częstochowianom dostęp do przedstawicieli zawodów rzemieślniczych na terenie miasta. W tym celu tworzy "Mapę rzemiosła częstochowskiego". W lutym rozpoczęto poszukiwania rzemieślników - pojawiła się lista prawie 80 poszukiwanych specjalności. Wśród nich brązownik, metaloplastyk, pieczątkarz, introligator, zegarmistrz, tapicer, dziewiarz, kaletnik, bednarz czy karmelarz. "Dziadkowie biznesu" To nie pierwszy projekt, którego celem jest wsparcie rzemieślników. Wyjątkową kampanię społeczną rozpoczęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego podczas pandemii. W ramach akcji "Dziadkowie Biznesu" chcą pomóc prowadzącym od lat własne biznesy seniorom przetrwać trudny czas. Wielu z nich nie korzysta na co dzień z internetu, a to właśnie w cyfrowym świecie informacje rozchodzą się najszybciej. Studenci w ramach kampanii przedstawiali seniorów, którzy mimo przeciwności związanych z pandemią starają się utrzymać swój biznes przy życiu. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

