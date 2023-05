Miały pomagać, a denerwują. Polacy mają ich już serdecznie dość

Negatywne odczucia związane były głównie z brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, z pominięciem bota (39 proc.), faktem, że bot nie był w stanie pomóc klientowi (38 proc.) lub nie rozumiał lub odpowiadał bez sensu (37 proc.). Brak jakichkolwiek negatywnych doświadczeń deklaruje 15 proc. osób.

Większość badanych (71 proc.) preferuje obsługę przez człowieka, nawet gdyby związane to było z oczekiwaniem w kolejce. Prawie co piąta osoba (18 proc.) najchętniej wybrałaby natychmiastową obsługę przez chatbota, a jedna na dziesięć natychmiastową pomoc bota głosowego.

Rozwój obsługi klienta wspieranej przez sztuczną inteligencję

35 proc. respondentów uważa, że firmy powinny wdrażać boty do swoich kanałów obsługi, jednak powinna temu towarzyszyć możliwość łatwego przekierowania do człowieka. Nieco mniejsza część badanych (32 proc.) sądzi, że powinna być to jedna z opcji do wyboru, a nie przymusowy początek obsługi. Co czwarta osoba uważa, że bot powinien służyć do zidentyfikowania o jaką sprawę chodzi i przekierowania do człowieka. Wdrażane botów do obsługi klienta negatywnie ocenia 22 proc. badanych.

- Odpowiedzi na to ostatnie pytanie wyraźnie pokazują otwartość Polaków na boty w centrach obsługi klienta po spełnieniu określonych warunków, jak możliwość przekierowania do człowieka w każdym momencie czy opcjonalny charakter obsługi przez bota. Warto do tego się zastosować biorąc pod uwagę generalnie nadal negatywny sentyment Polaków do botów w obsłudze klienta. Jednak jestem przekonany, że będzie się to zmieniało ze względu na coraz wyższą jakość chatbotów i botów głosowych, która wiąże się z pojawieniem nowej generacji rozwiązań opartych o AI” - komentuje Krzysztof Lewiński.

