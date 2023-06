Mężczyźni milczą, kobiety odchodzą po cichu. Groźne zjawisko w polskich firmach

Jak wynika z badań Pracuj.pl, 1/4 polskich pracowników doświadczyła nieodpowiednich zachowań w miejscu pracy, a 1 na 5 badanych padł ofiarą mobbingu. Częściej z tym problemem mierzą się kobiety i to one są bardziej skłonne zgłaszać takie sytuacje.

Pośród osób doświadczających osobiście mobbingu badane panie wyraźnie częściej decydowały się protestować „cicho” – odchodziły z pracy, nie zgłaszając sytuacji. Taki scenariusz zadeklarowało 42 proc. kobiet w porównaniu do 33 proc. mężczyzn. Panowie natomiast częściej (38 proc.) cicho „godzili się” na mobbing – czyli doświadczali go, ale nie zgłaszali nieprawidłowości i pozostawali w tym samym miejscu pracy (na ten sam krok zdecydowało się 29 proc. kobiet).

Najczęściej doświadczenie mobbingu deklaruje grupa pracowników w przedziale wiekowym 35-44 lat. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że pod kątem poziomu edukacji to osoby z wyższym wykształceniem najczęściej spotykały się z działaniami mobbingowymi, z czego istotnie częściej są to kobiety (27 proc.) niż mężczyźni (18 proc.).

- Z jednej strony mobbowana osoba może czuć się bardzo źle w swoim miejscu pracy, a z drugiej ma prawo obawiać się utraty stałego źródła utrzymania czy też premii. W czasach szalejącej inflacji właśnie to może faktycznie hamować wiele ofiar przed podjęciem jakiegokolwiek działania – zauważa ekspert z platformy ePsycholodzy.pl Michał Pajdak.

- Ofiara musi udowodnić przed sądem istnienie wszystkich elementów świadczących o występowaniu mobbingu. Powinna wykazać nie tylko bezprawność działania mobbera, ale też jego cel, czyli poniżanie, ośmieszanie, izolowanie oraz skutki działań, czyli rozstrój zdrowia – zaznacza radca prawny Karolina Mazur i dodaje, że postępowania przed sądem są długotrwałe i negatywnie wpływają na psychikę ofiary mobbingu. - Istotne jest również to, iż wysokość zadośćuczynienia zasądzana przez sąd może nie zrekompensować doznanych krzywd.

Cześć pracowników decyduje się sprzeciwić mobbingowi

W przypadkach, kiedy osoby doświadczające mobbingu jednak decydują się sprzeciwić mobbingowi, większą grupę stanowią kobiety. 22 proc. pań biorących udział w badaniu Pracuj.pl zgłosiło ten fakt wewnątrz firmy, informując przełożonego lub odpowiednią osobę zajmującą się w organizacji polityką antymobbingową. Na ten sam krok zdecydowało się 16 proc. badanych mężczyzn będących ofiarami mobbingu.

Co ciekawe, w odpowiedziach respondentów widać, że na poziomie deklaratywnym są oni gotowi do działania. 70 proc. badanych twierdzi, że gdyby doświadczyli mobbingu, byliby gotowi zgłosić to do przełożonych. Nieco częściej taką wolę widać u kobiet (72 proc.), ale mężczyźni również w dużej skali wskazują gotowość do przeciwdziałania nieprawidłowościom (68 proc.).

Warto zauważyć, że najczęściej na takie działania zdecydowałyby się osoby będące przedstawicielami najstarszej obecnej na rynku grupy pracowników. Silver generation, czyli osoby w wieku 55-66 lat, aż w 75 proc. deklarują, że zgłosiliby taką sytuację, gdyby jej doświadczyli. Ich młodsi koledzy i koleżanki z pokolenia Y (25-34 lat) wykazują w tym zakresie nieco mniejszą wolę przeciwdziałania nieprawidłowościom – z tej grupy podobną deklarację złożyło 66 proc. badanych.

70 proc. badanych twierdzi, że gdyby doświadczyli mobbingu, byliby gotowi zgłosić to do przełożonych (fot. Priscilla du Preez/Unsplash)

Niemal 7 na 10 zetek widzi złe traktowanie pracowników

65 proc. badanych potwierdza, że złe traktowanie pracowników to wciąż istotny problem w Polsce. Najczęściej dostrzegają go kobiety – aż 74 proc. respondentek, w porównaniu do 57 proc. respondentów, twierdzi, że mobbing wciąż jest istotnym problemem w Polsce.

Dane wskazują, że wśród grup wiekowych istotnie częściej problem widzą właśnie młodzi: osoby w wieku 25-34 lat, czyli przedstawiciele pokolenia Y (71 proc.) oraz ich młodsi koledzy z pokolenia Z, reprezentujący grupę wiekową w przedziale 18-24 lat (69 proc.).

Dostrzeganie zjawiska i postrzeganie go jako problemu maleje z wiekiem. Wśród przedstawicieli pokolenia tzw. baby boomers problem deklaruje aż o 11 punktów procentowych mniejsza grupa niż w pokoleniu Y.

- Kiedy młody pracownik doświadcza niepokojących zachowań ze strony drugiej osoby, nie powinien wkładać głowy w piasek czy bagatelizować sytuacji. Choć wiadomo, że to niełatwe. Powinien wyraźnie postawić granice i powiedzieć głośne „nie”, a więc dać wyraźny sygnał, że te konkretne zachowania są dla niego niewygodne i nie wyraża na nie swojej zgody. Najgorszym krokiem, który pracownik może zrobić, jest milcząca zgoda na zachowanie mobbera. Poza tym, jeżeli dane zachowania budzą niepokój, powinien rozważyć poinformowanie o tym fakcie swojego przełożonego czy nawet bliskie osoby, także po to, aby uzyskać wsparcie i nie zostać samemu z problemem – komentuje Katarzyna Łodygowska, założycielka strony matkaprawnik.pl.

Jak przeciwdziałać mobbingowi? Pracodawcy mają sporo do zrobienia

Aby temu przeciwdziałać, konieczna jest edukacja. Aż 84 proc. kobiet uważa, że powinno się kształcić pracowników w zakresie tego, jak w odpowiedni sposób reagować na mobbing i jakie kroki podejmować w sytuacji, kiedy dojdzie do takich nieprawidłowości. Mężczyźni również często, choć istotnie rzadziej niż kobiety wyrażają potrzebę tego rodzaju edukacji (71 proc. badanych panów).

82 proc. kobiet uważa, że w zakresie edukacji koniecznym działaniem jest także kształcenie managerów na temat tego, jak unikać zachowań mobbingowych. Taką potrzebę dostrzega 70 proc. mężczyzn. Kobiety nie są oczywiście jedynymi poszkodowanymi, jednak z badań wynika, że są one częściej ofiarami mobbingu i częściej dostrzegają potrzebę rozwiązania tego problemu.

7 na 10 kobiet uważa, że w każdej firmie powinna działać polityka i komisja antymobbingowa. Z badań Pracuj.pl wynika wyraźnie, że to właśnie kobiety w największym zakresie oczekują od swoich przełożonych konkretnych działań i jasnych wytycznych. Mężczyźni odczuwają podobne potrzeby w mniejszym stopniu. Konieczność wprowadzenia polityki antymobbingowej dostrzega tylko nieco ponad połowa z nich (58 proc.). Najczęściej takie deklaracje występują wśród przedstawicieli pokolenia Y (70 proc.). Wśród najmłodszych uczestników rynku potrzebę takich firmowych zasad deklaruje 62 proc. badanych.

7 na 10 kobiet uważa, że w każdej firmie powinna działać polityka i komisja antymobbingowa (Fot. Shutterstock)

Mobbing bardzo trudny do rozpoznania i udowodnienia

Przepisy dotyczące mobbingu pojawiły się w kodeksie pracy w 2004 r. Zgodnie z art. 94(3) § 2 mobbingiem jest „działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Co ważne, mobbing musi być procesem uporczywym i długotrwałym – podobne sytuacje muszą powtarzać się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas. Jednorazowe i incydentalne sytuacje nie mogą być uznane za mobbing.

Na problemy ze złożonością definicji mobbingu zwracała uwagę już kilka lat temu w rozmowie z PulsHR.pl dr Magdalena Kuba, prawnik z Katedry Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego.

- Z punktu widzenia pozaprawniczej literatury chodzi, najkrócej mówiąc, o nękanie człowieka. Sprawa komplikuje się, gdy zajrzymy do kodeksu pracy. Mobbing to nękanie pracownika, które ma charakter długotrwały i uporczywy, a więc musi trwać dłuższy czas. Ponadto zachowania te mają doprowadzić do spadku samooceny zawodowej. Ten element jest krytykowany, ponieważ osoba, która jest bardziej odporna psychicznie i ma wyższe poczucie własnej wartości, zgodnie z definicją – choć brzmi to absurdalnie – powinna pozwolić na nękanie ze strony szefa tak długo, aż samoocena zacznie spadać – ocenia dr Magdalena Kuba.

- Dodatkowo według definicji zachowanie mobbingowe powinno powodować bądź mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, a także izolację czy nawet wyeliminowanie go z zespołu – dodaje dr Kuba.

Drugi powód dotyczy problemów dowodowych. Kluczowe są zeznania świadków, którzy potwierdzą nieodpowiednie zachowanie mobbera, np. szefa, zatem osoba z zespołu musi zeznawać przeciwko przełożonemu.

- Co więcej, pozwanym jest pracodawca, który może przegrać postępowanie ze względu na obciążające zeznania. To bardzo trudna sytuacja – dodaje dr Kuba.

